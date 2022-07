Wertheimer Museum begeistert Kinder: Packende Pädagogik mit Pappe

Ausstellung: Grafschaftsmuseum macht mit der "Kuh im Kühlschrank" Kindern die Welt begreifbarer

Wertheim 07.07.2022 - 14:44 Uhr 3 Min.

Auch vermeintlich Wertloses kann Spielzeug sein. Mit einem kräftigen Schwung gibt es Licht im Modellhaus. "Funktioniert ja wie bei meinem Fahrrad", sagt Elisabeth. Kaffeebohnen mahlen wie einst Oma. Klo-Kugelbahn: Modelle zeigen Toiletten in verschiedenen Ländern. Auch Wäscheklammern können Spielzeug sein. Im Kaufmannsladen gibt es viel zu entdecken. Für Kinder und Erwachsene. Den Dingen auf den Grund gehen: Die Kinder können im Badezimmer auch erkunden, was nach der Toilette passiert. Im Wohnzimmer wird gezeigt, wie Menschen in anderen Erdteilen leben, was sie besitzen - und wie ihre Wohnzimmer aussehen. Interaktiv: In der Küche können Kinder Botschaften zu ihren Lieblingsspeisen hinterlassen. Was ist Spielzeug und was ist Müll? "Für uns ist das alles Spielzeug", sagten Elisabeth und Johanna. In jedem Ausstellungsraum gibt es Bücher - sowohl für Kinder, als auch für Erwachsene. Im Kaufmannsladen gibt es viel zu entdecken. Mit Kunststoffrohren lassen sich eigene Verbindungen stecken.

Johanna (3) und Elisabeth (5) haben gleich Nägel mit Köpfen gemacht und sind in die robusten Pappwelten im zweiten Obergeschoss des Wertheimer Grafschaftsmuseums eingetaucht. "Wollen wir ganz vorne anfangen?" Doch bis ihr Vater die Infotafel am Eingang vorgelesen hat, wollen die Vorschülerin und ihre Schwester dann doch nicht mehr abwarten. "Da kann man ja überall reingehen", sagt Johanna. "Oh, da kann man ja etwas bauen, malen und basteln", meint Elisabeth.

Anregungen für daheim

"Man lässt die Kinder selbst entdecken", sagt Ursula Wehner, Mitarbeiterin des Grafschaftsmuseums und eine der Ausstellungsbetreuerinnen. "Für die Erwachsenen gibt es Informationen, wenn man denn möchte." Während die Kinder spielen, können sich die Eltern informieren. "Und es gibt schöne Anregungen, die man sich mit nach Hause nehmen kann."

Hauptzielgruppe sind aber die Kinder. Sie sollen dazu angeregt werden, Fragen zu stellen und sich zu beschäftigen. Die Themen Umwelt und Nachhaltigkeit werden ihnen auf spielerische Weise nahe gebracht. Dazu ist eine komplette Wohnung aus Pappe aufgebaut. Im Badezimmer geht es um das Thema Wasser, in der Küche unter anderem um die Lieblingsspeisen. Was essen andere Kinder? Was esse ich? Wie viel esse ich in einer Woche? All das sind Denkanstöße für Fragen, die sich Erwachsene auch im Alltag kaum stellen.

Hinter Fassaden blicken

Im Wohnzimmer gibt es einen großen Fernseher, die Kinder können sich verkleiden und ihr eigenes Programm machen. "Komm schnell, hier lang", fordert Elisabeth auf, während sich Johanna mit aufgesetzter Vogelmaske schon im Fernseher befindet. Nebenan kann ein Puppenhaus per Dynamo beleuchtet werden, indem man an einem Rad dreht. "Kenne ich von meinem Fahrrad", sagt Elisabeth. Doch auch die Frage, was man einen Tag ohne Strom macht, kann gestellt werden. Oder woher der Strom überhaupt kommt. Einfach mal in die Steckdose schauen: In der echten Welt zu gefährlich, in der Pappwelt ein Gewinn, hinter die Fassade zu blicken.

