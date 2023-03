Wertheimer Kulturveranstaltern fehlt junges Publikum

Zuschauer: Einzelverkauf wird wichtiger - Landesbühne setzt auch auf »Eventspielorte« wie die Wertheimer Burg

Wertheim 16.03.2023 - 12:00 Uhr 2 Min.

Lachmuskeln des Publikums bis zum Anschlag strapaziert: Das Totale Bamberger Cabaret beim Auftritt im Wertheimer Convenartis-Keller, hier bei der Nummer »Für mich soll's gelbe Rüben regnen«. Foto: Elita Schrenker

Als das Totale Bamberger Cabaret (TBC) jüngst im Convenartis-Keller gastierte, war das Wertheimer Kabarett erstmals wieder seit der Corona-Pandemie komplett ausverkauft. Für Nadine Schmid, die zweite Vorsitzende des Convernantis-Vereins, ein besonderer Abend. Denn: Auch Monate, nachdem alle Corona-Beschränkungen aufgehoben sind, sei es für Kulturveranstalter noch immer schwierig, Spielstätten gut zu füllen.

Ausnahmen gebe es nach ihren Erfahrungen lediglich bei den »bekannten Namen« im Geschäft - so etwa auch bei TBC.

»Die Zuschauerzahlen steigen langsam, aber sehr schleppend an«, sind Nadine Schmids Erfahrungen der vergangenen Wochen, die der Verein bei Künstlerinnen und Künstlern machte, zu denen dann lediglich 20 bis 30 Zuschauer in den Convenartis-Keller kamen. Künstler, die in Wertheim gastierten, berichteten zudem davon, dass sie an anderen Kabarettstandorten ähnliche Erfahrungen mit den Zuschauerzahlen machen mussten. Auch für Andy Sauerwein, der am kommenden Samstag mit seinem »Best of«-Programm im Gewölbekeller gastiert, gibt es noch ausreichend Karten für Kurzentschlossene.

Absagen von Veranstaltungen, wie es sie während der Corona-Pandemie gegeben habe, gebe es auch bei geringem Zuschauerinteresse allerdings derzeit keine, versichert Schmid. Die Künstler bekämen vom Verein eine Grund-Gage, unabhängig von der Anzahl der Besucher. Finanziert wird diese über Sponsoreneinnahmen und die Mitgliedsbeiträge des Vereins, erläutert die zweite Vereinsvorsitzende.

Die Zurückhaltung bei den Kartenverkäufen erklärt sie sich auch mit den insgesamt gestiegenen Lebenshaltungskosten. Auch, wenn die Kabarettkarte im Vergleich vor allem zu Konzerten bekannter Künstler noch günstig sei, könne und wolle sich nicht jeder Zuschauer mehr als einmal im Monat eine Karte für das Kabarett leisten.

»Eventcharakter« wichtiger

Jörg Klasser, Verwaltungsleiter der Badischen Landesbühne, die mit ihren Stücken vor allem in der Aula Alte Steige in Wertheim gastiert, beobachtet bereits seit längerem - einsetzend schon vor der Pandemie -, dass das Publikum »zunehmend atmosphärische Veranstaltungen mit Eventcharakter« suche. So gehe es unter anderem auch darum, »neue, ungewöhnliche Spielorte« anzubieten, was die Badische Landesbühne in den neuen Spielzeiten tun werde. »Auch die Burg in Wertheim hat ein großes Potenzial, Zuschauer anzuziehen«, ist Klasser von diesem Open-Air-Spielort überzeugt. Ein

Dass Kulturveranstalter und Bühnen derzeit Schwierigkeiten haben, einzelne Karten oder Abonnements zu verkaufen, erklärt sich Klasser auch mit einem gewandelten Publikum. »Es ist schlicht und einfach so, dass eine ältere Zuschauerschaft weggebrochen ist, die noch nicht in gleichem Maß durch die jüngere Generation ersetzt wurde.« Wobei die Pandemie diese Entwicklung beschleunigt habe. Was ihm allerdings Mut macht, dass es so manchem Konzertveranstalter gelinge, ein jüngeres Publikum erfolgreich anzusprechen.

Ohne konkrete Zahlen zu nennen, spricht der Verwaltungsleiter der Landesbühne davon, dass sich vor der Pandemie in Wertheim über mehrere Jahren sowohl die Aboverkäufe wie auch die Zahl der Freiverkäufe »nach oben bewegten«. Diese Entwicklung sei mit der Pandemie »verständlicherweise abgebrochen«. So seien etwa mehrere Abonnenten dazu übergegangen, »aufgrund der Unsicherheit im Veranstaltungsbetrieb sich im Freiverkauf einzukaufen«, hat er Veränderungen im Kaufverhalten der Zuschauer ausgemacht. Insgesamt sei der Badischen Landesbühne aber »der Großteil der Abonnenten« trotz des eingeschränkten Spielbetriebs während der Pandemie treu geblieben.

Abo-Zahlen sinken

Der neue Verwaltungsleiter geht davon aus, dass die Abonnementszahlen zukünftig allein schon deswegen sinken werden, weil »die nachwachsende Generation« eher spontan über ihre Freizeitbeschäftigungen entscheide. Um junges Publikum zu gewinnen, ist es für ihn deshalb wichtig, über Schulen Angebote zu machen, aber auch Eltern und Großeltern »zu Botschaftern des Theaters« aufzubauen. Schüler und Studenten, das sind Klassers Erfahrungen, wollten sich in der Regel nicht über ein Abo an feste Termine binden. »Netflix ist jederzeit abrufbar, das Theater eben nicht.« Schüler-Abos seien in der Regel als Geschenk zustande gekommen als durch eine Investition aus eigenem Interesse. Deshalb will sich die Badische Landesbühne darauf konzentrieren, die Zusammenarbeit mit den Schulen zu verstärken, um so Schülern Theaterbesuche zu günstigen Preisen zu ermöglichen.

GUNTER FRITSCH

