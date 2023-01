Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wertheimer Beitrag zur Krebsforschung

Medizin: Was die Spenden der Wertheimer Aktion Regenbogen an der Uni-Klinik in Würzburg bewirken

Wertheim 01.01.2023 - 14:04 Uhr 3 Min.

Prof. Dr. Paul-Gerhardt Schlegel, Leitung des Schwerpunkts pädiatrische Hämatologie, Onkologie, Stammzelltransplantation der Universitätskinderklinik Würzburg in einem der Forschungslabore. Er ist für die Unterstützung der Aktion Regenbogen Main-Tauber sehr dankbar.

Schlegel ist dankbar für die großzügige Unterstützung des Vereins und weiterer Organisationen. »Die Personalstellen und einen großen Teil der teuren Verbrauchsmaterialien für die Forschung müssen wir aus Drittmitteln finanzieren.« Ohne die Hilfe von Vereinen und Stiftungen wäre das nicht möglich. Die die Aktion Regenbogen Main-Tauber unterstütze drei Forschungsprojekte. Für die beiden ersten habe der Verein zeitweise die Stelle eines Medizinisch-Technischen-Assistenten (MTA) finanziert.

Hirntumore im Fokus

In einem Projekt geht es die Begleitung von Menschen nach einer Stammzellentransplantation. Dank der Studienergebnisse wurden bestimmte Marker im Blutbild erkannt, die frühzeitig vor einer bevorstehenden Abstoßung der gespendeten Stammzellen warnen. Dadurch könnten rechtzeitig Maßnahmen gegen die Abstoßung ergriffen werden, so Schlegel.

Das zweite auf diese Weise geförderte Projekt soll die Behandlung von Hirntumoren verbessern. Das Verfahren befindet sich in der klinischen Studie. »Es geht um Rezidive bei Hirntumoren der jungen Patienten, die sich nicht mehr mit der Chemotherapie behandeln lassen«, erklärt Schlegel. Die Tumore hätten gegen die entsprechenden Medikamente Resistenzen entwickelt. Stattdessen werden in dem Projekt modifizierte Wächterzellen des Immunsystems der Patienten eingesetzt. Wächterzellen erkennen gefährliche Bausteine von außerhalb und innerhalb des Körpers und aktivieren das Immunsystem zu deren Bekämpfung.

Im interdisziplinären Team werde entschieden, ob der Patient von der Methode profitiere. Im Rahmen der Behandlung werden aus seinem Blut Wächterzellen gewonnen. Der Hirntumor wird, so weit wie möglich, operativ entfernt. Eine Hälfte des Tumorgewebes wird im Labor in seine Eiweißbestandteile zerlegt. Im Labor werden die Wächterzellen damit dazu gebracht, den Tumor zu erkennen und dem Immunsystem zu präsentieren. Die Wächterzellen werden dem Patienten unter die Haut gespritzt, von dort wandern sie zu den Lymphknoten und sorgen für die Immunantwort gegen den Tumor. »So wird das verbleibende Tumorgewebe gestört und möglichst lange am Wachstum gehindert.«

20 Kinder aus ganz Deutschland

Aktuell komme die Therapie nur bei Rezidiven, also dem Wiederauftreten des Tumors nach erfolgreicher Behandlung, in Frage. Würden sie dort nachweisliche Effekte haben, könnte eine Studie zur Ersttherapie starten. Die Aktion Regenbogen Main-Tauber finanzierte die MTA-Stelle im Labor aktuell bis Ende 2022. Mit dem Verfahren habe man schon einigen Patienten helfen können. »Wir haben damit ihre Lebenszeit deutlich verlängert.« Dies sei ein deutlicher Fortschritt in einer Situation, wo es sonst keine Möglichkeit gebe. Von einer Heilung durch die Therapie könne man aber noch nicht sprechen. Für die spezielle Therapie kämen Kinder aus ganz Deutschland nach Würzburg. Bisher seien es rund 20 gewesen, vor allem Schulkinder und Jugendliche.

Ein weiteres Forschungsprojekt läuft noch auf Laborebene, habe aber bereits erste vielversprechende Ergebnisse, berichtet Schlegel. Es hätte ohne die Unterstützung des Wertheimer Vereins sowie der Elterninitiative Regenbogen Würzburg nicht realisiert werden können. Gestartet ist das Projekt im Sommer 2020. Die beiden Vereine finanzierten die Stelle des Projektleiters für zwei Jahre. Die Arbeitsgruppe befasst sich mit dem Einsatz der sogenannten »CAR-T-Zellentherapie« zur Behandlung von Kindern mit dem Rückfall solider Tumore. Dabei handelt es sich um Tumore in fester Form, die Metastasen bilden können. Das Verfahren wird bereits erfolgreich in der Leukämietherapie eingesetzt. Die Arbeitsgruppe will es auf die Therapie der soliden Tumore umbauen.

In einer speziellen Blutwäsche werden die T-Zellen aus dem Blut des Patienten gewonnen, so der Plan. Dann wird ihnen im Labor gentechnisch quasi ein zweites Auge eingebaut. »Mit dem zusätzlichen Rezeptor erkennen sie neben ihrer normalen Aufgabe auch die Eiweißstrukturen, die speziell auf Tumoroberflächen vorkommen.« Sie sollen modifiziert dem Patienten zurückgegeben werden. »Die T-Zellen sollen dann die Tumorzellen erkennen und zerstören.« Im Reagenzglas funktioniere dies schon.

Projektleiter finanziert

Als Projektleiter konnte die Klinik Dr. Ignazio Caruana gewinnen. Er absolvierte seine Ausbildung in Italien und den USA und hatte die Technik zur Zellmodifikation aus den USA mitgebracht. Der Forschungsgruppe gehören aktuell neben dem Projektleiter drei Biologen und ein Assistenzarzt als Doktorand an. Die Stellen der weiteren Kräfte werden durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft finanziert.

Der Projektleiter werde ab 2023 von einer Stiftung finanziert. »Ohne die Aktion Regenbogen hätten wir das Projekt nicht starten können«, dankte Schlegel abschließend.

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund: Aktion Regebogen Main-Tauber Die Anfänge der Wertheimer Unterstützung der Station Regenbogen an der Kinderklinik der Universitätsklinik Würzburg gehen auf das Jahr 1995 zurück. Damals veranstaltete der Reicholzheimer Narren Club (RNC) einen Bunten Abend zugunsten eines wohltätigen Zwecks. Der Erlös ging an die Station Regenbogen. Wie es in der Vereinschronik der Aktion Regenbogen heißt, sei bei der Übergabe auf Station ein Kind verstorben. Bedingt durch diesen unglücklichen Zufall beschloss man im RNC, für diesen Zweck weitere Veranstaltungen durchzuführen. Seit April 2004 gibt es den Verein Aktion Regenbogen für leukämie- und tumorkranke Kinder Main-Tauber mit Sitz in Wertheim. Zu den Förderprojekten gehörten unter anderem die Einrichtung von Elternwohnungen in Kliniknähe für die Familien der erkrankten Kinder, damit diese ihren Kindern nah sein können. Zudem hat der Verein verschiedene Forschungsprojekte unterstützt und die Anschaffung eines Blutbestimmungsgeräts und die Förderung verschiedener Personalstellen übernommen. Ebenso begleitet der Verein die Aktion "Mutperlen", bei der die Kinder für jede Untersuchung eine Mutperle auf ihre Kette bekommen, sowie ein Angebot für Musiktherapie. Weitere Informationen und Spendenkonten unter www.aktion-regenbogen.jimdofree.com