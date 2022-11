Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wertheimer wollen mit roten Schuhen Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen

Aktion: Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen Exemplare von der Tauberbrücke zum Kulturhaus platziert

Wertheim 09.11.2022 - 13:36 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Stolz auf das Ergebnis ihrer Arbeit: Daniela Schleich (Zweite von links) und ihre Freundinnen haben 115 Paar Schuhe für die Aktion am Freitag, 25. November, rot lackiert. Foto: Petra Folger-Schwab

Die Vorsitzende des Wertheimer Frauenvereins, Heide Fahrenkrog-Keller, berichtet, dass sich ihr Verein, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Wertheim, Natalja Mehler, und die Beratungsstelle »Frauen helfen Frauen« (Förderverein im Main-Tauber-Kreis für das Frauen- und Kinderschutzhaus e.V.) zusammengetan haben.

Die Zahl der Frauen, denen auch im Main-Tauber-Kreis Gewalt angetan wird, sei erschreckend hoch. A diesem Tag soll darauf aufmerksam gemacht und betroffenen Frauen Hilfsmöglichkeiten aufgezeigt werden.

Bei einem Vorbereitungstreffen kam die Idee mit den roten Schuhen auf. Rote Schuhe? Die mexikanische Künstlerin und Architektin Elina Chauvet hatte 2009 die Idee gehabt, rote Damenschuhe als Zeichen für Femizide, das heißt Morde an Frauen, öffentlich zu installieren. Als sogenanntes partizipatives Kunstwerk geht dieses Projekt seitdem um die Welt. Die Verantwortlichen griffen diese Idee auf, und so wurden Schuhe gesammelt. »Hast du Schuhe übrig?«, hieß es immer wieder. Die Idee verbreitete sich. 115 Paar wurden gebraucht, ein Paar für jede Frau, der im vergangenen Jahr im Main-Tauber-Kreis Gewalt angetan wurde.

24 weibliche Opfer in Wertheim

Gleichstellungsbeauftragte Natalja Mehler hatte die Zahlen zusammengestellt. 115 Frauen und 18 Männer wurden 2021 im Main-Tauber-Kreis Opfer von häuslicher Gewalt. Allein in Wertheim waren es 24 weibliche Opfer. Die Gleichstellungsbeauftragte spricht von Partnerschaftsgewalt, denn es seien nicht mehr ausschließlich die Männer, die einer Frau Gewalt antun würden, es gebe viele unterschiedliche Szenarien. Es sind sogar mehr als 115 Paar Schuhe gestiftet geworden. Die restlichen stehen für die Dunkelziffer, befürchtet Heide Fahrenkrog-Keller und will sie auch ausstellen. Längst nicht alle Fälle von Gewalt gegen Frauen würden bekannt.

Die gespendeten Schuhe hatten natürlich unterschiedliche Beschaffenheit und Farben. Da kommt Daniela Schleich ins Boot. Sie ist Geschäftsführerin von »Die Lackiererei Schleich« in Altfeld. Die »Unternehmerfrau des Jahres 2019« ist Fahrzeuglackierermeisterin, Ausbilderin und Dozentin und sagte gleich zu: »Des mach' mer«, hieß es sofort. Und von ihren vier Freundinnen kam: »Wir sind dabei!«.

An einem Samstagvormittag war es soweit. Heide Fahrenkrog-Keller hatte kartonweise Schuhe mitgebracht und half beim Sortieren. Einmalig wurden in dem Betrieb statt Autos und Autoteilen Schuhe lackiert. Lieferanten hätten den Industrielack gesponsert, als sie hörten, wozu er gebraucht wird, berichtet Daniela Schleich erfreut. Einfach mit der Sprühdose geht das aber nicht, und so wurde mit professioneller Ausrüstung und Schutzkleidung gearbeitet. Sechs Stunden hat es gedauert, bis das »Verkehrsrot« auf jedem einzelnen der 330 Schuhe aufgebracht und getrocknet war. Zweimal je 15 Minuten liefen die Gebläse bei 60 Grad Celsius. »Eine Lackierung ist wie ein Eisberg, 90 Prozent der Arbeit liegen im Untergrund«, erklärt die Fachfrau. Ehemann und Firmenchef Olaf Schleich unterstützte die »Mädels« im Hintergrund.

Auf dem Brückengeländer

Am Freitag, 25. November, findet die Aktion statt. Es ist geplant, dass die roten Schuhe auf dem Geländer der Tauberbrücke befestigt werden und den Weg zum Kulturhaus markieren. Das werden auch die Besucher des Wertheimer Weihnachtsmarkts nicht übersehen. Auf der Fläche vor dem Gebäude werden die restlichen Schuhe kunstvoll aufgebaut. Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez, selbst Mitglied im Frauenverein, wird um 15.30 Uhr die Aktion starten.

Es wird einen Infostand von »Frauen helfen Frauen« geben, und im Eingangsbereich des Kulturhauses wird der Film »Das Schweigen brechen« über betroffene Frauen gezeigt.

PETRA FOLGER-SCHWAB

Hintergrund Hintergrund: Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen Der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November ist ein Gedenk- und Aktionstag. Dabei geht es um die Bekämpfung von Diskriminierung und Gewalt an Frauen und Mädchen. Hintergrund des Aktionstags waren die Entführung, Vergewaltigung, Folterung und Ermordung der Schwestern Patria, Minerva und Maria Mirabal, die als Widerstandskämpferinnen am 25. November 1960 Opfer des Trujillo-Regimes in der Dominikanischen Republik wurden. Sie gelten als Symbole für den Widerstand gegen die Diktatur. 1981 hatten lateinamerikanische und karibische Feministinnen bei einem Treffen den Tag als Gedenktag der Opfer von Gewalt an Frauen ausgerufen. 1999 wurde der 25. November durch die Vereinten Nationen per Resolution zum jährlichen Gedenktag bestimmt. Mit den unterschiedlichsten Aktionen und Veranstaltungen wird der Tag weltweit begangen. (pefs)