Wertheimer Kulturszene befindet sich im Krisenmodus

Kultur: Kalte und teure Zeiten für Kleinkunstbühne Convenartis, Museen, Kloster Bronnbach und Stiftskirche

Wertheim 04.12.2022 - 11:11 Uhr 3 Min.

Kleinkunstkeller Convenartis: Bernadette Latka, Nadine Schmid und Walter Hörnig haben sich noch vor kurzem auf das Programm des zweiten Halbjahrs gefreut, doch jetzt weicht die Freude den Sorgen um die Kosten. ⋌Foto (Archiv): Birger-Daniel Grein Frostige Zeiten: Iden nächsten Monaten könnte es für Musizierende, aber auch für Konzertbesucher in der Wertheimer Stiftskirche ziemlich kalt werden. Die Kirche wird zum Schutz ihrer Mauern nur auf zwölf Grad Celsius temperiert. Decken für die Zuhörer sollen für Wärme sorgen. ⋌Foto (Archiv): Linda Dölger

Was die grüne Landtagsabgeordnete Kerstin Celina aus dem nahen Kürnach dramatisch anmahnt, das ist leider keine Retrospektive, sondern spiegelt, zumindest in Teilen, das Hier und Jetzt in der Kulturszene, die nach wie vor im Krisenmodus lebt, wider.

Bequeme Kulturgänger

Wenngleich, wirklich "leben" mag das gar nicht jeder nennen, denn auch für die Kultur geht es von Krise zu Krise und Corona ist schließlich noch längst nicht ausgestanden - nicht in der Blutbahn, nicht in den Köpfen. Viel zu viele Menschen finden den Weg nicht mehr ins Theater, zur Kleinkunstbühne, in die Ausstellung. Corona hat die Kunst- und Kulturgänger bequem gemacht. Und jetzt ist es obendrein überall drinnen auch noch kalt, weil Energie gespart werden soll.

Was beim Weihnachtsmarkt noch klargeht, das kann im Konzert schnell zum "No-Go" werden, und darauf folgt dann "No-Pay", und das ist dann schnell auch "No-Fun". Besonders stark spürt das in Wertheim die Kleinkunstbühne Convenartis in der Mühlenstraße. Während die meisten anderen einheimischen Kulturschaffenden den Kopf unten halten, umsetzten, was gefordert wird und inständig auf bessere Zeiten und das Vorübergehende der miesen Lage hoffen, hat Bernadette Latka, Chefin bei Convenartis, für ihr Haus mal genauer hingeschaut.

Auf der Habenseite hat sie nicht viel. Die beste Nachricht ist es, dass das Convenartis die eigenen Räume wieder nutzen darf, nicht mehr in die Halle an der Alten Steige ausweichen muss. Immer wieder mit der Veranstaltungstechnik dorthin umziehen, das sei sehr aufwendig gewesen und eine Halle zu mieten, das sei derzeit, mit allen Energieaufschlägen, durchaus ein finanzieller Kraftakt. Leider ist auch der Convenartis-Keller absolut kein energetischer Musterknabe. Ums komplette Jahr herum läuft dort ein energieintensiver Luftentfeuchter, um Schimmel und Sporen im Griff zu halten. "Und wenn wir die Räume nutzen wollen, dann müssen wir zwei Tage im Voraus das Heizen anfangen. Jeden Freitag proben die Gewölbegaukler, wenn wir da nicht heizen, dann werden uns die Leute krank", sagt Latka.

Synergieeffekt

Gut, wenn samstags eine Veranstaltung sei, dass schaffe Synergie, sei aber längst nicht immer der Fall. Ihr graue jetzt schon vor der nächsten Strom- und Gasabrechnung. "Das geht durch die Decke", sagt Latka. Die vereinseigene Buchhalterin mahne bereits stetig. Dabei sei man bei der Kleinkunstbühne von jeher ungemein sparsam und achte auf die Umwelt und folglich auch auf den Energieverbrauch. "Alles wird teurer - einfach alles", sagt sie und weiß zunächst gar nicht, wo anfangen.

