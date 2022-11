Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wertheimer Weihnachtsmarkt lockt zum Budenzauber in der Innenstadt

Wertheim 25.11.2022 - 17:09 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Wertheimer Weihnachtsmarkt lockt zum Budenzauber in der Innenstadt. Foto: Michael Geringhoff

An allen vier Wochenenden, jeweils Freitag, Samstag und auch sonntags, findet zwischen 12 und 20 Uhr der Markt statt. Rund 30 Hütten in der adventlich beleuchteten Innenstadt schaffen ein stimmungsvolles Ambiente, und auch der Rest »passe«, so die Organisatoren. Es geht um begehrte Weihnachtsleckereien.

Viele Kunsthandwerker sind dabei, unter dem Dach des Fördervereins der Stiftskirche Wertheim zudem karitative Einrichtungen. Gleich nach der Eröffnung hatten Manfred Lutz und Jörg Paczkowski mit Geschichten, Legenden und dem Adventsliedersingen einen stimmungsvollen Klecks gesetzt. Jetzt am Sonntag ab 17 Uhr werden Carsten Klomp und Rudolf Mahni ein Konzert für Orgel und Trompete geben. An allen Samstagen und Sonntagen gibt es zudem den Mittelalterweihnachtsmarkt auf dem Mainplatz.

Am Rande des Markts werden an verschiedenen Stellen Adventsfenster mit besonderen Aktionen geöffnet.

Zum Programm zählen auch diesmal wieder eine Nikolausstiefelsuche, ein Laternenumzug mit dem Nachtwächter, Stöbern in der dunklen Stadtbücherei, aber auch eine Lichteraktion mit »Gemeinsam sind wir Wertheim«.

IDetails im Internet unter: https://www.weihnachtsmarkt-wertheim.de.

Ge/ Foto: Michael Geringhoff