Wertheimer Jungunternehmer in dritter Generation

Seiler Metalltechnik GmbH: Daniel Seiler gründet mit 21 Jahren seine Firma

Wertheim 21.05.2022 - 01:00 Uhr 3 Min.

Ehrengäste, Geschäftsfreunde, Handwerker, Mitarbeiter und die Familie Seiler bei der Eröffnungsfeier am 13. Mai. Dritter von links ist Firmengründer Daniel Seiler. Drei Generationen der Unternehmerfamilie Seiler. Daniel Seiler überprüft die Schweißnähte.

Nach seiner Ausbildung zum Industriemechaniker bei der Firma Woerner ist der 21-Jährige im Februar 2020 in die »Seiler Vakuumtechnik GmbH« eingestiegen. Vater Markus ist Geschäftsführender Gesellschafter, Mutter Irene Leiterin der Verwaltung. Etwa 40 Mitarbeiter sind bei dem Unternehmen beschäftigt.

Dort hat er einiges angestoßen. »Digitalisierung ist mein Ding«, sagt Daniel Seiler. Folgerichtig hat er im administrativen Bereich das ERP-System (Enterprise Resource Planning) zur Optimierung eingeführt. Die Digitalisierung der Arbeitsabläufe in der anlagentechnischen Produktion kam hinzu. Keine Frage, dass das auch in seiner eigenen Firma so läuft. »Ich habe meinen eigenen Server«, unterstreicht Seiler und klemmt sich sein Tablet unter den Arm. Möglichst papierfrei zu arbeiten sei die Devise, auch aus ökologischen Gründen.

Die Idee, eine eigene Firma zu gründen, entstand - kaum zu glauben - durch die Corona-Pandemie, so der Jungunternehmer. Lieferengpässe, Rohstoffmangel, Unsicherheit in der Welt und Zurückhaltung in der Wirtschaft waren weltweit zu beobachten. Als bei der Seiler Vakuumtechnik ein Hauptlieferant für Maschinengestelle und Edelstahlkammern wegbrach, lag die Lösung nahe: die Gründung seiner eigenen Metallbaufirma, die diese Arbeiten übernimmt.

So grün wie möglich bauen

Wie war das mit der Bürokratie bei der Firmengründung? Da fallen Stichworte wie Finanzierung, Baugenehmigung, Fördermittel für Bau und Energie. Einarbeiten müsse man sich da und brauche gute, verlässliche Berater. Verständlich bei einem Investitionsvolumen von etwa einer Million Euro. Beim Bau gab es minimale Verzögerungen. Es habe sich bewährt, lokale Handwerksbetriebe zu engagieren.

Wichtig sei ihm, so der frisch gebackene Geschäftsführer, die energieeffiziente Bauweise nach KfW 55-Standard. Dafür gebe es seit Januar 2022 keine Zuschüsse mehr. Glück gehabt, dass vorher schon alles genehmigt war. Die Halle bestehe aus einer Holzkonstruktion, was ökologisch und brandschutztechnisch sinnvoll sei. Ein Heiz-Container mit Pelletheizung stehe zentral auf dem Grundstück und könne später eine zweite Halle beheizen. »Ich wollte so grün wie möglich bauen«, betont Seiler.

Stahllieferant in Deutschland

Die Basisauslastung seiner Firma sei momentan dadurch gegeben, dass er für die Seiler Vakuumtechnik Maschinengestelle und Edelstahlkammern fertige. Fremdbetriebe sollen hinzukommen. Der Stahllieferant sitze in Deutschland, das funktioniere gut. Natürlich seien Preisentwicklung und Lieferzeiten extrem, aber händelbar.

Der gewählte Standort in Dörlesberg sei ideal, da die räumliche Nähe zur Seiler Vakuumtechnik Vorteile habe. Kurze Wege bei der Kooperation seien schnell zu überwinden. Eigens dafür gebe es zwei E-Transportroller.