Teure Brezeln

"Butterbrezel", sagt Latka dann. Ein schönes Beispiel von ganz unten in der Kette. Mit den Lebensmittelpreisen seien die Butterpreise so stark angestiegen, dass man die beim Convenartis traditionellen Butterbrezeln jetzt hatte teurer verkaufen müssen, um nicht draufzulegen. "Die Getränkepreise", sagt sie außerdem.

Normalerweise sind Getränke für Veranstalter eine sichere Bank, aber die Zulieferer hätten ihrerseits die Preise deutlich erhöht. "Wenn wir Plakate drucken lassen, dann ist das mittlerweile viel teurer als früher, bei den Flyern ist es genauso", erklärt sie.

Auch für die Künstler sei das Leben teurer geworden, auch die litten unter den Preissteigerungen wie alle anderen. "Also müssen die Künstler höhere Gagen verlangen, und, um das alles bezahlen zu können, mussten wir jetzt nachziehen und unsererseits auch die Eintrittspreise anheben." Kunst sei schon immer, auch vor Corona, bedroht gewesen, aber jetzt werde es noch einmal ernster. Die Angst vor Ansteckungsgefahr sei bei vielen Besuchern noch längst nicht vorbei, und jetzt drehten viele - wie auch das Convenartis selbst - jeden Cent zweimal um. "Am vergangenen Samstag hatten wir bei Inka Meyer zum allerersten Mal wieder genug Gäste, damit es sich ausgeht. Ich habe das Gefühl, dass die Normalität gar nicht mehr zurückkehrt. Im letzten Jahr haben wir nur draufgelegt", sagt Latka. "Irgendwie schaffen wir das natürlich, aber wir brauchen die Einnahmen dringend", sagt sie. Michael Geringhoff

Hintergrund: Wie gehen die Wertheimer Kulturverantwortlichen mit den Herausforderungen um?

Im Grafschaftsmuseum werden die Ausstellungsräume nur noch auf 18 Grad Celsius temperiert, außerhalb der Öffnungszeiten auf 15 Grad Celsius. Lampen, die für Lenkung und Sicherheit der Besucher nicht zwingend erforderlich seien, sind abgeschattet, so auch die Beleuchtung des Schaufensters und des Turms, zudem das warme Wasser in den Toiletten. Besucher nähmen es gelassen, jene, die es ansprächen, zeigten rundweg Verständnis.

Auch im Glasmuseum ist der Verbrauch deutlich reduziert, die üblich einladend weit geöffnete Eingangstür wird nun angelehnt, beim Licht wird gespart, wo es geht, eine gewisse Menge Lichts brauche es allerdings, um das Glas in Szene zu setzen. "Die Kundschaft nimmt es gelassen, behält notfalls die Jacke an", berichtet Museumsleiterin Heike Baumann. Außerdem lerne man daraus. Vieles was lange üblich gewesen sei, sei gar nicht so dringend notwendig.

Der fürs Kloster Bronnbach zuständige Frank Mittnacht sagt: "Die allenthalben angepeilten 19 Grad Celsius wären für uns im Kloster schon unter normalen Umständen ausgesprochen komfortabel". Das Kloster sei nicht zu beheizen, lediglich in der Vinothek gebe es die Möglichkeit - man mache nur bei Bedarf und dann sehr sparsam Gebrauch davon. Besucher des Klosters seien es gewohnt, eine warme Jacke mitzubringen.

Eva Bauer vom Wertheimer Kulturkreis sagt, dass man im Winter traditionell nur wenige Veranstaltungen habe. Bei jenem im Schlösschen habe man seit jeher nur wenig Energie verbraucht. "Im Saal steht der Flügel, da kann man gar nicht volle Pulle aufheizen", erklärt Bauer. Die erfahrenen Gäste reagierten mit Jacke und Pullover. Die Wertheimer Stiftskirche, sie wird für kirchliche, gelegentlich auch weltliche Konzerte, genutzt, wird zum Schutz des Bauwerks bis auf zwölf Grad Celsius temperiert. Dekanin Wibke Klomp sagt: "Das ist nicht nichts - aber doch recht frisch". Es gebe Decken für die Besucher. Für die Musiker sei es im Konzert oder bei den Proben oft eine schwierige Prüfung. Ge