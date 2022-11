Wertheimer Jagdhornbläser gestalten Hubertusmesse in Bronnbach mit

WERTHEIM-BRONNBACH 01.11.2022 - 13:02 Uhr < 1 Min.

Jagdhornbläser mit Pater Adam und vorne rechts Eberhard Geiger. Foto: Wolf Wiechert

Im Kloster Bronnbach kommt zu diesen besonderen Sonntagen der letzte im Oktober hinzu, diesmal der 30. Oktober. Denn dann wird die traditionelle Hubertusmesse gefeiert, zu der die Patres der Missionare von der Heiligen Familie einladen. Und was dabei die jeweils an die 500 Besucher besonders anzuziehen scheint, sind die Jagdhornbläser aus Wertheim unter der Leitung von Eberhard Geiger.

Pater Adam, der den Gottesdienst zelebrierte, bemerkte, dass er in seinen zwei Jahren Dienst im Kloster die Kirche noch nie so voll gesehen habe, denn in Pandemiezeiten fand natürlich diese Messe nicht statt. Er ging er auf die Legende um diesen Hubertus ein, der als Pfalzgraf von Burgund zwischen 655 und 727 nach Christus lebte. Die Lesungen von Heiko Busse aus dem Buch der Weisheit sowie aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus sowie die Predigt von Pater Adam wiesen in eben die Richtung der Umkehr des Hubertus, wobei der Pater die zentrale Bedeutung der Begegnung mit den Mitmenschen wie auch mit der zunehmend geschundenen Natur hervorhob. Dazu passte, dass ein Rotkehlchen mehrmals im Altarraum erschien und das Kirchenschiff zügig durchquerte.

Und natürlich, vom Einzug der Jagdhornbläser über deren Kyrie, Gloria. Sanctus bis hin zum »Großer Gott, wir loben Dich« das Schiff der Abteikirche ergreifend füllte.

wie/ Wolf Wiechert