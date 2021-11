Wertheimer setzen erneut ein Zeichen der Solidarität

Aktion: Vereine, Gruppen und Institutionen haben zum fünften Mal aufgerufen - Rund 40 Bürger sind gekommen

Wertheim 14.11.2021 - 10:11 Uhr Kommentieren 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Lichteraktion "Gemeinsam sind wir Wertheim" am Freitagabend: Rund 40 Wertheimer sind auf den Marktplatz gekommen.

Rund 40 Wertheimer Bürger setzten am Freitagabend mit brennenden Kerzen auf dem Marktplatz ein Zeichen der Solidarität und des Miteinanders in der Stadt und den dazugehörenden Ortschaften.

Alexander Schuck, Mitglied des Teams der Ökumenischen Fachstelle für Flüchtlingshilfe im Main-Tauber-Kreis, moderierte die Veranstaltung. Katrin Beuschlein, ebenfalls Mitglied dieses Teams, sprach von einer Polarisierung und Spaltung in unserer Gesellschaft, die in den Jahren 2015/16 mit der Ankunft sehr vieler Flüchtlinge ihren Anfang genommen und in 2021 leider einen neuen Höhepunkt erreicht habe. Brigitte Kohut, die den abwesenden Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez vertrat, fragte sich angesichts eines großen Teils der Bevölkerung, der coronabedingte Impfmaßnahmen immer noch ablehne, »wie tolerant muss ich eigentlich sein?« Mit Bezug auf das Pflegepersonal in den Krankenhäusern, das in den vergangenen Monaten an seine Grenzen gestoßen sei und die eigene Gesundheit aufs Spiel setze und auf die Kinder, die womöglich erneut zuhause bleiben müssen, betonte sie:»Hier hört meine Toleranz auf!«.

»Mir gefällt die Vielfalt hier in der Stadt«, sagte Wibke Klomp, Dekanin im Evangelischen Kirchenbezirk Wertheim. »Meine Familie und ich freuen uns, dass wir hier leben dürfen.«

Mit Blick auf die anwesenden Kinder und ihre Laternen erinnerte sie an die biblische Botschaft der St. Martins-Geschichte: »Wir sollen das Licht in die Welt tragen« und »sei da für Deinen Nächsten!«.

Nadine Schmid schließlich vom Verein Willkommen in Wertheim, erklärte das Wort »Toleranz«, das aus dem Lateinischen kommt, mit »ertragen, aushalten«. Für sie sei Toleranz eine Selbstverständlichkeit. »Zusammen Spaß und Freude haben, das ist die Basis für eine gute Gemeinschaft«, meinte sie.

Nach einem gemeinsam gesungenen Lied, das mit dem Satz endet »...und Wertheim ist bunt« hatten die Teilnehmer noch Gelegenheit, bei einem Glas warmen Apfelsafts miteinander ins Gespräch zu kommen.

es