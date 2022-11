Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wertheimer Gymnasiasten erfinden Multifunktionsschreibtisch

Kreative Köpfe (7): Modell Q höhenverstellbar per Knopfdruck oder App mit Fach für Tastatur in der Tischplatte

Wertheim 07.11.2022 - 10:57 Uhr 3 Min.

Besonderes Modell: Für den Wettbewerb "Kreative Köpfe Wertheim 2022" haben Kilian Malina (Mitte) und Julius König einen speziellen Multifunktionsschreibtisch erfunden. Ralf Ballweg (links) und Peter Reichert haben sie fachmännisch unterstützt. Foto: Birger-Daniel Grein

Die beiden Freunde sind Schüler des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums und wurden bei ihrem Projekt von der Firma König & Meyer unterstützt.

Die beiden Jungen waren bereits 2019 beim Wettbewerb vertreten. Auch im vergangenen Jahr hatten sie sich beworben. Ihre Idee sei da aber nicht ausgewählt worden, bedauerten sie. »Es ist schön, Erfahrungen in Konstruktion und Präsentation zu sammeln und kreativ zu sein«, erklärte Julius König seine Motivation, mitzumachen. Kilian Malina findet toll, dass man etwas erfinden und am Ende auch behalten kann.

Die Idee für den Schreibtisch kam Kilian Malina, als er sich in seinem Zimmer umschaute. Er fand seinen Schreibtisch zu klein und suchte eine bessere Lösung. Julius König erklärt: »Man kann mit den Möglichkeiten unseres Schreibtischs effektiv arbeiten, es ist alles in einem, und er hat coole Elemente.«

Zur Auftaktveranstaltung des Wettbewerbs hatten sie eine ganze Liste an Wunschfunktionen mitgebracht. Im Gespräch mit dem Umsetzungspartner einigten sie sich dann, welche Elemente in der Zeit des Wettbewerbs realisiert werden können.

Elektrisch einstellbar

Die Funktionen von »Modell Q« sind vielfältig. Er ist elektrisch auf Höhen zwischen 60 Zentimeter und 1,25 Meter einstellbar. Die Höhe kann per Knopfdruck oder App-Steuerung eingestellt werden. Dabei griff man auf eine verfügbare Steuerapp für den Motor zurück.

Der Schreibtisch hat ein Fach für Tastatur und Büromaterial in der Tischplatte. »Damit kann man auch Unordnung gut beseitigen«, erklärt Julius König. Weiterhin kann man ein Regal per Hand aus der Platte hochkurbeln. Dieses lässt sich in der Breite verstellen.

Ausziehbarer Getränkehalter

Stolz sind die beiden Jungen auch auf das »Geheimfach«, das sich unterhalb des Regals versteckt. Weiterhin gibt es einen ausziehbaren Getränkehalter, zwei Mehrfachsteckdosen, eine Halterung für Desktop-PC sowie Monitor oder Tablet und Kabeldurchführungen gegen Kabelsalat. Außerdem ist eine Induktionsladestation für das Smartphone vorhanden. Für den Betrieb der Schreibtischfunktionen ist ein normaler 230 Volt-Anschluss nötig.

Nachteil: Relativ schwer

Unterstützt wurden die Jungen von Ralf Ballweg und Peter Reichert von der Firma König & Meyer. Die jungen Erfinder sind mit ihrem Schreibtisch sehr zufrieden, auch wenn nicht alle ursprünglichen Wunschfunktionen in der Wettbewerbszeit realisiert werden konnten. Julius König meint: »Er hat mehr Funktionen, als wir dachten, in der Zeit zu schaffen.« Und Kilian Malina ergänzt: »Er sieht auch optisch sehr gut aus.« Einziger Nachteil sei das hohe Gewicht von 96 Kilogramm, sind sie sich einig.

Auch die Experten sind vom Ergebnis begeistert. »Der Schreibtisch hat was von James Bond «, meint Reichert. Bis zum fertigen Objekt galt es für das Team, einige Herausforderungen zu meistern.

Am Anfang wurde in Absprache mit Julius König und Kilian Malina ein 3D-Modell erstellt. Die Schritte zum Bau erfolgten Hand in Hand.

Die größte Herausforderung sei gewesen, die optimale Lösung für das Herausfahren des Regals zu finden, berichten die jungen Erfinder. Man habe, teilweise mit Hilfe von Pappmodellen, verschiedene Varianten ausprobiert.

Im Auftrag gefertigt

Für den Schreibtisch griff man auf Teile aus dem Firmenlager zurück, manches wurde auch zugekauft oder - wie die Tischplatte - im Auftrag durch einen Partner der Firma gefertigt.

Bei der Verarbeitung habe man alles genutzt, was der Metallbau hergab. Das Zusammenbauen der Teile zum großen Schreibtisch übernahmen die jungen Erfinder natürlich selbst.

Eine weitere Herausforderung sei die Lieferung einiger Teile gewesen. Gegen Ende der Fertigstellung konnten Teile für die Verkleidung der Deckel nicht rechtzeitig geliefert werden, so habe man improvisieren müssen, berichten die Betreuer.

Produktive Zusammenarbeit

Julius König und Kilian Malina loben die gute und produktive Zusammenarbeit mit den Experten.

Lob kommt auch von den Experten. »Die Jungs stellten sich sehr gut an«, so Reichert. Sie hätten auch die Gründe für Entscheidungen hinterfragt und wären hinter ihren Ideen gestanden. Ballweg sagt, es sei das erste Projekt des Wettbewerbs gewesen, das er betreut habe und fügt hinzu: »Wenn es so weiter geht wie bei den Jungs, bin ich rundum zufrieden.« Zufrieden waren beide Jungerfinder auch mit dem Gespräch mit den Juroren.

Der Schreibtisch wird sein Zuhause bei Kilian Malina finden. Auch im nächsten Jahr wollen die beiden wieder beim Wettbewerb dabei sein. »Es gibt schon Ideen«, meinen sie abschließend.

BIRGER-DANIEL GREIN