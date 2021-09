Wertheimer Schulessen soll saisonaler und regionaler werden

Individuelle Lösungen angestrebt

Wertheim 14.09.2021

Gesundes und regionales Essen, wie es auch in der Mensa des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums angeboten wird, ist laut einer aktuellen Umfrage der Stadt Wertheim an den Schulen mit Mittagsverpflegung unter den Schülern nicht besonders gefragt.

Eine Umfrage der Stadt unter Schülern, Lehrern und Eltern hatte im Jahr 2020 ergeben, dass die Akzeptanz der Verpflegung an den Schulen sehr unterschiedlich ist und es für eine bessere Annahme des Speisenangebots jeweils schulspezifische Angebote und Verbesserung bedürfe.

Wie die Gespräche in den Arbeitsgruppen während des Corona-Lockdowns ergeben haben, bedarf es an den einzelnen Schulen teilweise sehr individueller Veränderungen, um die Akzeptanz des Essens unter den Schülern zu verbessern. Kritik kommt von Schülern und Eltern etwa an der oft langen Standzeit des Essens, das für die meisten Schulen ohne eigene Küche in der Mischküche der Comenius-Realschule von der Firma Dussmann Service GmbH zubereitet wird. An den jeweiligen Schulen wird es dann nur noch warm gehalten.

Durch eine sogenannte Endzubereitung vor Ort durch einen Kombidämpfer könnte die Qualität verbessert werden, ist sich der Caterer sicher. Dazu müssten allerdings an vielen Schulen diese Kombidämpfer erst angeschafft werden, wie es einen solchen Zubereiter im Neubau der Mensa an der Otfried-Preußler-Schule auf dem Wartberg geben soll. Für die anderen Schulen mit Mittagsverpflegung sei eine Anschaffung dieser Geräte von den jeweils verfügbaren Haushaltsmitteln abhängig, wie Natalja Mehler von der Schulverwaltung erläuterte.

Abhängig ist die Akzeptanz des Schulessens von zahlreichen Faktoren an der jeweiligen Schulen wie dem Alter der Kinder, der Lage der Schule und den Speisenangeboten, die es im direkten Umfeld der Schulen gibt, hatte die Umfrage ebenfalls ergeben. Ein für alle Schulen passendes Konzept könne es deshalb nicht geben, waren sich die Mitglieder des Ausschusses bereits Mitte vergangenen Jahres einig. Ein Beispiel für eine besonders geringe Akzeptanz ist die Comenius-Realschule: Hier wurden zum Zeitpunkt der Erhebung pro Tag bei mehr als 900 Schülern lediglich 22 Essen in der Mensa verkauft. Am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium waren es durchschnittlich 100 Essen pro Tag, die die Schüler nachfragten.

Gute Nachfrage

An den Grundschulen, so Mehler, sei die Nachfrage nach Essen in der Ganztagsbetreuung »durchweg gut«, die in der Betreuung angemeldeten Kinder nehmen laut Umfrage fast alle auch ein Mittagessen in der Schule ein. Hier seien es offenbar noch die Eltern, die über die Teilnahme am Schulessen entschieden, schlussfolgerte Mehler. Anders an den weiterführenden Schulen: Der Einfluss der Eltern auf das Essensverhalten der Schülerinnen und Schüler nehme mit dem Alter ab und diese nutzten zunehmend Möglichkeiten, sich Essen außerhalb des Schulhauses zu kaufen.

Schnelles Essen am Kiosk

Beispiel Comenius-Realschule: Hier werden durchschnittlich die wenigsten Essen in der modernen Mensa weder von Schülern noch von Lehrern nachgefragt. Um dem Kauf von Speisen in den umliegenden Geschäften und Kiosken stärker zu begegnen, wurde in der Arbeitsgruppe zusammen mit dem Caterer Dussmann ein Konzept erarbeitet, das vor allem den Kioskverkauf der Mensa stärken soll. Neben nur noch einem warmen Menü soll es deshalb in der Realschule am Kiosk in der Mittagszeit ab sofort auch Wraps, Schnitzelbrötchen oder Pizza geben.

Die Anregung von Patrick Schönig (SPD), die Schüler des Beruflichen Schulzentrums ebenfalls in der Mensa der Realschule essen zu lassen, habe die Stadt bereits aufgenommen, sagte Fachbereichsleiter Helmut Wießner. Ein entsprechendes Angebot an den Landkreis Main-Tauber sei bislang allerdings nicht beantwortet worden. Eine Möglichkeit, die Ausgabeküche an der Edward-Uihlein-Schule so zu vergrößern, dass zwei Essen zur Wahl angeboten werden können, sieht Wießner nicht. Von Marliese Teicke (Grüne) kam der Vorschlag, auch Bio- und Fairtrade-Produkte im Speisenplan zu verarbeiten. Sie fragte zudem nach, ob es in den Schulen auch veganes Essen angeboten werde? Bislang, so Wießner, habe es keine entsprechenden Wünsche an den Speisenplan gegeben.

GUNTER FRITSCH

Hintergrund: Vielfältigere Angebote Die Arbeitsgruppen an den acht Wertheimer Ganztagsschulen zur Verbesserung der Akzeptanz der Mittagsverpflegung haben ganz unterschiedliche Vorschläge für die einzelnen Schulen gemacht. Allgemein gilt: Das Speisenangebot sollte an den Schulen häufig vielfältiger sein. So wird etwa an der Gemeinschaftsschule eine größere Auswahl an verschiedenen Beilagen zum einmal gewählten Menü gewünscht. Auch sollte das Gemüse "knackiger und bissfester" sein, heißt aus der Arbeitsgruppe. Auch hier sind es vor allem Grundschüler, die das Schulessen einnehmen, ältere Kinder machen den Weg in die Stadt, um sich dort etwas zu kaufen. Problem an der Gemeinschaftsschule sind auch die langen Bestellzeiten: Bereits eine Woche vor Einnahme der Essen, müssen laut Caterer aus logistischen Gründen die Menüs bestellt sein. Die Wahl eines anderen Essens ist dann kurzfristig nicht mehr möglich. An der Grundschule Bestenheid will der Caterer Dussmann bereits mit diesem Schuljahr bei süßen Speisen eine Suppe als Vorspeise anbieten. Beim Nachtisch werden mehr frische Zutaten wie Obst gewünscht. Ebenfalls stehen saisonale Essensangebote auf der Wunschliste. Verbesserungen bei der Gestaltung der Kantinen wünschen sich neben dem Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium (zu kleine Cafeteria, mehr Lärmschutz) etwa auch die Mandelberg-Grundschule Dertingen, wo die Schüler in einem Nebenraum der Turnhalle essen. Außer Tee will der Caterer Hofmann Menü GmbH in den warmen Monaten in Dertingen zukünftig auchWasser und Apfelschorle anbieten. gufi

