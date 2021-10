Wertheimer schnitzen lustige und grausige Fratzen für den guten Zweck

Aktion Regenbogen: Erlös der Kürbis-Schnitzaktion geht an kranke Kinder

Am kommenden Sonntag findet der 13. Kürbisschnitztag der Aktion Regenbogen im Rathausinnenhof statt.

"Wir dürfen uns heuer wieder persönlich treffen und gemeinsam schnitzen", freut sich Brigitte Gläser, eine von vier gleichberechtigten Vorsitzenden der Aktion Regenbogen. Für Erwachsene gilt die 3-G-Regel, während Kinder und Jugendliche lediglich in den öffentlichen Bereichen eine Mund-Nase-Bedeckung tragen müssen, gibt Gläser einen groben Einblick in die Vorschriften. "Am Platz und während des Schnitzens sowie beim Essen kann die Maske abgenommen werden." Auf ein Rahmenprogramm muss in diesem Jahr allerdings noch verzichtet werden, kündigt die Vorsitzende an. "Trotzdem werden Besucher sicher viel Spaß haben die Kleinen bei der Arbeit zu beobachten", ist sie überzeugt. Zudem warten auf große und kleine Besucher eine ganze Reihe kulinarischer Überraschungen. "Nils Ries hat uns versprochen wieder ein Wildschwein zu grillen und das Restaurant Dinges versorgt uns mit leckerer Kürbissuppe." Zudem seien zahlreiche Kuchenspenden angekündigt worden, mit denen man sich den Kaffee versüßen könne.

"Für den Erwerb eines Schnitzrechts bekommt man zudem eine Losnummer und am Ende kann man einen der zahlreichen attraktiven Preise gewinnen", kündigt Gläser an und verspricht: "Der Erlös kommt ohne Abzug krebskranken Kindern in der Uniklinik Würzburg zugute." In den Jahren seit 2004, dem Gründungsjahr des Vereins, bis 2020 seien Spenden in Höhe von rund 730000 Euro für die Vereinsziele eingesetzt worden, informiert Gläser.

So wurde das Umfeld für die kleinen Patienten auf den Stationen "Regenbogen" (Onkologie), "Schatzinsel" (Stammzelltransplantation) und "Leuchtturm" (onkologische Tagesklinik) in der Würzburger Universitäts-Kinderklinik beispielweise baulich oder durch Übernahme eines Teil der Kosten für eine Diätassistentin verbessert. Zudem habe man zusammen mit dem Elternverein die Ausstattung von zwei Patientenzimmern mit Reinraumsystemen übernommen und die Anschaffung eines Zellinkubators, einer Zentrifuge und eines Brutschranks unterstützt.

Peter Riffenach