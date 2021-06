Wertheimer Freibad startet am Montag in die Saison

Eintrittspreise unverändert

Das Freibad in Bestenheid wartet auf die ersten Badegäste. Ab Montag, 9.30 Uhr, ist geöffnet.

In einer Pressemitteilung erläuterte der Geschäftsführer der Bädergesellschaft Thomas Beier, wie der Badespaß in der mittlerweile zweiten Corona-Saison möglichst ungetrübt ablaufen kann.

"Unsere Mitarbeiter sowie die Handwerker haben in den zurückliegenden zwei Wochen mit großem Einsatz gearbeitet, damit wir pünktlich zur jetzt angekündigten Schönwetterperiode öffnen können", erklärt Beier und lobt die Gärtnertruppe von den Wertheimer Werkstätten der Johannes Diakonie auf dem Reinhardshof, die in diesem Jahr erstmals die Pflege der Hecken und Pflanzbeete auf dem Freibadgelände übernommen hat.

Sowohl das Schwimmer- als auch das Nichtschwimmerbecken sind gefüllt und werden den Besuchern zur Verfügung stehen. Allerdings werde man gleichzeitig lediglich 100 Badegäste in den Schwimmer- und 200 in den Nichtschwimmerbereich lassen. "Gemessen wird die Zahl der Schwimmer mit farbigen Bändchen, die vor Betreten der Becken angelegt und beim Verlassen wieder abgegeben werden sollen", erklärt Ortel, der auch an den anderen Regeln vor und im Freibad festhalten wird.

"Das System hat sich bewährt", so Beier, der überzeugt ist, dass sich in der zweiten Saison mit Abstandsregeln und Hygienekonzept eine gewisse Routine einstellen wird. "Wenn sich alle genauso vernünftig verhalten wie im letzten Jahr, wird es ein schöner Sommer." Dazu beitragen wird sicher auch die Tatsache, dass die Versorgung der Gäste mit Getränken und Snacks gewährleistet ist, denn der Kiosk wird ebenfalls ab Montag geöffnet sein.

Gegenüber dem letzten Jahr seien die Eintrittspreise unverändert geblieben und auf vielfachen Wunsch werde man die 2020 ausgesetzte Saisonkarte wieder einführen, erklärt Beier. Allerdings kauft man diese auf eigenes Risiko, stellt er klar: "Wird die Saison vorzeitig wieder beendet, können wir leider nichts erstatten."

"Wir als Bädergesellschaft Wertheim sind verpflichtet, die vom Land vorgegebene Richtlinie für Bäder umzusetzen und einzuhalten und bitten alle Besucher hierfür um Verständnis", entschuldigt sich Beier für die eine oder andere Unannehmlichkeit. Dazu zähle auch die Vorschrift, dass das Bad nur mit einem negativen Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf, betreten werden kann. "Davon sind nur unter Sechsjährige, vollständig Geimpfte und in den vergangenen sechs Monaten von Corona Genesene ausgenommen", erklärt der Betriebsleiter und hofft gemeinsam mit dem Geschäftsführer, dass diese Vorschrift ähnlich wie in Bayern in Kürze aufgehoben wird.

Nachfolgend die wichtigsten Vorschriften und Informationen im Überblick:

Gleichzeitig dürfen sich maximal 1.000 Badegäste auf dem Gelände des Freibads aufhalten. Bei sehr hohem Besucheraufkommen werden die Badegäste gebeten, sich auf längere Wartezeiten vor der Kasse einzustellen. Damit sich jeder Badegast im Vorfeld über die Auslastung des Bades informieren kann, wird auf der Homepage der Bädergesellschaft (www.schwimmbad-wertheim.de) ein Ampelsystem installiert. Dort kann jeder abrufen, wie stark das Bad aktuell frequentiert ist. Zudem sind gleichzeitig lediglich 100 Badegäste im Schwimmer- und 200 Badegäste im Nichtschwimmerbecken zugelassen.

Der Badebetrieb findet zunächst in zwei Zeitfenstern und zwar von 9.30 Uhr bis 13.30 Uhr und von 14.30 Uhr bis 20.00 Uhr statt. Die Gäste haben das Wasser 15 Minuten vor Schließung des Bades zu verlassen. Die Pause zwischen den beiden Zeitblöcken wird benötigt, damit das Personal alle Kontaktflächen im Bad desinfizieren kann.

Alle Badegäste haben sich vor dem Betreten des Freibades auf einem bereitliegenden Formular zu registrieren. Es wird gebeten, eigene Stifte zum Ausfüllen des Dokuments mitzubringen. Das Anmeldeformular kann im Vorfeld auch von der Internetseite der Bädergesellschaft heruntergeladen und ausgefüllt mitgebracht werden. Alternativ zum Anmeldeformular kann nach Einführung der Luca-App im gesamten Landkreis auch diese genutzt werden. Außerdem haben alle Badebegeisterten einen Corona-Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf, vorzuzeigen. Lediglich Kinder unter sechs Jahren, vollständig Geimpfte oder in den vergangenen sechs Monaten von Corona Genese sind ausgenommen. Auch diese Besucher werden aufgerufen, entsprechende Dokumente vorzulegen.

Die Eintrittspreise bleiben gegenüber dem letzten Jahr unverändert und liegen für Erwachsene bei 3,50 Euro (ermäßigt 2,00 Euro); die Zehnerkarte kostet 30,00 (17,00) Euro; Familien zahlen pauschal 7,50 Euro; Kinder bis zum sechsten Lebensjahr haben freien Eintritt. Die wieder eingeführte Saisonkarte für Erwachsene kostet 65,00 Euro (35,00) und die für Familien 145,00 Euro. Die Gäste werden gebeten das Eintrittsgeld möglichst abgezählt bereitzuhalten. In der Warte- und Kassenzone sowie im Freibad selbst gelten die vorgeschriebenen Abstandsregeln. Beim Betreten der Sanitärbereiche wird gebeten darauf zu achten, dass sich nicht zu viele Personen auf einmal in den Räumlichkeiten aufhalten.

