Wertheimer Museen nutzen Pandemiejahr auch als Chance

Viele Konzepte für 2022

Wertheim 28.12.2021

Das Coronajahr 2021 wurde im Glasmuseum auch genutzt, um das Ausstellungskonzept zu überarbeiten. Dabei gibt es auch neue museumspädagogische Stationen.

Stefanie Arz, Leiterin des Grafschaftsmuseums und des Museums Schlösschen im Hofgarten, spricht gegenüber unserem Medienhaus von einem coronabedingten Besucherrückgang im zu Ende gehen Jahr. »Durch vorausschauendes Terminmanagement und die ständig zuverlässige Bereitschaft des Kassen- und Aufsichtspersonals konnte spontan auf die wechselnde Situation durch Corona reagiert werden«, lobt sie.

Das Grafschaftsmuseum sei bis 7. März geschlossen gewesen. »Bis zum 21. März durften wir mit Anmeldepflicht der Gäste dann öffnen, danach mussten wir bis 3. Mai wieder schließen«, berichtet die Museumsleiterin. Seit 4. Mai habe man durchgehend geöffnet, seit 7. Dezember gelte die 2-G-plus-Regel für den Zugang.

Im Schlösschen wurde bis in den September umfassend umgebaut, weshalb es geschlossen war. Seit dem 19. September hat es geöffnet, seit 7. Dezember ebenso unter 2-G-plus-Auflage.

Verstärkt Besucher dank Schiffs- und Bustourismus

Zur Besucherfrequenz fasst Arz zusammen: »Wir hatten verstärkt Besucher in den Sommer und Herbstmonaten, als die Schiffe und Busse wieder in Wertheim waren.« In den restlichen Monaten habe es Besuche von Einheimischen und aus der Region Main-Spessart/Main-Tauber/Rhein-Main-Gebiet gegeben. »Auch circa 20 amerikanische Gruppen der jüdischen Führungen über die Tourismus GmbH waren wieder in unserer jüdischen Abteilung zu Gast.«

Aufgrund drohender Finanzengpässen bei der Stadt Wertheim als Träger der Museen seien alle Mitarbeiter des Grafschaftsmuseums von Mitte Februar bis Mitte März 2021 in Kurzarbeit gewesen. »Der Modernisierungsschritt III im ersten Stockwerk wurde zudem auf Eis gelegt und auf möglicherweise 2022 verschoben.«

Massive Verschiebungen

Massive Verschiebungen habe es bei den Sonderausstellungen aus 2020 und 2021 gegeben. »Dies war dank unserer Kooperationspartner möglich.« Die Sonderausstellung »Gepflegt. Gesegnet alt werden« musste zweimal verschoben werden und wurde dann im Oktober und November 2021 gezeigt.

Die Sonderausstellung »Kuh im Kühlschrank« wurde schon dreimal verschoben. Sie ist nun für 2022 geplant (siehe »im Überblick«). Ebenso verschoben wurde die Sonderausstellung »Fotografische Verdichtungen«, ebenso auf 2022.

Auch hinter den Kulissen wurde das Coronajahr 2021 umfangreich genutzt. »Wir machten Depot- und Inventarisierungsarbeit, bereiten Ausstellungen vor, kümmerten uns um Öffentlichkeits- und Verwaltungsarbeit und übernahmen am 1. Juli 2021 das Schlösschen im Hofgarten«, bilanziert Stefanie Arz.

Engagierte, ehrenamtliche Mitarbeiter

Auch das Glasmuseum Wertheim war von den Schließmonaten betroffen. In der restlichen Zeit hatte man zudem nur von Freitag bis Sonntag geöffnet. Der Shop sei jedoch auch geöffnet gewesen, als man das Museum noch geschlossen lassen musste. Für die Mitarbeiter habe man Kurzarbeitsgeld genutzt. »Ohne das große ehrenamtliche Engagement ohne jede Aufwandsentschädigung hätten wir das Jahr nicht so gemeistert«, dankt Museumsleiterin Marianne Tazlari allen Engagierten. Sie hätten zeitweise alle Museumsdienste komplett übernommen.

Bei Gruppenbesuche habe man nur 20 Prozent der Vorjahreswerte erreicht. »Auch bei den Einzelbesuchern gab es starke Einbrüche«, berichtet Tazlari. Erfreulicherweise profitiere man vom Förderprogramm »Neustart Kultur«. In deren Rahmen wurde ein neuer Ausstellungsleitfaden in Deutsch und Englisch nach dem Motto »Folge dem Herzen« erstellt. Ziel sei es, den Facettenreichtum des Werkstoffs Glas mit Schwerpunkt Wertheim zu fokussieren. Es gebe eine neue grafische Präsentation und Monitore mit Videoclips zu den Themen. Außerdem wurde Teile des Ausstellungsaufbaus umgebaut.

Auch die Außenpräsentation mit Internetseite und sozialen Medien wurde neu aufgestellt. Neuigkeiten gibt es auch bei den museumspädagogischen Stationen. Zu den vergangenen Wochen stellt sie fest: »Die Weihnachtsausstellung und der Weihnachtsbasar werden sehr gut angenommen.«

Birger-Daniel Grein

Im Überblick: Planungen der Wertheimer Museen für 2022 Folgende Ausstellungen und Veranstaltungen sind im Grafschaftsmuseum im kommenden Jahr geplant 17. Mai bis 7. August 2022 Sonderausstellung "Kuh im Kühlschrank" (Kinderausstellung über Umwelt, Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit in der Welt für Drei- bis Siebenjährige). 16. September bis 20. November 2022 Sonderausstellung "Fotografische Verdichtungen" mit Fotograf und Social-media-Künstler Wolf Nkole Helzle, Kooperationsausstellung Grafschaftsmuseum und Museum Schlösschen im Hofgarten. Weiterhin ist eine Modernisierung angedacht, die aber noch nicht sicher feststehe. Geplant sind eine neue Dauerausstellung rund um die Burg Wertheim, Experimenta-Parcours, neue Textil/Blaudruckabteilung im ersten Stockwerk des Grafschaftsmuseum. Geplante Eröffnung soll Ende des Jahres 2022 sein. Außerdem plant man einen schrittweisen Depotumzug landwirtschaftlicher Geräte. Ausstellungen 2022 im Schlösschen im Hofgarten bis 27. Februar 2022 Sonderausstellung "Peter Frischmuth - zweihunderteinundachtzig Fotografien" 12. April bis 7. August 2022 Mittelpunktausstellung über das Schlösschen im Hofgarten und seine Stiftungsbilder "In neuem Licht"; sie wird immer im Wechsel mit Sonderausstellungen zu sehen sein 16. September bis 20. November 2022 Kooperations-Sonderausstellung "Fotografische Verdichtungen" (siehe Grafschaftsmuseum). Planungen des Glasmuseums Bis Ende Januar / Anfang Februar soll die Neukonzeption der Ausstellung umgesetzt sein. Verbesserungen und Erweiterungen wird es auch bei den museumspädagogischen Stationen geben. Auch der Glasbläser wird 2022 während der Öffnungszeiten zu bestaunen sein. Geplant ist weiterhin eine Wechselausstellung zur Sammlung von Briefbeschwerern aus Glas von Gerda Weber. Sie hatte dem Museum 500 Exemplare gestiftet.