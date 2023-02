Wertheimer helfen Betroffenen im türkischen Erdbebengebiet

Kooperation mit Hilfstransport aus Aalen

Wertheim 08.02.2023 - 13:57 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Mitglieder des Vereins Türkgücü Wertheim riefen eine Sachspendensammlung für die Betroffenen des Erdbebens in der Türkei ins Leben. Am Mittwochvormittag haben Helfer de Spenden verladen. Foto: Birger-Daniel Grein

Im Gespräch mit unserem Medienhaus berichtete der Vorsitzende Hasdemir Furkan, einige Spieler seien mit dem Vorschlag für die Hilfsaktion am Montag auf ihn zugekommen. »Einige unsere Mitglieder haben Familie und Freunde im betroffenen Gebiet und noch nichts von ihnen gehört«, sagte er am Mittwochvormittag. Die Vereinsaktiven entschieden kurzfristig, innerhalb des Vereins Sachspenden zu sammeln. Daraus entwickelte sich eine Aktion mit Spendern aus der gesamten Region.

Aufruf gepostet

Die Hertz-Autovermietung Marktheidenfeld stellte einen 3,5 Tonnen schweren Transporter bereit. Am späten Montagabend postete man den Aufruf für Sachspenden zuerst auf dem Instagram-Kanal des Vereins, etwas später auf dessen Facebook-Seite. Gebeten wurde unter anderem um Kleidung, Kissen, Decken, Taschenlampen, Powerbanks und Kindersachen. Innerhalb von ein bis zwei Stunden habe es einen Ansturm an Nachrichten gegeben und der Beitrag sei unglaublich oft geteilt worden, auch von Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez.

»Mit dieser Resonanz hatten wir nicht gerechnet«, freute sich Furkan. Am Dienstag ab 9 Uhr wurden die Spenden am Wertheimer Sportplatz angenommen. »Es kam eine Menschenmenge, mit der wir überhaupt nicht geplant hatten.« Spender seien aus der gesamten Kreisstadt Wertheim, dem Main-Spessart-Kreis und sogar aus der Region Würzburg und Aschaffenburg gekommen.

Neben den genannten Dingen seien auch viele Hygieneartikel und mehr gespendet worden. »Auch an die Tiere wurde mit Tierfutter und mehr gedacht.« Über 100 Helfer des Vereins nahmen die Sachspenden an und verpackten diese in Kartons, die man von vielen Geschäften der Region gespendet bekam. Am Montag um etwa 16 Uhr sei klar gewesen, der Transporter reicht nicht aus. Über ein weiteres Unternehmen wurde ein zusätzlicher 40-Tonner gestellt, war er dankbar. Gegen 18 Uhr habe dann der Oberbürgermeister seine private Kleiderspende sowie eine Geldspende der Stadt vorbeigebracht.

Bis zu diesem Zeitpunkt war noch nicht klar, wie genau die Spenden ins Katastrophengebiet kommen würden. Der OB habe dann den Kontakt zur Stadt Aalen hergestellt. Das dortige DRK organisiert mit weiteren Organisationen einen Hilfstransport direkt zu Aalens türkischer Partnerstadt Antakya (Region Hatay). Diese ist direkt vom Erdbeben betroffen. Am Dienstag wurde noch bis 23 Uhr verpackt.

Bis dahin waren das Sportheim des Vereins und die Flächen am Taubersportplatz mit unzähligen Kartons vollgestellt.

Mehr als 30 Helfer

Am Mittwoch ab 7 Uhr sorgten über 30 Helfer des Vereins für das Beladen des Lastwagens und des Transporters. Zwei Mitglieder des Vereins fuhren die beiden vollgepackten Fahrzeuge nach Aalen. Dort wurden sie entladen.

Von dort werden die Kartons per Hilfstransport auf den anderen ins Krisengebiet machen. Eine weitere Sachspendenaktion plant Türkgücü Wertheim aktuell nicht. »Wir werden aber zusätzlich Geld spenden«, so der Vorsitzende.

bdg