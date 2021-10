Wertheimer Förster ist auf der Suche nach klima beständigen Arten

Klimawandel: Neue Sorten müssen besser mit Hitze und Trockenheit zurecht kommen

Die Zeder gehört zu den Baumarten, die aus Gegenden mit extremen Klimabedingungen stammen. Förster Frank Teicke pflanzt jedes Jahr 500 bis 1000 Zedern vor allem in Mischbeständen im Wertheimer Wald. Foto: Gunter Fritsch Die Edelkastanie gehört zu den Bäumen, die mit Trockenheit und hohen Temperaturen gut zurechtkommen. Foto: Gunter Fritsch

Schon seit Jahren experimentiert Frank Teicke deshalb auf derzeit noch vergleichsweise kleinen Flächen mit Bäumen, die in unseren Breitengraden nicht zu den weitverbreitetsten Arten zählen. Die aber vor allem in Gegenden wachsen, wo sie mit wenig Feuchtigkeit und hohen Temperaturen zurechtkommen müssen. Klimabedingungen, das erwartet Teicke, wie sie auch schon in ein paar Jahren in unseren Gegenden immer öfter anzutreffen sein dürften.

Wertheim mit einem Jahresniederschlag von durchschnittlich 650 Millimeter sei bereits jetzt ein relativ trockener Standort, schildert der Forstrevierleiter die Ausgangslage. Viele Bäume seien deshalb schon heute gut an diesen Trockenstress angepasst, was in den vergangenen Jahren vor allem auch Laubbäumen wie der Eiche und der Buche zugutekam. So sei die Buche etwa nicht so massiv von den Trockenschäden betroffen gewesen, wie dies bei Buchenbeständen im südlichen Landkreis bei Bad Mergentheim der Fall gewesen sei.

Ganz im Unterschied zur Fichte - die in den Wertheimer Wäldern allerdings lediglich noch mit etwa fünf Prozent vertreten ist: Sie werde sich, das ist Teickes Prognose, aus unseren Wäldern wohl schon kurzfristig "verabschieden", weil ihre Bestände angesichts von Trockenheit, Hitze und Käferbefall kaum eine Zukunft haben dürften.

Standort entscheidend

Bei der Auswahl von Baumarten komme es entscheidend auf den jeweiligen Standort an, an dem die Art gepflanzt werden soll. So seien im Wertheimer Wald alle 100 Meter Bodenproben genommen worden, um das Grundgestein und den darüber liegenden Boden zu analysieren, schildert Teicke ein Verfahren, das bei der Bestimmung eines Standorts auch das jeweilige Niederschlagsregime, das heißt die Niederschläge im Jahresverlauf, die Exposition der Fläche (Nord- oder Südhang) und die Durchschnittstemperatur über das Jahr berücksichtigt.

Maßgeblich bei der Auswahl einer Baumart, die auf einem vorgesehenen Areal gepflanzt werden soll, seien auch die drei wichtigen Funktionen des Waldes: Die neu gepflanzten Baumarten müssten einerseits wirtschaftlich attraktiv sein, andererseits aber auch den Naturschutz- und die Erholungsfunktion des Waldes erfüllen, nennt Frank Teicke Rahmenbedingungen.

In den Wäldern oberhalb von Bestenheid und Grünenwört finden sich - versteckt im Wald - Flächen, auf denen Frank Teicke zeigen kann, welche Baumarten in den vergangenen Jahrzehnten neu im Wertheimer Wald gepflanzt worden sind. Dabei habe er eine "eher empirische Herangehensweise" bei der Pflanzung neuer Baumarten: "Ich probiere einfach einmal aus, wie die Bäume am jeweiligen Standort zurechtkommen", zeigt Teicke einen Zedernbestand im Wertheimer Wald.

Die Zeder

Als Konstruktions- und Schiffsbauholz gern genutzt ist die Zeder heute nur noch auf einen geringen Teil ihrer ursprünglichen Verbreitung geschrumpft. Es gibt drei Zeder-Hauptarten, die alle in Wertheim bereits ab 2013 gepflanzt wurden: Aus Nordafrika kommt die Atlaszeder, die Libanon-Zeder stammt - wie der Name schon sagt - aus dem Libanon, der Türkei und Syrien und schließlich die Himalaja-Zeder, die in Afghanistan oder Indien vorkommt. Dort, wo die Zeder wächst, ist sie bereits optimal an extreme Klimabedingungen angepasst: Neben sehr kalten Wintern und heißen Sommern, sind das lange Trockenperioden und extrem geringe Niederschläge. Als Nadelholz könnte die Zeder damit vielleicht einmal die Fichte in den Wertheimer Wäldern ersetzen. Pro Jahr pflanzt Teicke etwa 500 bis 1000 Zedern, alle in Mischwaldbeständen, wo die Bäume gut zurechtkommen, und mit 40 Metern Höhe und einer Stammstärke von zwei bis drei Metern auch reichlich Nutzholz ergeben.

Die Edelkastanie

Auch die Edelkastanie ist eine Baumart, die sehr wärmeliebend ist und mit trockenen Bedingungen zurechtkommt. Aber sie müsse genau auf den jeweiligen Standort abgestimmt sein. Auf Korsika lebten die Menschen von der Edelkastanie, berichtet Teicke. Auch er macht aus den Kastanien zusammen mit Dinkelmehl einen Brotteig. Als rasch wachsende Baumart wurden die Edelkastanienbäume im Wertheimer Wald vor etwa zehn Jahren gepflanzt. Auch Nussbaumarten, so berichtet Teicke, verfügten über eine entsprechend schnelle Wuchsleistung und könnten auf vielen unterschiedlichen Standorten gepflanzt werden. Im Wertheimer Wald gebe es davon allerdings noch keine. Das Holz der Edelkastanie gelte dabei als das beste Holz für die Veranda oder die Holzgartenmöbel, aber auch für die Herstellung von Fässern, schildert Teicke Verwendungszwecke. Schlechteres Edelkastanienholz werde für Pfähle oder Gatter, aber auch als Brennholz verwendet.

Zahlen und Fakten: Stadtwald Wertheim Der Stadtwald Wertheim umfasst eine forstwirtschaftliche Betriebsfläche von rund 1635 Hektar. Neben der eigentlichen Holzproduktion erfüllt der Stadtwald wichtige Aufgaben wie die Naturschutz- und die Erholungsfunktion. Der Stadtwald besteht zu etwa 62 Prozent aus Laub- und zu etwa 32 Prozent aus Nadelbäumen. Wichtigste Baumarten sind dabei die Eiche mit einem Anteil am Laubwald von etwa 20 Prozent. Den gleichen Anteil hat die Buche. Die Kiefer ist als Nadelholz mit etwa 15 Prozent vertreten, der Fichtenanteil liegt nur noch bei etwa fünf Prozent. Insgesamt stehen im Stadtwald rund 40 verschiedene Baumarten. Im Jahr 2020 wurden auf einer Fläche von 6,8 Hektar neue Laub- und Nadelhölzer gepflanzt, darunter die Esskastanie, der Tulpenbaum, die Elsbeere, die Eibe, Douglasie oder die Lärche. gufi