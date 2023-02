Wertheimer Volkshochschule gelingt ein Themenspagat

Freizeit: Von Immanuel Kant, über Demenz hin zum schnellen Tages-Make-up - Georgitta Szabo und Carolin Schemat stellen Programm vor

Wertheim 02.02.2023 - 13:52 Uhr 2 Min.

Für Bildung und Zeitvertreib: Georgitta Szabo und Carolin Schemat stellen das neue Programm der Volkshochschule Wertheim vor. Foto: Michael Geringhoff

»Auf den ersten Blick ist es ein bisschen ›same-same‹, aber es steckt auch eine ganze Menge Neuanfang darin«, sagt Georgitta Szabo, langjährige Leiterin der VHS, bei einem Pressetermin am Mittwoch in der Wertheimer Geschäftsstelle.

Da wäre zunächst einmal der Neuanfang nach Corona. Die VHS hat das Virus trotz reger Onlinepräsenz deutlich zu spüren bekommen. Die Zahl der Teilnehmer war teils massiv zurückgegangen, und: »Wir haben leider auch viele unserer Dozenten verloren, die sich neue Standbeine gesucht haben und jetzt leider für uns nicht mehr zur Verfügung stehen«, bedauert sie.

Mangel an Fachkräften

Am heftigsten hatte es den Sportbereich getroffen. Insgesamt sei viel Energie notwendig gewesen, wirklich gute Dozenten für das kommende Sommersemester verpflichten zu können. »Auch wir spüren den Mangel an Fachkräften«, betont Szabo.

Auch neu: Das Heft des Sommers ´23 ist dünner - das aber nicht, weil die Inhalte geschrumpft wären, sondern weil Vertiefendes vielfach ins Internet verlagert worden ist. Auch hier steckt ein neuer Gedanke dahinter: Umweltschutz. »Bildung beginnt mit Neugierde«, heißt es außen auf dem Heft, und drinnen gibt es einiges, das der Neugierde lohnt.

Für die junge VHS hat dabei Carolin Schemat das Programm zusammengestellt. Auch hier gibt es einige neue Dozenten und auch eine Reihe neuer Akzente. »Weg vom Digitalen, mehr hin zur Natur und dazu Dinge mit den Händen zu tun«, sagt Schemat. Einer der Kurse heißt »tierisch wild«. Die neue Dozentin Julia Groothedde weiß, wie schnell Wildschweine rennen können und auch sonst eine Menge. Dieser »Draußen-Termin« im Kreuzwertheimer Himmelreich richtet sich an Eltern und Kinder gleichzeitig. Andere Themen sind unter anderem die Feuererzeugung, »Malen ohne zeichnen zu können«, Korbflechten. Für die, die es etwas aufregender mögen, zeigt Christian Schindler, wie man eine frühe Speerschleuder herstellt und benutzt und für die besonders Braven und Vernünftigen gibt es einen Kurs: »Superhirn: Vokabellernen im Sekundentakt« - auch einen für Englisch. Immer noch für die Jugend, zudem ein Entspannungskurs, einer fürs kunstfertige Inlinerfahren und auch Selbstverteidigung zählen zum VHS-Kursangebot. Die Bereiche Gesellschaft, Umwelt und Recht starten mit einem Online-Vortrag: Kann man Demokratie messen?« Auch Technik, humanoide Roboter, Klima oder dunkle Materie werden online beleuchtet.

Viele gebührenfreie Angebote

All diese Angebote und viele weitere sind sogar gebührenfrei. Auch sonst ist da in dieser Rubrik ein ziemlicher Themenspagat gelungen - von Immanuel Kant, über Demenz hin zum schnellen Tages-Make-up. Kunst und Kultur sind wichtige Themenbereiche, Anna Berger vom Archivverbund beleuchtet unter anderem das Jubiläum zu 100 Jahren Frauenwahlrecht. Selbst eine »Frauenrubrik« gehört zum breiten Gesundheitsangebot der VHS. »Männer sind für diese Themen schwer zu kriegen«, meist achteten sie weniger auf ihren Körper und machten ihn erst dann zum Thema, wenn sie ernste Einschränkungen spürten, bedauert Georgitta Szabo.

Sprachen sind ein unabdingbar wichtiges Standbein der VHS. Da sind die zahlreichen Deutschkurse zur Eingliederung. »Die bringen uns fast an die Kapazitätsgrenzen«, aktuell fragten besonders viele Ukrainer proaktiv nach genau solch einem Kursangebot, erzählt Georgitte Szabo. Auch andere Sprachen sind im Angebot. Dabei »Russisch für Anfänger« oder »Un caffé, per favore«. Das Heft hat eine Auflage von 25.000 Stück, liegt in Geschäften aus und wird zudem am kommenden Samstag in 12.500 Haushalten verteilt.

