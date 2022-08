Wertheimer Burg liegt im Queen-Fieber

Tribute-Konzert: Fast 1000 Fans aus ganz Deutschland kennen fast jedes Lied

Wertheim 28.08.2022 - 12:48 Uhr 3 Min.

Frank Rohles, Bandleader von der Queen-revival-band nimmt ein Bad in der Menge. Gänsehaut und ganz intim. Die alten Zeiten zurückholen. Viele graue Haarschöpfe waren beim Queen-tribute-Konzert auf der Wertheimer Burg dabei.

Queen waren schon damals, vor drei, vier Dekaden, für ihre Fans die Größten, wurden im Radio rauf- und runtergenudelt, haben der Welt einen Ohrwurm nach dem anderen verpasst und jetzt geht alles irgendwie wieder von vorn los: Queen im Kino, Queen im Musicalsaal, Queen überall. Nun gut, auf der Bühne stehen vier andere. Aber, es fühlt sich ein bisschen an wie damals, als sich jeder zweite mit Freddie, Brian, Roger und John ein kleines bisschen auf Du-und-Du wähnte. Immerhin so sehr, dass man die Nachnahmen schon lange nicht mehr dazusagen musste.

Bandmitglieder sind "Halbedelsteine"

Hier ein hübscher zufälliger Internet-Fun-Fact. Dieses Wissen unterscheidet den Queen-Fan vom Queen-Fanatiker: Der Sänger Freddie Mercury hieß eigentlich Farrokh Bulsara und stammte aus Sansibar, einer malerischen Inselgruppe vor Tansania. Ok, dieser echte Freddie Mercury ist seit 1991 tot. Das bremst den Spaß etwas, aber der junge Mann, der den echten Freddie mimt, macht es auch ganz gut und seine Mitmusiker sind echte Halbedelsteine.

Brian May und Roger Taylor höchstselbst sollen den Gitarristen Frank Rohles, seinen Bassisten Peters und den Schlagzeuge Ehlers für die Originalbesetzung des Kölner Queen-musicals ausgesucht haben. Also: Adel! Manche der Zuschauer haben das Musical mehrfach gesehen. "Wer hat den Queen-Film gesehen?" Die Frage kommt von der Bühne und unten im Burggraben gehen alle Arme hoch.

Yvonne Weiß (52) aus Röttbach hat den Film im Flieger gesehen. Sie sei ja eigentlich nicht so der Queen-Fan gewesen, sagt sie. In den 80ern wäre Queen ihr regelrecht "auf den Sack gegangen", sagt sie auch und führt dann den praktischen Beweis für die Relativitätstheorie. Daheim gebe es eine Hausbar und wenn Karaoke gefragte sei: Nun ja: Queen! "Er hasst es", sagt sie noch und zeigt auf ihren Begleiter. Der lobt dann die Burg als Veranstaltungsort und lässt die eigentliche Queenfrage so ein bisschen in der Luft hängen.

"Ich bedaure es sehr, dass er nicht mehr ist", sagt die 59-jährige Gerda Hupp aus Höchberg über den charismatischen Freddie. Als sie es erklären will schneidet Beifall ihr das Wort ab. Die Band geht auf die Bühne und auf der Stelle brandet die Erwartung auf. "Warmmachen" muss man dieses Publikum nicht mehr. Frank Rohles hebt die Hände über den Kopf, klatscht, drei, vier Takte. Es hebt die Leute auf der Stelle aus den Stühlen, alle stehen alle klatschen und dass, wo noch kein einziger Ton Musik gespielt ist.

It´s magic - a kind of. "We will rock you", "Somebody to love" fliegen vorbei, das Tempo ist erstaunlich hoch, das Publikum kocht. Antiklimax: Das Piano spielt den stillen Auftakt zur Bohemian Rhapsody, ein langezogenes und freudvolles "Aaah" geht durchs Publikum. Die Tribute-Band hat die Karaoke-Maschine angeworfen, der Refrain sitzt. Da wo der ein oder andere nicht ganz textsicher ist ? "Mama uhuhuhu" geht immer. Die Band klingt wirklich gut, scheint selbst dennoch ein bisschen überrascht von der absolut überbordenden Begeisterung, die sie in Wertheim auslöst.

Gitarrist badet in der Menge

Irgendwann springt Gitarrist Rohles von der Bühne, spielt weiter, klatscht die Leute ab. Das habe er noch nie getan, heißt es. Ganz vorn sitzen die Groupies, zum Beispiel Doris Brust aus Hanau. Sie reist der Tribute Band nach, lässt kein Konzert aus. Die Dame mit dem leichten englischen Akzent will ihr Alter nicht nennen, liebe Queen aber schon seit den 1970ern. Das sage doch einiges über ihre Begeisterung und über ihr Alter, erklärt sie. Die Dame neben ihr ist die Administratorin einer größeren Queen-Face-Book-Fanseite.

Ziemlich angestachelt ist auch Bea Trunk aus Külsheim, und irgendwie atmen sie es alle: Das beste an Queen ist Freddie Mercury. In der Konzertpause tauscht man sich aus. Die mit Abstand jüngst Zuschauerin scheint eine 20-Jährige aus der Ukraine zu sein. Sie begleitet ihre Mutter. Die findet das Konzert super. Das Gros der Fans hat graue Haare, etwas auffällig darunter ein gut 70-jähriger Herr. Er trägt ein ebenfalls auffälliges T-Shirt: "Bin da, kann losgehen", steht drauf. Er und seine Frau sind extra aus dem niedersächsischen Celle nach Wertheim gekommen um die Tribute-Band zu hören. Eigentlich reisten sie ja der Band Ramstein nach, sagt der durchaus ältere Herr und klar wird: Queen verbindet offenbar alle und über alle Genres hinweg. They are the champions.

