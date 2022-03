Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wertheimer Buchhandlung Buchheim geht an Schöningh

Freizeit: Angelika Hörnig verabschiedet sich nach zehn Jahren in den Ruhestand - Umbau und Umstrukturierung

Wertheim 31.03.2022 - 15:03 Uhr 1 Min.

Neue Gesichter in der Wertheimer Buchhandlung Buchheim (von links): Die Buchhändlerin Verena Vormwald, Adolf Wolz als Geschäftsführer der Schöningh-Ketter und die angestammte Buchhändlerin Andrea Schwitt-Graf. Foto: Michael Geringhoff

Zum 1. April beginnt dort eine neue Zeitrechnung. »Der Name Buchheim bleibt«, sagt Adolf Wolz jun. von der Würzburger Universitätsbuchhandlung Schöningh, der künftig das Sagen in Wertheims einzig verbleibendem Buchladen hat.

Neun Standorte

Schöningh hat nun insgesamt neun Standorte, auch Marktheidenfeld, Lohr und Miltenberg gehören dazu. Was man in Wertheim erleben werde, sei zunächst einmal Kontinuität. »Die Marke Buchheim hat eine gute Tradition«, sagte Wolz am Dienstag. Man werde ein wenig umbauen und umstrukturieren »und Manches zum Besseren hin weiterentwickeln«.

Die Bereiche Kinder- und Jugendbuch sowie Unterhaltung und Belletristik würden wieder verstärkt in den Blick genommen, betonte Wolz. Auch das Onlinegeschäft werde verstärkt angegangen.

Informationen via Netz

Über das Schöningh-Portal eröffne sich die gesamte Welt des Buchs in großer Auswahl. Online gehöre mittlerweile unabdingbar zum Buchhandel dazu, ohne den Buchladen vor Ort zu verdrängen. »Beide ergänzen sich«, sagt der Buchhändler. Kunden informierten sich im Netz vorab, bestellten auch dort, viele holten bestellte Bücher dann aber auch im örtlichen Buchhandel ab und ließen sich dort inspirieren und vor allem beraten. »Das geht mittlerweile Halbe/Halbe«, erklärte Wolz.

Mit der Buchhändlerin Verena Vormwald kommt ein neues Gesicht hinzu. Andrea Schwitt-Graf, die schon ihre Buchhändlerlehre bei Buchheim gemacht hat, bleibt. Sie ist auch das Bindeglied zu den Schulen.

An der Grundschule Alte Steige ist sie seit Jahren aktive und ordnende Lesepatin. Regelmäßig ist sie auch in der Schulbücherei anzutreffen, wo man sich gerade jetzt auf die Bedürfnisse ukrainischer Kinder einrichtet.

Es gibt bereits eine gewisse Tradition und vor allem gutes Lehrmaterial - Schwitt-Graf und die anderen Lesepaten waren schon 2015 dabei - damals kamen die jungen Flüchtlinge aus Syrien.

MICHAEL GERINGHOFF