Das gilt auch für das Badezimmer: Was passiert, wenn die Klospülung betätigt ist? Was passiert in der Wand hinter dem Waschbecken? Mit Plastikrohren können die Kinder ihre eigenen Abflusssysteme zusammenstecken. Und das Klo ist sogar begehbar: Wer durch den Tunnel kriecht, kommt im Nebenraum raus. "Das sind alles Kreisläufe", erklärt Wehner. "Das kann man alles ausprobieren, aber man muss es nicht. Das sind Ansätze und Angebote."

Der Wert von Spielzeug

Überall schimmert ein wenig Konsumkritik durch, allerdings eher subtil als mit dem erhobenen Zeigefinger. "Können Bücher Häuser sein?", lautet beispielsweise eine Frage der Ausstellung. Und tatsächlich: Ein Puppenhaus aus Bilderbüchern zeigt eine mögliche Wiederverwendungsmöglichkeit. In einem Kaufmannsladen gibt es kein neues Spielzeug, aber in den Schubladen Plastikdeckel, Wäscheklammern, Holzscheiben, Rettungsdecken. Es komme drauf an, was man damit mache und welchen Wert diese Dinge für einen besitzen, ob man die Gegenstände als Spielzeug ansehe oder nicht. Für Elisabeth und Johanna ist das ein klarer Fall: "Klar ist das Spielzeug, daraus können wir so viel basteln."

Einer der Ausstellungsmacher habe drei Kinder und daheim die Kuscheltiere mal gezählt, erklärt Austellungsbetreuerin Wehner. Die Bilanz: 122 Stück. Aus der Frage, was man mit Kuscheltieren sonst noch machen kann, ist ein "Kuschtiersessel" entstanden: Alle Tiere sind mit Klettband ausgestattet, so kann der Sessel immer wieder neu gestaltet werden. "Das sind Dinge, bei denen man genau hinschauen muss", sagt Wehner. Erwachsenen wird auf einer Infotafel erklärt, was das soll. Die Kinder interessieren sich vor allem für die tolle Idee. "Das sind Fachleute - mit Liebe zum Detail. Ich war fasziniert, wie sie die Ausstellung ausgebaut haben", sagt Wehner. Museumsleiterin Stefanie Arz habe sie auf einer Fachmesse entdeckt, zwei Mal musste sie wegen der Corona-Pandemie schon verschoben werden.

Zugpferd für das Museum

Es ist die erste Ausstellung im Museum für die Altersgruppe ab drei Jahren - und ein Zugpferd, um die Kinder auch für andere Angebote im Haus zu begeistern. Auch bei Erwachsenen könne sie zum Abbau von Berührungsängsten zum Museum beitragen, hofft Wehner. "Es kommt bisher supergut an", erklärt sie. "Wir haben viele Anmeldungen von Kindergärten der Umgebung, auch aus Bayern. Einige Kinder waren mit ihren Familien schon mehrfach da. Und es gibt die, die andere Kinder heiß auf die Ausstellung machen. Und die kommen dann auch."

Einplanen sollte man für den Besuch etwa eineinhalb Stunden. Elisabeth und Johanna haben gar nicht alle Räume geschafft, denn in der Pappwelt lässt sich auch bestens Verstecken spielen. Am Ende stellen sie eine Frage, die auch Rückschlüsse auf die Qualität der Ausstellung erlaubt: "Papa, können wir da noch mal hin?"

Matthias Schätte

Hintergrund: "Die Kuh im Kühlschrank Die Kinder-Sonderausstellung "Die Kuh im Kühlschrank" läuft seit 17. Mai und ist noch bis zum 7. August im Grafschaftsmuseum in Wertheim zu sehen. Die etwa 200 Quadratmeter große Ausstellung besteht fast komplett aus Pappe. Die Ausstellung richtet sich an Kinder zwischen 3 und 7 Jahren, auch ältere dürften ihren Spaß haben. Energie, Umwelt und Inklusion sind die Hauptthemen der Schau, allerdings kindgerecht und ohne erhobenen Zeigefinger umgesetzt. Laut Eigenbeschreibung ist "Die Kuh im Kühlschrank" die erste interaktive Ausstellung, die solch komplexe Themen spielerisch für Kinder und Erwachsene aufgreift. Kinder können die Ausstellung selbst entdecken, aber auch mit Hilfe von Erwachsenen erkunden. Alles darf angefasst werden. Die Ausstellung ist auch für ältere Kinder geeignet. (scm)