Wertheimer schnüren wieder Hilfspakete

Johanniter: Hilfsbedürftige in Rumänien, Albanien, Bosnien und der Ukraine freuen sich - Firma Warema stellt Sattelzug zur Verfügung

Wertheim 14.12.2022 - 12:02 Uhr 2 Min.

Die Johanniter bringen wieder Hilfspakete auf den Weg. Die Menschen in Rumänien, Albanien, Bosnien und der Ukraine brauchen sie dringender denn je, sagt Andrea Dosch. Foto: Michael Geringhoff

Im vergangenen Jahr waren es fast 70.000 Pakete bundesweit, ein paar Hundert davon kommen von hier. Schulen und Kitas beteiligen sich, auch die Kirche.

So werden an diesem Freitag in der Wertheimer Stiftskirche Hilfspakete geschnürt und auf den Weg gebracht. Es sei normal, dass die Aktion erst im Endspurt so richtig Fahrt aufnehme, erklärt Andrea Dosch. Aber in diesem Jahr mache sie sich große Sorgen um den Erfolg.

»Keine gute Richtung«

»Viele Menschen hier müssen mittlerweile selbst sehr aufs Geld schauen«, weiß sie. Bedürftigkeit und Armut würden auch bei uns durch Krieg und Inflation angetrieben. Die Zahl derer, die beim Strom und eigentlich überall sparen müssten, wachse. »Das ist natürlich keine gute Richtung«, ist sie überzeugt. Vergessen dürfe man dabei aber nicht, dass es auch viele Menschen gebe, denen es dabei durchaus noch gut gehe - ganz besonders im Vergleich zu jenen, die von den Hilfspaketen profitierten.

Diese Bedürftigen leben auch in Deutschland, aber zum größten Teil in Rumänien, Albanien, Bosnien, der Ukraine und aktuell besonders auch in der Moldauregion, in die viele Ukrainer vor dem Krieg geflohen sind. Es seien die ganz grundlegenden Dinge, rund um Lebensmittel und Drogerieartikel, die gebraucht würden. »Und obenauf noch ein kleines Geschenk für die Kinder: »Stifte, ein Malbuch, so etwas«. Es seien lauter Dinge, die hier nicht viel kosten, »Mit denen die beschenkten notleidenden Menschen aber durchaus ein schönes Weihnachtsfest feiern können«, betont Dosch.

Das mit dem »nicht viel kosten« relativiert sie sofort ein klein wenig. Noch vor einem Jahr seien es rund 25 Euro gewesen, die man gebraucht habe, um die Liste eines Pakets abzudecken, »Mittlerweile reicht das leider nicht mehr, alles ist teurer geworden«, sagt sie.

Auch kleinere Spenden möglich

Deswegen sind auch kleinere Einzelspenden aus der Liste möglich. Diese werden dann von Helfern zu Paketen zusammengestellt. Unter anderem passiert das an diesem Freitag, 16. Dezember, ab 13 Uhr in der Wertheimer Stiftskirche. Helfer sind willkommen. Die Kirche ist schon jetzt eine der Sammelstellen, bei denen Pakete und Teilspenden abgegeben werden können - Kartons gibt es dort auch. Mit dabei ist auch der Rewe-Markt in Külsheim. Der Betreiber Thomas Frey sei ein ganz besonders engagierter Helfer der Spendenorganisation.

Es beteiligen sich außerdem Lehrer der Wertheimer Gemeinschaftsschule mit ihren Klassen und verschiedene Kindergärten. »Das ist etwas ganz Wichtiges«, berichtet Dosch, denn für die Kinder, sei eine reine Geldspende nichts Greifbares. »Zucker oder ein Pfund Mehl, womit man Plätzchen backen kann, das ist etwas ganz anderes«.

Viele Eltern und Großeltern seien mit im Boot, weiß Dosch. Auch dabei die Firma Warema, sie stellt einen Sattelzug, der die Sammelpunkte in der Region anfährt und die Pakete dann in die Zielregionen bringt, wo sie über dortige Hilfsorganisationen zielgerichtet verteilt werden. »Im vergangenen Jahr hat der Sattelzug nicht ausgereicht, um alles transportieren zu können«, freut sich Dosch.

In diesem Jahr werde es aber wohl anders kommen, sagt sie auch. Neben der direkten Paketspende gibt es noch die Möglichkeit, ein virtuelles Päckchen zu packen. Da geht es um Geldspenden, von denen Hilfsorganisationen in Ländern, wie Moldau oder Albanien, dann vor Ort Lebensmittel kaufen und eigene Pakete packen. MICHAEL GERINGHOFF

Im Überblick: Das gehört ins Paket

Es ist wichtig, die Packliste genau einzuhalten, da die Hilfsfahrzeuge an den Grenzen kontrolliert werden.

Nur genormte Pakete lassen einen zügigen Grenzübertritt zu.

Das gehört rein: Ein Geschenk für Kinder, fünf Tafeln Schokolade, ein Kilo Nudeln, zwei Zahnbürsten, drei Kilo Mehl, zwei Duschgele oder Seifen, drei Packungen Multivitamin-Brausetabletten, zwei Kilo Zucker, 500 Gramm Kakaogetränkepulver, zwei Liter Speiseöl in Plastikflaschen, zwei Tuben Zahnpasta, ein Kilo Reis, eine Handcreme, drei Packungen Kekse, optional auch medizinische Masken.

Für virtuelle Spenden gibt es das Portal www.johanniter-weihnachtsrucker.de sowie eine kostenlose Servicenummer: 0 8 00 33 111 66. (Ge)