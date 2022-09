Wertheimer Gastronomen nehmen an bundesweiten Fairtrade-Wochen teil

Dem Ca­fé Da Ba­ris­ta am Spit­zen Turm dürf­te es am leich­tes­ten fal­len, die Zie­le der kom­men­den Fair­tra­de Wo­che in Wert­heim um­zu­set­zen, denn Kaf­fee und Ka­kao sind die ers­ten Pro­duk­te, die je­dem zum The­ma des fai­ren Han­dels mit dem glo­ba­len Sü­den ein­fal­len. Vom 16. bis zum 30. Sep­tem­ber sind die bun­des­wei­ten Fair­tra­de-Wo­chen, die sich the­ma­tisch an Klei­dung und der Tex­til­pro­duk­ti­on fest­ma­chen wer­den - ge­ra­de in die­sem Be­reich wird vie­les in den Bil­lig­lohn­län­dern des Sü­d­ens pro­du­ziert.