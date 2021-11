Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wertheimer "Wünschebaum": Mit kleinen Geschenken große Freude machen

Spender können Kindern von Bedürftigen helfen - Sparkasse und Hoffmann-Stiftung unterstützen

Wertheim 28.11.2021

So sehen die Wunschzettel am Wünschebaum der Sparkasse aus. Dr. Peter und Martina Hoffmann am Wünschebaum der Sparkasse - deren Filialbereichsleiter Martin Scheurich steht mit Kärtchen und coronakonformem Abstand im Hintergrund. Foto: Geringhoff

Bei den Familien, die dort einkaufen, reicht das Geld oft nur für das Nötigste und Extras für die Kinder an Weihnachten sind da nicht drin. Das lässt sich auch an den angemeldeten Wünschen ablesen. "Alles ganz bodenständige und grundlegende Dinge", sagt Martin Scheurich, er ist Filialbereichsleiter der Sparkasse Tauberfranken. Abgesichert wird die Geschenkeaktion durch die Stiftung von Martina und Peter Hoffmann.

Bescheidene Wünsche

Martina Hoffmann hat in diesem Jahr die Eltern der Kinder persönlich beim Einkaufen im Tafelladen kennengelernt. "Da sind ganz viele praktische Dinge bei den Wünschen, sehr viel Kleidung und ab und zu auch mal ein Spielzeug", sagt sie. Bei dem, was nicht das Allernötigste abdecke, gehe es um Legosteine, Bücher, Puppen, "und Spielzeugautos stehen hoch im Kurs", sagt sie. Es sei vielfach anrührend zu sehen, wie bescheiden die Wünsche seien, sagt auch Scheurich und nennt eine Kugelbahn, die die Eltern eines Dreijährigen sich für ihren Sohn wünschen würden.

Die Wunschbaumaktion kommt eigentlich aus der Hauptstelle der Sparkasse in Tauberbischofsheim, habe aber in Wertheim ein echtes Eigenleben entwickelt, sagt Scheurich. Anfangs habe man mit verschiedensten Trägern - wie der Diakonie, Caritas und der Jugendhilfe Creglingen - zusammengearbeitet, jetzt habe man auch Dieter Adelmann, er ist der Leiter des Wertheimer Tafelladens, im Boot, sagte Scheurich. Er und die Stifter sind froh über diese neue Kooperation und darüber, dass der Wünschebaum mitten in der Gesellschaft der Wertheimer angekommen sei.

Lokale Aktion

Die jetzt begünstigten Kinder stammten sämtlich aus dem Gebiet der Großen Kreisstadt, die Aktion wirke rundum lokal, von Wertheimern für Wertheimer. Anonym muss es dennoch zugehen: Die Wunschzettel am Baum in der Filiale nennen lediglich Alter, Geschlecht und den Geschenkewunsch des Kindes. Wer sich entscheidet, eine Karte zu nehmen und einen Wunsch zu erfüllen, der lässt sich am Schalter registrieren.

Die Sparkasse hat ein Auge darauf, nur um sicher zu stellen, dass keine Wunschzettel unbemerkt vergessen wird und ein Kind deswegen dann leer ausgehen muss. Notfalls würde die Stiftung-Hoffmann einspringen. Die Geschenke im Rahmen von 25 Euro - gern sollen die Schenkenden den lokalen Handel aufsuchen - sollen hübsch weihnachtlich verpackt werden, aber auch im Inneren Anonymität wahren - also möglichst keine Hinweise auf den Schenker liefern.

Bis zum Freitag, den 10. Dezember, sollen alle Geschenke bei der Sparkasse eingegangen sein, Tage später werden sie dann an Dieter Adelmann vom Tafelladen übergeben, der sie an die Familien weitergibt. Sollten sich mehr Schenker finden, als derzeit Kärtchen am Wunschbaum hängen: Kein Problem. Zu den Familien, die derzeit im Tafelladen einkaufen, gehören 180 Kinder, bislang sind noch nicht alle berücksichtigt.

Michael Geringhoff