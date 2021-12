Wertheimer Händler mit Weihnachtsgeschäft insgesamt zufrieden

"Neues Konzept für den Wochenmarkt am Mittwoch"

Bernd Maack betreibt zusammen mit seinem Geschäftspartner ein Optikergeschäft in der Wertheimer Altstadt. Zudem ist er Vorsitzender des Wertheimer Stadtmarketingvereins. Unser Mitarbeiter Birger-Daniel Grein hat ihn zur aktuellen Situation befragt.

Was hat Sie als Vorsitzender des Stadtmarketingvereins am meisten in der Vorweihnachtszeit gefreut?Gefreut hat mich sehr, dass wir den Winterzauber an allen vier Adventswochenenden durchführen konnten. Es ist schön, dass unser Konzept aufging und es nicht zu großen Menschenansammlungen kam

Welche Wünsche haben Sie für 2022?Ich hoffe, dass uns Corona nicht so stark beschäftigt, wie im zu Ende gehenden Jahr und wir eine Normalität zurückbekommen können

Welche Ziele hat der Stadtmarketingverein für die Zukunft der Wertheimer Innenstadt?Wir möchten es schaffen, die Altstadt so zu beleben, dass sie nach wie vor für Kunden und Besucher attraktiv ist. Unter anderem möchten wir ein neues Konzept für den Wochenmarkt am Mittwoch. Dieser soll durch einen Nachmittagsmarkt belebt werden.