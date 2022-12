Zwei Jah­re lang hat­te pau­siert wer­den müs­sen, nun hofft die Feu­er­werks­in­du­s­trie all das in der kom­men­den Sil­ves­ter­nacht auf ei­nen Schlag wett ma­chen zu kön­nen. Der Wunsch könn­te in Er­fül­lung ge­hen. Zu­min­dest in Wert­heim scheint es so, als wä­ren die Men­schen nur all­zu be­reit, die bö­sen Geis­ter des ver­ge­hen­den Jah­res mit reich­lich Kra­chern und Ra­ke­ten zu ver­t­rei­ben.