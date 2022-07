Wertheims OB und Regierungspräsidentin danken Mitarbeiter im Gesundheitswesen für Einsatz

Corona-Pandemie

Wertheim 10.07.2022 - 11:57 Uhr 3 Min.

Rund 200 Gäste kamen in den Park am Hofgarten.

Rund 200 haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen hat Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez am vergangenen Samstag ins Schlösschen am Hofgarten eingeladen. Er wollte ihnen für ihren außergewöhnlichen Einsatz in der Corona-Pandemie danken. Regierungspräsidentin Susanne Bay schloss sich der Einladung an.

Interessante Gesprächsrunde: Moderiert von Franziska Vogel, mit Dr. Karsten Braun, Liliana Monteiro Heinrich, Yvonne Frenzel-Tafili und Uwe Rennhöfer (von links)

Irgendwie passend startete das Saxophon-Ensemble der Musikschule Wertheim mit dem Stück "Yesterday" von den Beatles. Denn der Wertheimer Oberbürgermeister sprach in seiner Rede in erster Linie über die Vergangenheit. Schon während der Pandemie habe er geplant, ein großes Fest zu feiern, wenn das alles vorbei ist. Alle hätten während der Pandemie eine schwere Zeit erlebt und vieles entbehren müssen. Viele Menschen hätten Familienmitglieder oder Freunde verloren. "Es war eine dunkle Zeit in der Hochphase", so Herrera Torrez. "Aber es gab Menschen, die im Verlauf dieser Pandemie auf das Außergewöhnlichste gefordert waren und es zum Teil bis heute sind", so der OB weiter. Diese Menschen hätten dafür gesorgt, dass wir heute in der Normalität leben können. Sie dürften nicht einfach so in Vergessenheit geraten. Insbesondere sei jenen Menschen zu danken, die im Gesundheits- und Pflegebereich hauptberuflich wie ehrenamtlich Außergewöhnliches geleistet hätten. Deshalb die Feierstunde, mit der die Große Kreisstadt Wertheim für das Engagement und den Einsatz in mehr als zwei Jahren der Corona-Pandemie Danke sagt. Rückblickend schilderte der Oberbürgermeister seine Zeit mit dem Corona-Virus, das zwei Drittel seiner bisherigen Amtszeit ausmache. Weiter erzählte er, welche Änderungen und Einschränkungen den Betrieb der Stadt Wertheim und die Beschäftigten im Gesundheitssystem getroffen hatten - und noch heute treffen.

Regierungspräsidentin Susanne Bay (Grüne) nannte die Feierstunde eine "wunderbare Idee" in einem würdigen und außergewöhnlichen Rahmen. Ebenso außergewöhnlich sei das Engagement der Menschen in einer Situation, die man sich niemals habe vorstellen können. Sie forderte, Strukturen für Beschäftigte und Patienten grundsätzlich zu verbessern und als konstruktiven Impuls aus der Pandemie mitzunehmen, über die Strukturen im Gemeinwesen nachzudenken. Verständnis zeigte sie für Menschen, die sich vom Staat alleine gelassen fühlten. Diese Dinge müssten aufgearbeitet werden. Kein Verständnis zeigte sie für die generelle Aussage, die staatlichen Strukturen hätten versagt. Es obliege den Ehrenamtlichen, dort zu unterstützen und den Betrieb am Laufen zu halten, wo der Staat kein Geld habe oder ausgeben möchte. "Der Staat muss sich was einfallen lassen, um ehrenamtlichen Strukturen einen sicheren Rahmen zu geben", forderte Bay, auch um die Ehrenamtlichen zu ehren und zu würdigen. "Die heutige Veranstaltung ist eine solche großartige Idee", so Bay. Sie betonte die Wichtigkeit des Ehrenamtes. Sie sagte, Baden-Württemberg liege mit einem Anteil von 46 Prozent von Menschen, die ein Ehrenamt ausüben, mit Vorsprung an der Spitze aller Bundesländer. Nach dem Programm trug sich Susanne Bay in das Goldene Buch der Stadt Wertheim ein. Der Oberbürgermeister forderte als Zeichen der Wertschätzung alle Gäste auf, sich ebenfalls einzutragen. Nach einem Imbiss und interessanten Gesprächen erhielten alle Gäste eine Dankesurkunde der Stadt Wertheim.

Steffen Schreck

Hintergrund: Gesprächsrunde mit Betroffenen aus dem Gesundheitswesen In einer Gesprächsrunde rund um die Corona-Pandemie kamen direkt Betroffene aus dem Gesundheitswesen zu Wort. Radiomoderatorin Franziska Vogel befragte zunächst Dr. Karsten Braun vom Fachzentrum Wertheim. Der Wertheimer Arzt sagte, die Zeiten ab 2020 seien von großer Unsicherheit geprägt gewesen. Die zentralen Themen Testen, Impfen und Behandeln seien auf Vorsorgemaßnahmen in den Praxen gefolgt. Beeindruckend sei gewesen, wie alle an einem Strang gezogen hätten. 2020 habe man in Baden Württemberg 1,8 Millionen Corona-Testungen in den Praxen der niedergelassenen Ärzte durchgeführt, 500.000 Corona-Patienten behandelt. 90 Prozent aller Corona-Fälle. Seine persönlichen Helden seien die Medizinischen Fachangestellten (MFA). Er kritisierte, dass es für die MFAs keine Bonuszahlung gegeben habe. Liliana Minteiro Heinrich, die Pflegebereichsleitung der Rotkreuzklinik in Wertheim, berichtete aus ihrem Alltag. Für sie sei es eine besondere Herausforderung gewesen, da sie erst 2020 die Stelle als Pflegebereichsleitung übernommen hatte. In einem Krisenstab habe man alle Berufsgruppen mit aufgenommen. Dabei habe man versucht, die ganzen Verordnungen, die sich teilweise stündlich geändert hätten, zu komprimieren. Yvonne Frenzel-Tafili, Pflegedienstleitung im Wohnstift Hofgarten, berichtete, die Einrichtung sei für Besuche komplett geschlossen worden. "Shut down, muss man tatsächlich sagen", so Frenzel-Tafili. Sie beklagte das Fehlen von Material bei gleichzeitiger Verordnung. "Wir sollten FFP2-Masken tragen, haben aber keine bekommen", so Frenzel-Tafili. Man habe sich mit selbst genähten Masken beholfen, die im Haus gewaschen wurden. Man sei völlig allein gelassen worden. "Wir hatten nichts", so die Pflegedienstleiterin. Uwe Rennhofer, Stellvertretender Kreisgeschäftsführer des Kreisverbandes Deutsches Rotes Kreuz (DRK) Tauberbischofsheim, sprach von einer "riesen Herausforderung". Man habe sofort einen Krisenstab aus Haupt- und Ehrenamt zusammengestellt. Vor allem am Anfang habe man die Rettungskräfte schützen müssen, so Rennhofer. Aus den eigenen Reihen habe man schnell 60 Tester ausgebildet. Er sprach von einem enormen Zusammenhalt über die Hilfsorganisationen hinaus. Allein im Raum Wertheim seien beim DRK 280 Einsätze mit 1800 Stunden nur im Ehrenamt geleistet worden.