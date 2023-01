Wertheimer wollen Grünen Markt wiederbeleben

Versorgung: Innenstadtmanagement setzt auf Neustart im Frühling - Konsumzurückhaltung bei den Kunden

Wertheim 26.01.2023 - 16:19 Uhr < 1 Min.

Das Innenstadtmanagement der Stadt Wertheim setzt nun auf einen Neustart im Frühling. »Wir führen viele Gespräche mit Händlern und Hofläden, aber auch mit gut vernetzten Multiplikatoren«, kündigt Innenstadtmanager Christian Schlager an. Den Grund für den schwächelnden Grünen Markt sieht Schlager vor allem in der allgemeinen Konsumzurückhaltung.

»Angesichts steigender Preise hat manch einer seinen Gemüseeinkauf in den nächsten Discounter verlagert. Das kann nicht ohne Folgen bleiben«, so Schlager weiter. »Maries Hofladen« hat seine Präsenz in Wertheim bereits im Herbst wegen personeller Probleme vorübergehend eingestellt. »Biocowboy« Thomas Garos hat sich zum Jahreswechsel zur Aufgabe seines Betriebs und zu einer beruflichen Neuorientierung entschieden (wir berichteten).

Um in den umsatzschwachen Wintermonaten nicht als einziger großer Stand auf Kunden warten zu müssen, pausiert in der Folge nun auch der Fischhändler »Holländer«. Derzeit halten samstags nur Guiseppe Sambataro mit Obst und Bränden und der Grillwagen der Metzgerei Müller die Stellung. Besser sieht es am Mittwoch aus. Wie gewohnt, kommen an diesem Tag die Bäckerei Stahl & Stieber, Fischspezialitäten Hoh und Feinkost Paradies Rödermark auf den Marktplatz. »Und wenn sie dort weiterhin auf ausreichend viele Kunden treffen, wird das sicher auch so bleiben«, ist Christian Schlager überzeugt. Die Stadtverwaltung bemühe sich um eine Wiederbelebung des Grünen Markts am Samstag.

Man werde aktiv auf potenzielle Marktbeschicker zugehen und viele Gespräche führen. »Die Marktgebühren sind auch für 2023 ausgesetzt - ein guter Einstiegszeitpunkt also«, betont Christian Schlager. Interessierte Händler könnten sich gerne melden, auch Hinweise und Kontakte seien sehr willkommen.

Ansprechpartner ist Innenstadtmanager Christian Schlager unter Tel. 0 93 42 30 14 90, E-Mail: christian.schlager@wertheim.de.

