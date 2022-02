Wertheimer Unverpackt-Laden wechselt Besitzer

Drei Fragen an Julia Schreck

Wertheim. Die 24-jährige Julia Schreck übernimmt zum 1. Juni den Unverpackt-Laden in Wertheim. Sie lebt derzeit noch in Remlingen, wird aber mit ihrem Lebensgefährten in den Main-Tauber-Kreis umziehen.

Unser Mitarbeiter Birger-Daniel Grein hat ihr drei Fragen rund um das nachhaltige Leben gestellt.

Warum ist Ihnen das unverpackte Einkaufen persönlich wichtig?

Das Thema interessiert mich schon seit vier Jahren. Das Interesse wurde durch ein Schlüsselerlebnis geweckt. Ich brachte den Plastikmüll herunter und wunderte mich über die große Menge an Plastikverpackungen. Da entschied ich, diese vermeiden zu wollen. Ich informierte mich über Unverpackt-Läden in der Region und startete einen Internetblog zum Thema plastikfrei Leben. Später kam ein Onlineshop für "Nonfood" Artikel in diesem Bereich dazu. Seit einem Jahr plane ich die Eröffnung eines Unverpackt-Ladens, ursprünglich in Tauberbischofsheim. Durch das unverpackt Einkaufen, kann man schnell und einfach etwas für die Umwelt tun und sieht den Erfolg direkt an der geringeren Müllmenge. Auch mein Lebensgefährte zieht mit.

Warum ist ihnen Regionalität beim Einkaufen wichtig?

Regionalität war uns schon immer wichtig. Beispielsweise kaufen wir unser Fleisch immer in der Region. Mir macht es Freude, mit Bauern und Produzenten direkt in Kontakt zu kommen und zu sehen, wo unser Essen herkommt.

Welche Rolle spielt das Thema Nachhaltigkeit in Ihrem Leben?

Es spielt in allen Bereichen eine große Rolle. Wir achten zum Beispiel bei der Wahl des Stromanbieters darauf, und ich nutze E-Mobilität. Mein Interesse für Nachhaltigkeit haben meine Eltern bei mir geweckt, denn auch ihnen ist das Thema wichtig.

Ich kaufe Bioprodukte und bei Fleisch kaufe ich regional. Außerdem ernähren wir uns überwiegend vegetarisch. Aus Überzeugung verzichten wir zudem komplett auf Flugreisen, da diese zu viel CO2-Ausstoß verursachen. Urlaube verbringen wir hauptsächlich in Deutschland. bdg