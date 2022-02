Wertheimer Feste mit besonderer Dekoration

Tradition: Spezielle Halterungen an den Häusern für Fahnenmasten - Stadtfahne war früher bei Umzügen fast überall angebracht

Fahnenstangenhalterung an einem Haus auf dem Wertheimer Marktplatz. Flaggen zieren schon immer traditionell die Zeiten während der Michaelismesse in Wertheim. Auch 1982, als dieses Foto entstanden ist, zierten sie den Marktplatz. Foto (Archiv): Wertheimer Zeitung

Im Gespräch mit unserem Medienhaus blickt Rainer Schwarz aus der Altstadt auf diese Ereignisse zurück.

Der 72-Jährige sagt von sich selbst, er sei ein alter Weddemer Buddescheißer (Anmerkung der Redaktion: Der Name Buddescheißer geht auf alte Zeiten zurück. Wenn Hochwasser herrschte, haben die Wertheimer in Fässern, also Budden, ihre Notdurft verrichtet.) Seine Familie lebt seit acht Generationen in der Altstadt. »Sie ist dort bis 1750 nachgewiesen«, berichtet er auf dem Marktplatz.

Gut durchdacht

Die Bauweise der Fahnenstangenhalterung sei gut durchdacht, erklärt er. »In ihren Haken wird die Fahnenstange aufgelegt, am Haus befindet sich für jede Fahnenstange ein Ring, in der das Stangenende eingelassen wird.« Dieser Ring sorge für den Halt, so dass die Flagge nicht nach unten kippen und herunterfallen könne.

»Die Halterungen sind schräg nach oben angebaut, damit die Flagge gut sichtbar ist und ihr Stoff nicht gegen die Hauswand schlägt«, weiß Schwarz. Angebracht wurden die Flaggen, indem sie aus dem Fenster heraus in die Halterung eingeschoben wurden. Dies sei gar nicht so einfach gewesen.

Umzüge über den Marktplatz

»Beflaggt wurde bei Umzügen durch die Stadt«, erinnert sich Schwarz. Diese Umzüge führten meist über den Marktplatz als Mittelpunkt der Stadt. Daher sei vor allem dort und in den angrenzenden Gassen beflaggt worden.

Umzüge habe es zum Beispiel bei Schützentreffen, zur Zeit der Michaelismesse und bei Jubiläen von Vereinen und Organisationen gegeben. »Die Stadt Wertheim hat ihre Bevölkerung gebeten, ihre Häuser an diesen Tagen zu beflaggen«, erinnert Schwarz.

Bei den Umzügen habe es auf dem Marktplatz oft ein Podest gegeben, auf dem die Honoratioren, wie Bürgermeister und Vereinsvorsitzende, standen. Vor ihnen seien die Zugmitglieder im Marsch vorbeigelaufen. Neben den Fahnenstangenhalterungen an den Häusern wurden zu den festlichen Anlässen zusätzlich Fahnenmasten auf dem Marktplatz aufgestellt. Außerdem war es üblich, Fahnenmasten am Geländer der Tauberbrücke zu beflaggen. »Beflaggt wurde dort mit der Wertheim-Flagge«, so Schwarz weiter. An den Häusern sei die Beflaggung vielfältiger gewesen. Hauptsächlich brachten die Bürger die Wertheimer Stadtfahne in Gelb-Blau an. »Hängt diese an einem Mast, muss links die gelbe und rechts die blaue Seite sein, an den Häusern galt oben Gelb und unten der blaue Fahnenteil«, ist von dem 72-Jährigen zu erfahren.

Zentrale Anbringung

Die richtige Anbringung sei zentral. Manche Bürger hätten auch die gelb-blaue Fahne mit dem Wertheimer Wappen mit dem Adler und den drei Rosetten gehabt. Auch die Landeflagge von Baden-Württemberg in Schwarz-Gelb, teilweise mit den drei übereinander stehenden Löwen sei zu sehen gewesen. »Manchmal wurden auch andere Flaggen ohne Wertheim-Bezug angebracht, das war aber eher selten«, meint Schwarz.

Die Umzüge waren in seiner Kindheit immer Höhepunkte: »Wenn die Musikkapelle bei Umzügen durch die Stadt lief, sind wir als Kinder hinterhergerannt.« 1962 sei er dann Gründungsmitglied des Spielmannszugs der Freiwilligen Feuerwehr Wertheim geworden. »Es war toll, die vielen Flaggen an den Häusern zu sehen, das sah immer gut aus.«

Umzüge durch die Stadt gebe es heute leider nur noch selten, wie zur Messe. Es gebe aber auch kaum noch Beflaggung an den Häusern. »Beflaggt wird noch die Tauberbrücke mit den Flaggen von Europa, Wertheim, Baden-Württemberg und denen der Partnerstädte von Wertheim«, macht er aufmerksam. Es sei schade, dass die Beflaggung der Häuser in Vergessenheit geraten sei, meint er abschließend.

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund: Flaggen, Fahnen, Banner In der Umgangssprache werden die Wörter Flagge und Fahne oft gleichbedeutend benutzt. Es gibt jedoch Unterschiede. Flagge: Eine Flagge ist im engeren Sinn ein Stück Tuch, das nach Verschleiß entsorgt und ersetzt werden kann. Flaggen werden in großer Stückzahl und verschiedenen Größen hergestellt. Fahne: Eine Fahne ist immer ein Unikat. Es gibt beispielsweise Truppenfahne, Vereinsfahne, Zunftfahne, Regimentsfahne. Die Fahne ist meist fest, direkt am Stock befestigt. Banner: Im Mittelalter wurden Fahnen als Banner bezeichnet. Heute ist ein Banner als Flagge definiert, die an einem waagerechten Querstock hängt. Stander: Stander sind meist dreieckige Flaggen. Sie dienen Hoheits- oder Signalzeichen. Standarte: Standarten sind meist quadratisch. Offizielle Standarten sind Hoheitszeichen eines Staatsoberhaupts, Regierungschefs, der Spitzen anderer Staatsorgane sowie der Streitkräfte und diplomatischen Vertreter eines Staats. Stander und Standarten gibt es beispielsweise auch von Vereinen. (bdg)