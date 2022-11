Wertheimer Weihnachtsmarkt an vier Adventswochenenden

Tradition: Nach zwei Corona-Jahren wieder in alter Form - In diesem Jahr keine Einschränkungen in der Großen Kreisstadt

Wertheim 23.11.2022 - 14:11 Uhr 2 Min.

Wenn an diesem Freitag der Wertheimer Weihnachtsmarkt wieder in seiner alter Form eröffnet wird, rechnen die Veranstalter auch an den Glühweinpartys mit einem vollen Marktplatz. ⋌Foto (Archiv): Christian Schlager Freuen sich auf den Wertheimer Weihnachtsmarkt: Innenstadtmanager Christian Schlager (links) und Bernd Maack vom Stadtmarktetingverein, der den Markt veranstaltet. Foto: Gunter Fritsch

Heißt: Die Hütten und Wagen auf dem Weihnachtsmarkt werden hauptsächlich an den vier Adventswochenenden, jeweils freitags bis sonntags, geöffnet haben.

Das schließe allerdings nicht aus, dass auch der eine oder andere Händler auch unter der Woche seine Hütte öffne. Das sei jedem Händler freigestellt, sagte Maack. Corona-bedingte Auflagen wird es in diesem Jahr nicht geben. 30 Holzhütten sind bereits über die Altstadt verteilt aufgestellt und konzentrieren sich auf den Marktplatz, die Stiftskirche und die Brückengasse, in der auch wieder das beliebte Kinderkarussell eines Wertheimer Schaustellers stehen wird.

Auf dem Mainplatz werden zwei große Verkaufswagen stehen, außerdem wird das Gelände wieder Schauplatz eines »Mittelalter-Weihnachtsmarktes« sein, der am 3. und 4. Advent mit einer Fülle von Darbietungen aufwarten werde, wie Wertheims Innenstadtmanager Christian Schlager erläuterte. In diesem Jahr sei es anspruchsvoller gewesen, ein Programm für den Mittelalter-Markt zusammenzustellen, weil nach den Corona-Einschränkungen viele Schausteller nicht mehr in dem Gewerbe unterwegs seien.

Keine Probleme habe es dagegen gegeben, Solisten und Bands für die vier Glühweinpartys zu finden, die jeweils an den vier Freitagen ab 18 Uhr auf dem Marktplatz stattfinden werden, so Schlager weiter. In diesem Jahr habe man bewusst - auch nach Beschwerden von Anwohnern über die Lautstärke - darauf verzichtet, Bands zu verpflichten, die mit großem Equipment und Schlagzeug kommen. »Der Lautstärkepegel wird für die Anwohner angemessen sein«, versprach Christian Schlager.

Bernd Maack zog mit Blick in das umfangreiche Veranstaltungsprogramm schon vor Beginn des Weihnachtsmarkts ein erstes Resümee: Den Vergleich mit einem großen Weihnachtsmarkt wie in Aschaffenburg brauche Wertheim nicht zu scheuen, zählte der Stadtmarketing-Vereinsvorsitzende allein 32 Programmpunkte auf, die Wertheim an zwölf Tagen zu bieten habe. Die Veranstaltungen des Mittelalter-Marktes hatte er dabei noch gar nicht mitgezählt. In Aschaffenburg seien es an 24 Tagen nur 19 Programmpunkte, zeigte sich Maack überzeugt, dass der Wertheimer Markt »schöner« werde.

Dabei seien es gerade die vielfältigen Veranstaltungen, die einen Weihnachtsmarkt zum Magneten für die Menschen machten. »Sie gestalten die Atmosphäre in der Stadt an den Adventswochenenden positiv«, war er bei der Vorstellung des Programms überzeugt, dass es an den kommenden vier Wochenenden in der Wertheimer Innenstadt voll werden dürfte.

Bei Beleuchtung sparen

Grund dafür dürfte auch die offensive Werbestrategie der Stadt Wertheim sein. Allein 30.000 Werbeflyer gingen in den vergangenen Tagen in die Haushalte der Region. Wobei Christian Schlager durchaus darauf setzt, auch in den Gemeinden rund um Wertheim Werbung für das Spektakel zu machen. Auswirkungen auf die Aussteller hat die Energiekrise in diesem Jahr noch nicht: Die gestiegenen Preise für Gas und Strom, so Bernd Maack, seien nicht auf die Standpreise umgelegt worden. Energie werde allerdings bei der Weihnachtsbeleuchtung gespart, berichtete Christian Schlager davon, dass die Zeitfenster, in denen die Beleuchtung angeschaltet bleibe, sich um insgesamt zwei Stunden verkürzt habe. So werde die Beleuchtung unter der Woche von Montag bis Donnerstag schon um 21 Uhr, freitags, samstags und sonntags um 22.30 Uhr ausgeschaltet.

Erstmals wird es in diesem Jahr auch ein Glühweinglas mit dem Wertheimer Optimisten als Motiv geben. Maack nannte dieses Glas für eine Glasstadt wie Wertheim angemessener als eine Tasse.

GUNTER FRITSCH

Hintergrund: Programm des Weihnachtsmarktes Der Wertheimer Weihnachtsmarkt startet an diesem Freitag, 25. November, mit seiner offiziellen Eröffnung um 16.45 Uhr auf dem Marktplatz, und findet an den vier Adventswochenenden jeweils freitags, samstags und sonntags in der Wertheimer Altstadt und auf dem Mainplatz statt. Neben den Buden auf dem Marktplatz wird es auch in diesem Jahr wieder eine Bude vor der Stiftskirche geben, in der soziale, kirchliche und gemeinnützige Gruppierungen an allen vier Adventswochenenden ein vielfältiges Programm und den Verkauf Speis und Trank anbieten werden. Neben den vier Glühweinpartys mit Solisten und Bands an den vier Freitagen (Beginn ist jeweils um 18 Uhr) werden an den vier Wochenenden auch eine Fülle von Orchestern, Chören und Ensemble aus Wertheim und den umliegenden Ortschaften auftreten. (gufi) Info: Das komplette Programm unter www.weihnachtsmarkt-wertheim.de