Wertheimer Feuerwehr braucht Fahrzeuge und Gerätehäuser

Finanzplanung

Wertheim 14.09.2022 - 13:46 Uhr 2 Min.

Ein echter Oldtimer ist das Feuerwehrhaus in Sonderriet. Das Gebäude der zweitgrößten aktiven Wertheimer Feuerwehr hätte eine Sanierung nötig. Dafür werden im Haushalt 2021 jetzt Planungskosten in Höhe von 20000 Euro eingestellt. Foto: Michael Geringhoff Bildunterschrift 2020-12-02 --> Dringend sanierungsbedürftig: das Sonderrieter Feuerwehrhaus. Jetzt muss nur noch der Wertheimer Rat im Haushalt 2021 dafür Geld einstellen. Foto (Archiv): Geringhoff

Am Ende der Diskussion stand ein einstimmiger Empfehlungsbeschluss an den Gemeinderat, den Feuerwehrbedarfsplan zu verabschieden und die Gelder für den Kauf neuer Fahrzeuge und den Bau von vier neuen Feuerwehrhäusern in die mittelfristige Finanzplanung aufzunehmen.

Bürgermeister Wolfgang Stein erläuterte noch einmal die Notwendigkeit, einen neuen Feuerwehrbedarfsplan zu erstellen. Seit 2012, als der jüngste Plan für Wertheim erstellt worden sei, habe sich das Anforderungsprofil an Feuerwehren »in rasantem Tempo« verändert. So seien Abteilungen aufgelöst und zusammengeführt worden, habe sich die Einsatztaktik entsprechend angepasst (Stichwort: Schwerpunktwehren) und sei die Einhaltung von Hilfsfristen schwieriger geworden. Stein berichte, dass es derzeit immer noch zu wenige Atemschutzträger in den Wehren gebe, auch wenn sich ihre Zahl inzwischen von 80 auf 150 erhöht habe, wie Stadtbrandmeister Schmidt ergänzte.

Stein machte zudem deutlich, dass die Förderfähigkeit von Feuerwehrfahrzeugen, von Gerätehäusern und die Ausstattung einer Feuerwehr künftig immer an eine »professionelle Feuerwehrbedarfsplanung« geknüpft sei. Dies gelte sowohl für Landes- wie auch für Kreiszuschüsse. Im Main-Tauber-Kreis verfügen deshalb nahezu alle Kommunen über neue Feuerwehrbedarfspläne, geht aus der Verwaltungsvorlage hervor. Stein erläuterte allerdings auch, dass die Finanzierung von Fahrzeugen, Ausrüstung und des Baus neuer Gerätehäuser nicht Teil des Feuerwehrbedarfsplans 2022 sei. Dies ist Teil der jeweiligen Haushaltspläne und damit der mittelfristigen Finanzplanung.

14 neue Fahrzeuge

Der Plan sieht für die kommenden fünf Jahre von 2023 bis 2027 die Beschaffung von insgesamt 14 neuen Fahrzeugen für die Wertheimer Feuerwehrabteilungen vor. Bestellstart soll ab dem Jahr 2023 für einen Gerätewagen Logistik für die städtische Abteilung sein, dessen Vorgänger noch aus dem Jahr 1997 stammt. Für dieses Fahrzeug sollen die Gelder dann aber voraussichtlich erst im Haushalt 2024 ausgegeben. Dies sei notwendig, weil durch lange Lieferfristen erst zwei Jahre später damit gerechnet wird, dass das Fahrzeug nach Wertheim kommt.

Für den Neubau von vier Feuerwehrgerätehäusern gibt es ebenfalls eine Prioritätenliste. An erster Stelle steht hier das Feuerwehrhaus Sonderriet, dessen Planungen inzwischen so weit fortgeschritten sind, dass die Verwaltung noch in diesem Herbst einen Förderantrag für den Neubau stellen will. Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez machte deutlich, dass die ursprünglich kalkulierten Kosten von einer Million Euro für den Neubau nicht ausreichen werden.

»Die Kosten bewegen sich eher in Richtung zwei Millionen Euro«, machte der OB eine Kostenschätzung. Auch zweifelte Herrera Torrez, dass es möglich sein werde, die fünf Gerätehäuser in den kommenden fünf Jahren zu realisieren.

Gebaut werden soll außerdem noch in Bettingen, Dertingen und Mondfeld. Allerdings, so erläuterte Bürgermeister Stein weiter, gebe es in allen drei Ortschaften noch keine Grundstücke für die Neubauten. Aus dem Gremium kam in Bezug auf die geplanten Neubauten die Frage, warum es nicht möglich sei, die beiden Wehren Dertingen und Bettingen zusammenzulegen und für beide Abteilungen auf dem Almosenberg ein gemeinsames Gerätehaus zu errichten. Stadtbrandmeister Torsten Schmidt erläuterte, dass man beide Wehren angesichts der Fülle der Aufgaben im Wertheimer Osten brauche. So verwies er auf die zunehmenden Anforderungen der Bettinger Wehr durch die stetig wachsenden Industrie- und Gewerbegebiete in Bettingen und die Einsätze auf der Autobahn.

GUNTER FRITSCH