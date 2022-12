Coverband Eight 4 Fun gibt im Convenartis Vollgas

Premiere: Wertheimer Publikum restlos begeistert

Wertheim 04.12.2022 - 14:11 Uhr 2 Min.

Stimmung im Wertheimer Convenartis-Keller: Die Band Eight 4 Fun sorgt am Samstagabend mit ihren Coversongs aus den 1960ern bis in die 1980er Jahre für tanzendes Publikum. Foto: Günter Herberich

Eight 4 Fun überzeugte bei ihrer Premiere und ließ dabei das Publikum in den musikalischen Werken von The Doors, Manfred Mann und Jimy Hendrix genussvoll baden.

Seit mehr als 20 Jahren gibt es die Band aus dem Großraum Wertheim. Bekannt sind die Musiker von den traditionellen Motorradgottesdiensten in Bronnbach. "Aber hier im Convenartis-Keller zu spielen, ist schon was Besonderes", freute sich Sängerin Vera Hermann kurz vor Beginn. Mit dabei sind ihr Ehemann Alex Hermann an den Keyboards, Sänger Nobbi Lang, am Schlagzeug Phil, Gitarrist Thomas und das "Urgestein" am Bass, Rainer Lotz.

Von Anfang an gab das Sextett Vollgas. Die Musiker zeigten ganz unverblümt ihre Spielfreude. Los ging's mit Tom Pettys "Into the Great Wide Open". Als "Proud Mary" von CCR angespielt wurde, spitzten viele ihre Ohren. Nach und nach wurde der alte Steinboden zur Tanzfläche die sich immer mehr füllte. Spätestens bei dem Hit "What´s Up" von "4 Non Blondes" war der Bann gebrochen, damit war der Startschuss zu einer mehrstündigen Party gegeben.

Über 60 Songs standen auf der Playlist. "Das ist ein Sechs-Stunden-Programm, so lange wird es nicht dauern", erfuhr man von Alex Hermann. Über "Lokomotive Breath" von Jethro Tull und Manfred Mann´s "Day's On The Road" fand man die Kurve zu der Spider Murphy Gang in die "Schickeria". Witzig der Rausschmeiser für die wohlverdienten Pausen zwischendruch. Hier hatte man sich "Hey Wickie, hey", den Titelsong aus der Zeichentrickserie ausgesucht.

Längst hatte Sänger Nobbi sein zweites Hemd durchgeschwitzt als man noch einmal tief in der Wunderkiste an Songs herauskramte. Heraus kamen die The Doors mit einem ihrer schönsten Songs aus dem Jahr 1967 "Soul Kittchen". Angetan von der Entwicklung des Abends war auch die Convenartis Vorsitzende Bernadette Ladka. "Toll, dass wir hier solch eine Resonanz bekamen, das war für uns die letzten Tage ganz schön stressig, ein dickes Lob an die Band, sie haben alles richtig gemacht". Begeistert von dem vielseitigen Repertoire war auch Gitti. "Als Wertheimerin nimmst Du mit, was Du bekommen kannst, klasse, was die Band hier spielt", meinte sie und ging wieder auf die Tanzfläche.

Eight 4 Fun verstand es spielend, die Stimmung zum Kochen zu bringen. Wer kann da noch ruhig sitzenbleiben, wenn von den Blues Brothers "Sweet Home Chicago" gespielt wird oder Whitesnakes' "Here I Go Again? Zwischendurch wurde von Aretha Franklin der "Son of a Preacher Man" zum Besten gegeben, und auch die "Nutbusch City" von Tina Turner kam live und ungeschminkt aus den Boxen. Viel Zeit zum Durchschnaufen gab es nicht, wenn auch fünfmal "Hey Wickie" erklang, verging die Zeit wie im Flug , und über 40 Songs wollten gespielt sein. Traditionell spielen sie als Zugabe das international erfolgreichste Werk von Barclay James Harvest : "Hymn". Wie brachte es eine Frau aus Eichel, die nicht genannt werden möchte, auf einen Nenner. "Einfach schön, chillig, viel getanzt, so was hab' ich seit langer Zeit vermisst". Eight 4 Fun darf gerne wieder in den Convenartis-Keller kommen. gher

