Wertheimer Gemeinderäte vermissen Plan und Perspektive

Sicherheit: Zu wenig konkrete Vorschläge für die Zukunft der Feuerwehr beklagt - Strukturen lassen sich wegen Hilfsfrist nicht zentralisieren

Wertheim 12.07.2022 - 14:59 Uhr 2 Min.

Feuerwehrleute bei einem Einsatz in Urphar: Hier zeigt sich alte und neue Einsatzkleidung. Die Abteilung Stadt setzt mittlerweile auf sandfarbene Schutzanzüge, die orange Kleidung stammt noch von Anfang der 1990er Jahre.

»Der ein oder andere wird vielleicht enttäuscht sein, weil keine Zahlen drin sind«, sagte Bürgermeister Wolfgang Stein, der für den Feuerwehrbereich Verantwortliche im Rathaus. Doch das sei nicht Aufgabe des Feuerwehrbedarfsplans. Laut Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg muss die Kommune eine nach örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähige Feuerwehr aufstellen und unterhalten. Die Kommunalpolitik müsse sich in einem zweiten Schritt Gedanken machen über die Frage, ob man den Bedarfsplan am Ende Eins-zu-Eins umsetze - auch im Hinblick auf die Haushaltslage. »Da kommen Sie nicht drumrum«, hatte auch Gutachter Ramrath erklärt.

»Aufreihung von Defiziten«

Sein Büro hat das komplette Feuerwehrwesen laut Stein »systematisch aufgearbeitet«. CDU-Fraktionschef Axel Wältz sah in dem Papier eine »Aufreihung von Defiziten«. Man habe »Lösungsvorschläge für die Zukunft, Investitionspläne und Perspektiven« erwartet. »Vieles, was hier gesagt wurde, wissen wir schon.« Auf die Stadt kämen viele Hausaufgaben zu.

Patrick Schönig als Vorsitzender der SPD-Fraktion schloss sich Wältz an. »Vielleicht waren unsere Erwartungen die falschen. Erwartet haben wir scheinbar fraktionsübergreifend Szenarien, was man in diesem oder jenen Fall tun könnte.« Fraktionskollege Heiko Diehm fragte: »Über was sollen wir im September abstimmen? Wir bräuchten eine Liste, worüber zu entscheiden ist.« Auch Grünen-Fraktionschef Richard Diehm sah in dem Papier nichts Neues. »Was mir fehlt, ist die Perspektive«, sagte Songrit Breuninger (Freie Bürger), die auch eine Priorisierung von vorgeschlagenen Maßnahmen vermisste.

Solche Rückmeldungen seien häufig, dass man sich mehr Strukturierung und Optimierung wünsche, erklärte Gutachter David Bormann. »Bei der Standortstruktur stehen erhebliche Investitionen an.« Die Feuerwehr werde auch mittel- und langfristig dezentral aufgestellt sein müssen, schon aufgrund der großen Fläche Wertheims. »Schon heute wird die Hilfsfrist nur in 57 Prozent der Fälle eingehalten«, so Bormann. »Die Feuerwehr muss heute schon schneller werden.« Schon während der Arbeit am Bedarfsplan sei nachgesteuert worden, beispielsweise bei der Alarmierung und der Einsatzdokumentation.

Stein: Vier Mal neu bauen

Wolfgang Stein machte klar, dass ihm weder Plan noch Perspektive fehlten. »Die Perspektive für die nächsten fünf Jahre ist relativ einfach: Vier neue Feuerwehrhäuser und zwar Bettingen, Mondfeld, Dertingen und Sonderriet.« Das zweite Thema sei der Fahrzeugpark. »Da geht ganz klar hervor, welche in den nächsten fünf Jahren zu ersetzen sind. Da fehlt mir weder eine Priorisierung noch eine Perspektive.« Weitere Herausforderung sei, die Feuerwehr attraktiv zu halten - und insbesondere dringend benötigte Atemschutzgeräteträger zu gewinnen.

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez machte deutlich, dass man eine leistungsfähige Feuerwehr habe, die gute Arbeit leiste. Nun seien die Räte gefragt, sich einen Überblick zu schaffen und sich eine Meinung zu bilden: »Der Plan zeigt Zielvorstellungen und Bedarfe ab. Was im Rahmen des Haushaltes auch leistbar ist, umsetzbar ist, wird im jeweiligen Rahmen der Haushaltsberatungen zu entscheiden sein.«

scm