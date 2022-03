Wertheimer Tafelladen braucht Nachschub - Privatleute sind aufgerufen

Nicht genug Lebensmittelspenden von den Discountern

Wertheim 18.03.2022 - 12:25 Uhr 2 Min.

Die Zulieferungen im Wertheimer Tafelladen kommen derzeit deutlich spärlicher, dabei werden im Moment viel mehr Lebensmittel gebraucht als sonst, weil auch Ukrainische Flüchtlinge hier einkaufen. Foto: Michael Geringhoff

Neben der normalen Kundschaft dürfen nun auch die mittlerweile zahlreichen Flüchtlinge aus der Ukraine im Tafelladen einkaufen, das führt zu teils erheblichen Engpässen.

»Riesengroßes Problem«

»Wir haben da derzeit ein riesengroßes Problem«, sagt Dieter Adelmann. Der 74-Jährige ist langjähriger ehrenamtlicher Leiter der Wertheimer Tafel. Im Moment kommen offenbar verschiedene Faktoren zusammen, die die Angebotssituation bei der Tafel erheblich schwächen. Die Symptome werden offenbar nicht nur in Wertheim, sondern bundesweit wahrgenommen.

Der Dachverband der Tafeln hat am Freitag einen nationalen Spendenaufruf gestartet. »Am Mittwoch war hier die Hölle los«, berichtet dann auch Dieter Adelmann. 58 Haushalte seien zum Einkaufen gekommen, normal seien es knapp 40. Jene die sonst nicht dabei sind, sind Familien aus der Ukraine. »Frauen mit ihren Kindern«, sagt Adelmann.

»Die Frauen sind ungeheuer dankbar, total freundlich, das ist alles sehr angenehm ich finde das richtig gut«, freut sich der Tafelchef. Nur das Timing ist offenbar schlecht. »Wir kriegen derzeit allgemein weniger Lebensmittel von den Discountern«, einer der zuverlässigsten sei, zumindest am vergangenen Mittwoch, leider total ausgefallen. »Es gibt einfach nichts, wir haben da gerade gar nichts«, hatte der Marktleiter bedauert.

Ursachen unklar

Für Adelmann sind die Ursachen der derzeitigen Knappheit unklar, mögliche Einflussfaktoren gibt es eine ganze Menge, ob auch die dramatisch steigenden Lebensmittelpreise dazugehören, vermag Adelmann nicht sicher zu sagen. Was bleibt, sind die leeren Regale.

Selbstständig Lebensmittel kaufen dürfen die Tafelläden laut Satzung nicht. Man habe aus der 2020er Tafelaktion »Kauf eins mehr« noch ein bisschen Geld übriggehabt, aber geholfen habe das auch nicht. »Der Kollege ist mit ein bisschen Öl, zehn Packungen Zucker und zehn Packungen Mehl zurückgekommen. Es gibt ja einfach nichts zu kaufen«, bedauert Adelmann. Die Regale aller Supermärkte wiesen derzeit Lücken auf, und das mache es ernsthaft schwierig.

Aktion zur Fastenzeit

Hilfe erwartet Adelmann sich von der Aktion zur Fastenzeit. Die evangelische Schuldekanin Cornelia Wetterich hat dafür neun Schulen zwischen Freudenberg und Dertingen ins Boot geholt, schon jetzt am Montag werden die ersten Lebensmittelspenden an der Comenius Realschule abgeholt. In der Folgewoche sind dann die acht anderen Schulen an der Reihe. »Ich denke, das wird uns eine Riesenhilfe sein, aber ich denke, wir brauchen noch mehr, prognostiziert Adelmann. Er hofft auf private Spender. Die hat die Tafel eh, einige von denen spenden sogar regelmäßig, aber jetzt werde eben noch viel mehr gebraucht, um den Engpass zu überwinden, sagt der 74-Jährige. »Wir sind sehr dankbar für jede Extraspende, alles hilft im Moment«. MICHAEL GERINGHOFF

Hintergrund: Was im Wertheimer Tafelladen fehlt

Was im Wertheimer Tafelladen gebraucht wird, sind echte Grundnahrungsmittel. Das sind Mehl, Zucker, Öl und Reis aber auch Milchreis, Linsen, Marmelade, Brotaufstriche, Kakaopulver, löslicher Kaffee, Cornflakes und Tee. Dringend benötigt werden auch Lebensmittel in Dosen, zudem Shampoo, Duschgel, Zahnpasta, Zahnbürsten und Kühlprodukte, wie Butter, Käse in Scheiben, Salami und Naturjoghurt. Spenden werden montags, mittwochs und freitags von 8 bis 12 Uhr im Tafelladen in der Dr. Hübsch-Straße entgegengenommen, Spendenquittungen können ausgestellt werden. (Ge)