Wertheimer Hoteliers und Gastronomen helfen Flüchtlingen

Ukraine-Krieg

Auch Stefan Kempfs Baunachshof steht für die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine bereit, zumindest bis zum Beginn der Tourismussaison. Foto: Michael Geringhoff Für Flüchtlinge aus der Ukraine als Unterkunft geöffnet: Das Hotel Malerwinkel von Hardy Kutschan in Wertheim. Michael Geringhoff

Man könne da nicht warten, bis Stadt und Staat eigene Konzepte auf den Weg brächten, die Probleme seien jetzt da und müssten jetzt gelöst werden, hatte, der stets mit der Bürokratie hadernde Kutschan damals gesagt.

Meist Privatinitiativen

Jetzt, eineinhalb Wochen später, spricht der streitbare Gastronom milder, aber die laufenden Unterbringungen fußen scheinbar nach wie vor auf privaten Initiativen. Hardy Kutschan hat seine Unterbringungsangebote beim Hilfestab der Stadt Wertheim unterbreitet, sein Kollege Stefan Kempf hatte sich mit seinem Angebot, Flüchtlinge in den Wertheimer Stuben, dem Baunachshof und in Ferienwohnungen aufzunehmen, an den übergeordneten Landkreis gewandt.

Bislang sei es noch nicht so weit, dass Stadt oder Kreis Flüchtlinge vermittelt hätten, sagen die beiden Hoteliers.

Nur Zwischenstation

Bei Kutschan im Hotel am Malerwinkel sind bereits mehrfach ukrainische Flüchtlinge untergekommen. »Die Familien bleiben für zwei, drei oder vier Tage. Die meisten machen hier nur kurz Station und sind eigentlich auf der Durchreise zu Verwandten«, sagt Kutschan. Hinter jeder der Familien stehe ein ganz eigenes Schicksal, alle wollten sie so schnell als möglich in die Ukraine zurück, vieles sei sehr anrührend, sagt der Gastronom und dann klagt er doch wieder, dass bei den Offiziellen alles so lange dauere.

Während er und viele seiner Hotelierkollegen längst Gewehr bei Fuß stünden, taumelten die Offiziellen. »Da ist mal wieder nichts gelernt worden, zum Beispiel aus der Flüchtlingskrise 2015. Es war doch schon am 24. Februar klar, dass da jetzt Leute zu uns kommen werden«, ärgert sich Kutschan und lobt die Hilfsbereitschaft der Menschen in Polen, die bereits rund zwei Millionen Ukrainer aufgenommen haben. Der Hotelier und Gastronom Stefan Kempf hat am späten Dienstagabend erste Flüchtlinge in einer seiner Ferienwohnungen aufgenommen. »Zwei Familien - also zwei Frauen und vier Kinder«, sagt er.

Kempf hat dem Landratsamt im Moment sieben Doppel- und zwei Einzelzimmer gemeldet, der Kontakt sei über die Sozialdezernentin Elisabeth Krug persönlich gelaufen, erklärt er. Das Landratsamt Main-Tauber-Kreis tue sich derzeit noch nicht allzu leicht, auch die Verpflegung der Flüchtlinge sei noch in der Schwebe. Schnelle Unterstützung, gerade in dieser Frage, die die Liquidität der Unterkunftsgeber unmittelbar treffe, wäre wünschenswert, sagt Kempf.

Andere Situation im Sommer

Ob sie Kompensation für die Überlassung von Zimmern erwarten können, darin sind Kempf und Kutschan sich unsicher. »Irgendwie voraussichtlich schon«, das sei im Moment für ihn jedoch nachgeordnet«, meint Hardy Kutschan. Zum Sommer hin werde sich die Lage ändern, darauf weist Stefan Kempf hin. Wertheim sei bei Übernachtungsgästen sehr beliebt. Er und seine Kollegen seien schon jetzt absehbar zu fast 100 Prozent ausgebucht.

Wenn man zahlende Gäste zu Gunsten von Flüchtlingen abweisen müsse, spätestens dann brauche es valide Lösungen, ist Kempf überzeugt. Hardy Kutschan hatte auch bei der Tourismusregion Wertheim angefragt, ob man sich von dort an die angeschlossenen Zimmervermieter wenden könne, um vorzubereiten und Sensibilität für das Thema einer eventuellen Flüchtlingsaufnahme zu schaffen.

Tourismus außen vor

Die Agenturchefin Christian Förster sagte am Dienstag dazu, dass es auch eine ähnliche Anfrage der Stadt Wertheim gegeben habe, der man jedoch bislang nicht entsprochen habe. Es gehe beim Krieg um eine politische Angelegenheit, da sei es auch Sache des politischen Raums, sich zu kümmern. »Der Tourismus an sich sollte unbelastet bleiben und sich da nicht einmischen«, meint Förster.

Selbstverständlich sei sie aber bereit, sollte die Stadt Wertheim einen dahingehenden Aufruf verfassen, den auch unter den angeschlossenen Wohnungsgebern zu verbreiten.

MICHAEL GERINGHOFF

Hintergrund: Stellungnahme Stadt Wertheim Wertheim. Die Stadt Wertheim teilt auf Anfrage unseres Medienhauses mit, dass auch sie dringend auf der Suche nach Wohnungen für Menschen aus der Ukraine sei. »Wir bitten dringend, leerstehende Wohnungen oder Ferienwohnungen anzubieten«, Unterbringung sei derzeit die drängendste Aufgabe in der Flüchtlingshilfe, heißt es. Die Stadtverwaltung vermittle die Angebote an die Flüchtlinge weiter, damit sie eigene Mietverträge abschlössen. Die entstehenden Unterkunftskosten seien nach dem Asylbewerberleistungsgesetzt abgedeckt. Generell laufe die Aufnahme nach dem bekannten dreistufigen Verfahren, wonach die Ankommenden zunächst in den Landeserstaufnahmeeinrichtungen (LEA) registriert und versorgt werden. Die von Wertheim aus nächstliegende LEA sei jene in Ellwangen. Von dort aus wechselten die Flüchtlinge in die vorläufigen Unterbringungen des Kreises, dann weiter in die kommunale Anschlussunterbringung, teilt die Stadt mit. Sie weist darauf hin, dass, wer schon jetzt bei Freunden oder Verwandten untergekommen ist, von der Aufnahme über eine LEA entbunden sei. Derzeit seien rund 100 Ukrainer in Wertheim angekommen, der Wohnungsbedarf steige täglich. Auch auf die Zukunft geschaut, würden Wohnungen gebraucht. Es sei nicht abzusehen, wann und wie viele Flüchtlinge über das Landratsamt zur Anschlussunterbringung zugewiesen würden. Wohnungsangebote nimmt die Stadt unter: ukraine-hilfe@wertheim.de oder unter Tel. 09342 301-482 sowie unter 0151 12266419 entgegen. ()