Die »Seiler Metalltechnik GmbH« ist am 1. Mai mit einem Mitarbeiter (Schweißer) gestartet. Zwei weitere werden demnächst hinzukommen. Daniel Seiler ist momentan noch mit 80 Prozent seiner Arbeitszeit bei der Seiler Vakuumtechnik, mit 20 Prozent in seinem eigenen Betrieb tätig. Und das könne er einhalten? Nein, lacht er, natürlich nicht. Da müsse er aktuell zusätzliche Zeit in seine Firma investieren. Das schrecke ihn nicht, ist er doch in einem Geschäftshaushalt aufgewachsen.

Und was ist mit Freizeit? Alles was mit Autos zu tun hat interessiert ihn, außerdem kocht er gerne, und ab und zu ist auch Tennisspielen angesagt. Ja, und mit Freunden ausgehen. Wie das junge Leute eben so machen.

PETRA FOLGER-SCHWAB

Hintergrund: Die drei Generationen der Unternehmerfamilie Seiler Andreas und Margarete Seiler stammen aus Köln. Sie gründeten 1988 die "Seiler Vakuumtechnik" in der Schwarzwaldstraße in Wertheim-Bestenheid. Seit 1995 ist die Firma eine GmbH und Sohn Markus Seiler wurde Geschäftsführender Gesellschafter der "Seiler Vakuumtechnik GmbH", die komplexe Dichtheits- und Sonderprüfanlagen für alle Industriezweige weltweit produziert. 1998 zog die Firma in den Neubau nach Dörlesberg, der inzwischen um diverse Hallen erweitert wurde. 2022 startet auf dem Nachbargrundstück die "Seiler Metalltechnik GmbH" mit Enkel Daniel Seiler als Geschäftsführer. Hier werden Stahl- und Edelstahlelemente für die "Seiler Vakuumtechnik GmbH" produziert. Außerdem werden auftragsbezogene Schweiß- und Montagearbeiten an Neu- und Bestandsanlagen ausgeführt.

Hintergrund: Einweihung der "Seiler Metalltechnik GmbH" Zur Einweihung der neuen Produktionshalle mit Büro- und Sozialräumen hatte Firmengründer Daniel Seiler letzte Woche eingeladen. Gut 70 Personen, darunter Ehrengäste wie OB-Stellvertreter Bernd Hartmannsgruber, Wirtschaftsförderer Jürgen Strahlheim, Vertreter beteiligter Banken, Versicherer und Handwerksbetriebe waren dazu nach Dörlesberg gekommen. Seine nach eigenem Bekunden erste große Rede hielt Seiler, Unternehmer in der dritten Generation, locker. Besonderen Dank richtete der 21-Jährige an seine Familie: die Gründer der "Seiler Vakuumtechnik GmbH" Andreas und Margarete Seiler, seine Großeltern, die sich inzwischen aus dem operativen Geschäft zurückgezogen haben, sowie an seine Eltern Markus und Irene Seiler, die die Firma weiter führen, und seine Schwester Isabel. Zügig seien Plan und Ausführung voran gegangen. Mit Handwerkern aus der Region, die beste Arbeit geleistet hätten, der Stadt Wertheim und der Volksbank sei alles reibungslos gelaufen. Auch dafür sprach Daniel Seiler seinen Dank aus. Bernd Hartmannsgruber überbrachte die Glückwünsche von Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez, dem Gemeinderat und der Stadtverwaltung. Auch in der "Stadt der Weltmarktführer" sei die Eröffnung einer neu gegründeten Firma nichts Alltägliches. Mit Mut und Zuversicht habe der Jungunternehmer die Krise als Chance ergriffen und die Firma gegründet. Seit langem sei das die erste Firmeneröffnung, so Wirtschaftsförderer Jürgen Strahlheim erfreut im Gespräch. Markus Seiler sagte in seiner kurzen Ansprache, er sei stolz auf seinen Sohn. Die kleine Firma könne noch wachsen und mit den Worten "Wir stehen alle hinter dir" wünschte er alles Gute. Dem schloss sich Matthias Horn als Vertreter der Volksbank Wertheim an. Der junge Unternehmer habe einen super Zeitpunkt zur Firmengründung erwischt. "Glückauf und immer volle Auftragsbücher" gab er mit auf den Weg.