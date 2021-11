Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wertheimer "Winterzauber": Besonderes Flair - auch ohne Verzehr

Kunsthandwerk und Französischer Markt zieht auch Gäste aus Bayern an - Kein Gedränge

Adventlicher Lichterglanz am Abend in der Wertheimer Altstadt "Alex S. Judge" bot beim Winterzauber ihre Würzburg Krimis an. (Foto für Infokasten 3 Fragen)

Wertheim. Trotz der Beschränkung des Wertheimer Winterzaubers auf Produkte für Zuhause haben sich am Wochenende viele Gäste am besonderen Flair des Markts in der Wertheimer Altstadt erfreut - auch ohne Glühwein und Essensstände für den Direktverzehr, denn diese Angebote mussten aufgrund der Corona-Pandemie weichen.

Auf dem Marktplatz und beim Engelsbrunnen werden neben viel Holzkunsthandwerk auch Christbaumschmuck, Honigprodukte, Wachtelprodukte, Alkoholika zum Mitnehmen, Filzhüte, Schmuck, Schokolade und Lesenswertes angeboten. Am Mainvorplatz bietet der Französische Markt allerlei Leckereien von Wurst und Käse über Süßigkeiten bis hin zu herzhaften und süßen Backwaren für daheim. Für die jüngeren Gäste gibt es ein Kinderkarussell, auch ein Süßwarenstand ist mit dabei.

Handgefertigte Holzunikate

Der Holzkünstler Johann Zimmermann ist seit vielen Jahren bei Weihnachtsmarkt und Winterzauber mit seinen handgefertigten Holzunikate vertreten. Er schätzt die Besucherzahl an seinem Stand auf das Niveau des letzten "Winterzaubers" und zeigt sich zufrieden. "Viele Kunden kamen auch aus Bayern", sagt er.

Auch Standbetreiber aus Bayern sind dabei, zum Beispiel Stefan Gramlich aus Lohr. Seit fünf Jahren kommt er zu den adventlichen Märkten in Wertheim, im Angebot hat er Holzdekoration auch für Fußballfans. Doch am ersten Wochenende spricht er von weniger Besuchern als in den Vorjahren. Zum einen seien die Leute wegen der hohen Coronazahlen vorsichtig, zum anderen fehlten die Essens- und Glühweinstände, die vor allem junge Leute anlockten.

Ann-Kathrin Dorsch aus Höhefeld verkauft Wachteleier und Produkte daraus. 2019 war sie schon einmal auf dem Weihnachtsmarkt, dieses Mal spricht sie von einer "eher gedrückten Stimmung", da Verpflegung und Musik fehlten.

Interesse zur Premiere

Erstmals dabei sind die Nassiger Tobias Klein und Melanie Diehm mit ihrer in allen Arbeitsschritten selbst produzierten Lomi-Schokolade. "Unsere Schokolade ist noch fairer als Fairtrade", da man direkt bei den Anbauern kaufe und noch deutlich höhere Preise zahle, als beim fairen Handel üblich, erklären sie. Man wolle den Menschen die Möglichkeit geben, die besonderen sortenreinen Schokoladen kennenzulernen und zu probieren. "Das Interesse ist da", freuen sich beide.

Vom abendlichen Lichterflair der Altstadt begeistert ist Krimiautorin "Alex S. Judge" aus Karlstadt. Sie ist erstmals dabei, will aber wiederkommen. Dass sie in Wertheim ist, ist eine kurzfristige Entscheidung. Nachdem der Weihnachtsmarkt in Himmelstadt abgesagt wurde, hat sie "zum Glück" für das erste Wochenende in Wertheim noch eine Hütte bekommen. Für die drei anderen Adventswochenende sei noch offen, ob Platz für sie sei. "Ich hoffe es sehr." Sie schreibt Regionalkrimis und verkauft diese im Eigenverlag - auch mit persönlicher Widmung. "Man muss Märkte dieser Art unterstützen, deswegen habe ich auch bei Leuten dafür geworben", sagt sie.

Verpflegung fehlt Vielen

Viele Besucher bedauerten das Fehlen der Glühwein- und Verpflegungsstände, ein Besuch lohne sich aber dennoch, so ihre Meinung. Auch zahlreiche Gäste aus den bayrischen Nachbarkreisen waren gekommen. Zum Beispiel Nicole Grün mit ihren Töchtern aus Karlstadt: "Wir haben die Chance genutzt, da in Bayern in Sachen Weihnachtsmarkt nichts mehr geht." Sie lobte das Hygienekonzept des "Winterzaubers" und die weihnachtliche Stimmung.

Bernd Maack, Vorsitzender des Stadtmarketingvereins, sprach von einem Freitag mit sehr überschaubarer Gästezahl. Am Samstag sei die Zahl der Leute der Coronalage angemessen. "Es waren Leute unterwegs, aber es gab, wie gewünscht, kein Gedränge", sagte er am späten Samstagnachmittag. Alle Beteiligten hoffen, dass der Winterzauber wie geplant auch an den anderen drei Adventswochenenden stattfinden kann. Geöffnet ist jeweils Freitag bis Sonntag von 12 bis 19 Uhr.

Hintergrund: Würzburg-Krimis zur Weihnacht Beim Wertheimer Winterzauber bot "Alex S. Judge" aus Karlstadt ihre Würzburg-Krimis an. Diese gibt es als Bücher und Hörbuch. Wie kamen Sie zum Krimischreiben? Ich habe schon als Kind geschrieben. Früher waren es Western. Krimis sind aber populärer. So schrieb ich 2012 meinen ersten Krimi. Ideenlieferant dafür war der "Bunker" in Zellingen, eine abgebrannte Diskothek. Was ist das Schöne am direkten Kontakt mit dem Leser auf Märkten wie dem Winterzauber? Es ist richtig klasse, Fans auf dem Markt zu treffen. Ich freue mich über die tollen Rückmeldungen, die ich bekomme und dass sie mein neues Buch für sich oder als Geschenk kaufen. Außerdem sind solche Märkte wichtig, um meine Reichweite zu erhöhen, denn ich bringe die Bücher im Eigenverlag heraus. Welche Frage von Lesern überrascht Sie am meisten? Die Leute fragen oft, ob ich schon zu Beginn des Schreibens weiß, wer der Mörder ist. Klar weiß ich, es, denn ich brauche die Festlegung für das Konzept des Romans. Die Leute denken aber, man schreibe einfach darauf los und es entwickle sich dann.