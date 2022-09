Die zwei­te Mo­bi­li­täts­zen­tra­le im Main-Tau­ber-Kreis soll noch in die­sem Jahr in Wert­heim ih­re Pfor­ten öff­nen. Das teil­te das Land­rat­s­amt auf An­fra­ge die­ser Re­dak­ti­on jetzt mit. Die be­tei­lig­ten Pro­jekt­part­ner ha­ben am Frei­tag die not­wen­di­gen Ver­trä­ge un­ter­zeich­net.