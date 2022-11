Wertheimer Burgsommer: Mit Techno-Festival, Willy Astor, dem Russendisko-Autor und mehr

Mittelaltermarkt im März

Wertheim 27.11.2022 - 13:51 Uhr 3 Min.

Jetzt im Winter schonmal an den Sommer auf der Burg denken. Das Programm ist fertig und zum Glück für jene, die es nicht abwarten können. Die Vorsaison des Sommers beginnt bereits am 4. Februar. Foto: Burgmanager

Feinschmecker und Freizeitkriminologen sind auch zum zweiten Dinner am 11. März geladen - die Karten hier sind meist schnell vergriffen. Den ersten Zeitsprung der Saison kann man am letzten Märzwochenende mitmachen, dann findet sich das Who is Who der Mittelalterszene zum Fest ein. "Rapauken", kommen, Barden, Gaukler. Historisch korrekt gewandete Gäste bekommen am Eingang einen Preisnachlass.

Mit Feuer in den Mai

Die Maifeier ist heuer die bekannte Sache von "Feuer und Zauber auf der Burg": Mit Fackeln geht es aus der Altstadt hinauf zum Feiern und zu noch mehr Feuer. Die Besucherzahl ist begrenzt, Eintrittskarten gibt es auch im Vorverkauf zu einem familienfreundlichen Preis. Ein ziemlich dickes Gebläse bringt der Burgmanager am 6. Mai mit der Frankfurter Jazz Big Band in den Burggraben. "Best of Swing" heißt das Programm, von dem Christian Schlager sagt, dass es "so richtig gut" ins Open-Air-Format passe.

Ein Doppelknüller dürfte der 14. Mai mit Wladimir Kaminer, dem Autor der "Russendisko", werden. Passend zum Muttertag gastiert der literarische Popstar und grandiose Unterhalter mit dem harten Akzent. Sein neues Programm trägt den Namen: "Wie sage ich es meiner Mutter?" Am 20. Mai gibt es den etablierten Technorunner "Exit Ruine", deren zweite Auflage des Jahres, am 5. August, das "Exit" nicht Namen führen darf. "Unreal" wird auf dem Label draufstehen, drinsein wird das Erprobte. Schlager sagt, es werde "gigantisch". Am anderen Ende der Geschmacksskala steht der Abend mit dem Streichquartett "La finesse". Da geht es am zweiten Juni um Klassik im Gewand der Populärmusik - mit Crossover über Rossini bis zu James Bond.

Cover und Tribute

Coverbands machen einen wichtigen Teil des Sommers auf der Burg aus. Dabei sind: Depeche Reload (3. Juni), Leonard Cohen Project (4. Juni), We rock Queen (9. Juni), Little River Eagles mit einer Mischung von Songs beider im Namen geführten Bands (10. Juni), Graceland Duo - Simon and Garfunkel mit Streichquartett (7. Juli), AB/CD (8. Juli), Brothers in Arms (25. August), die Bruce Springsteen Tribute Band "Bosstime" (26. August) und die Abba Review Band am 27. August. "Mit Streichquartett - das wird richtig gut", sagt Christian Schlager.

Am 17. Juni rücken das Mozartfest mitsamt den Ludwigsburger Schlossfestspielen und der "Salaputia Brass - la brasserie francaise" den Klassikern zu Leibe. Am Sonntag, den 18. Juni gibt es Mozart für Kinder - der Figaro wird aufbereitet. Der Familientag am 25. Juni trägt den Titel "Bock auf Burg" mit Abseilen vom Bergfried, diversen kleinen Vergnügungen wie Papierflieger von der Altane starten und mit Bühnenshoweinlagen - mitsamt "Physical Funk by Chriz" und anderen Acts. Mitmachen ausdrücklich erwünscht.

Theater, Klezmer, Kabarett

Die Badische Landesbühne rollt am 27. Juni für die Kleinen die wilde Heldin Ronja Räubertochter auf die Bühne, abends dann opulentes Sommertheater nach Goethe und dessen Reineke Fuchs. Der 1. Juli könnte mit "Kroke", das ist Bandname und jiddischer Begriff für Krakau, ein echtes Glanzlicht unter dem Dach der Ludwigsburger Festspiele setzten. Steven Spielberg war am Rande der Dreharbeiten für "Schindlers Liste" auf die Band aufmerksam geworden, hatte sie auch gleich nach Israel eingeladen.

Willy Astor kommt am 15. Juli mit seiner "Pointe of no return", Werner Schmidbauer mit seinem Soloprogramm "Bei mir" am 22. Juli. Zuvor, am 16. Juli sind die immer wieder gern gebuchten Vier von Quadro Nuevo da. Sie bringen Tangos, französischen Walzer, ägäische Mythen-Melodien, orientalische Grooves, Brasiliania und neapolitanische Gassenhauer. Der Programmtitel "Mare" weckt Sehnsüchte.

Ab dem 10. August läuft zwei Wochen lang das Burgfilmfest, am 23. August endet der offizielle Sommer auf der Burg mit dem Ralph Turnheim-Film "Tarzan". Gut möglich, dass das Programm noch erweitert wird. Was bislang noch fehlt, sind die Band-Beiträge des Teams der Würzburger Posthalle. Hinter vorgehaltener Hand kursieren bereits Namen möglicher Gigs.

Michael Geringhoff

Hintergrund: Spirituosen hoch Sieben Gleich sieben Mal eröffnet der Burgsommer 2023 die Chance, sich in die Welt von Whisky, Rum, Gin und Co. einweihen zu lassen. Die Burg-Tastings kommen mit neuem Team, dass die Verkoster auf eine kulturgeschichtliche Geschmacksreise vornehmlich durch Schottland, Irland und die Karibik schicken will. Die Sommeliers sind von hier, servieren deswegen als Grundlage bodenständige, fränkische Vesper. Das erste der monatlichen Tastings ist bereits am 25. Februar und widmet sich Schottland - im Juni, Juli, August ist Sommerpause. Die letzte Verkostung ist im November, dann geht es geschmacklich nach Irland. (Ge)