Wertheimer Mobilitätszentrale soll "möglichst zeitnah" starten

Bahnhof: Projekt vom Kreistag beschlossen - Zustimmung des Gemeinderats fehlt noch

Main-Tauber-Kreis 30.03.2022 - 17:42 Uhr 1 Min.

Der Bahnhof Wertheim mit seinem Umfeld soll zur Mobilitätszentrale werden, hat der Kreistag beschlossen. Dazu gehört auch, dass Bahnkunden, aber auch Nutzer der Busse auf ein E-Auto umsteigen, dass zum Aufladen und Ausleihen auf dem ehemaligen Postparkplatz stehen wird. Der Gemeinderat muss dem Projekt allerdings noch zustimmen. Foto: Gunter Fritsch

Der Starttermin 1. Juli sei aber nicht zu halten, hieß es am Mittwoch im Gremium. Angedacht ist jetzt ein Starttermin in der zweiten Jahreshälfte, sagte Landrat Christoph Schauder. Der Gemeinderat Wertheim hat der Förderung des Projekts noch nicht zugestimmt. Die Mobilitätszentrale will vor allen den öffentlichen Verkehr mit dem Individualverkehr durch Mietangebote enger verknüpfen und damit , gerade auch in ländlichen Regionen wie dem Landkreis Main-Tauber, den Umstieg auf Busse und Bahnen attraktiver machen.

Das auch vom Land Baden-Württemberg geförderte Projekt sollte ursprünglich schon zum 1. Juli starten. Im Kreistag hieß es am Mittwoch nun, dass aufgrund der noch ausstehenden Zustimmung des Wertheimer Gemeinderats, noch fehlenden Personals, der ausstehenden Rückmeldung des Vertriebs der Deutschen Bahn und Lieferschwierigkeiten bei E-Autos und E-Bikes ein Start zu diesem Zeitpunkt unrealistisch sei. Angestrebt werde von der Landkreisverwaltung nun "eine möglichst zeitnahe Betriebsaufnahme", hieß es im Kreistag weiter.

Die Finanzierung der Betriebskosten für Miete und Personal werden auf jährlich 75.000 Euro beziffert. Für die bereits bestehende Mobilitätszentrale am Bahnhof Lauda und die nun in Wertheim geplante zweite hat das Land eine anteilige Finanzierung von zusammen rund 62.500 Euro bewilligt. Rund 33.600 davon sollen nach Wertheim fließen, und zwar als Investitionskostenzuschuss in Höhe von 15.000 Euro für dieses Jahr. Jeweils rund 9.300 Euro sind als Betriebskostenzuschüsse für die Jahre 2022 und 2023 geplant. Personal wird vom Land nicht gefördert. Die Zentrale muss mindestens fünf Jahre betrieben werden. Zusätzlich zur Landesförderung fließen vom Verkehrsverbund Rhein-Neckar für die technische Ausrüstung und die Gestaltung der Einrichtung Gelder bis maximal 50.000 Euro.

Die nicht durch die Förderung abgedeckten Kosten sollen Landkreis und Stadt Wertheim zu je 50 Prozent übernehmen, heißt es in der Beschlussvorlage. Der Landkreis würde in den ersten beiden Jahren mit jeweils rund 50.700 Euro das Projekt fördern, ab dem dritten Jahr wären es dann jährlich 60.000 Euro. Die Stadt Wertheim soll, vorbehaltlich des Gemeinderatsbeschlusses, für erst einmal fünf Jahre pro Jahr 15.000 Euro zahlen.