Wertheimer Baubetriebshof mit höherem Verlust

Corona: Weniger Aufträge durch Pandemie ausgeführt - Spürbare Einsparungen bei den Personalkosten

Mit genügend Abstand können in der Garage des Baubetriebshofs die Mitarbeiter beisammensitzen. Foto: Stadt Wertheim Bildunterschrift 2020-04-20 --> Mit Abstand: In der Garage des Baubetriebshofs. Foto: Stadt Wertheim

Wie der Leiter des Eigenbetriebs, Achim Hörner, im Betriebsausschuss am Montag den Gemeinderäten erläuterte, war für das vergangene Jahr ursprünglich ein Verlust von rund 76.000 Euro eingeplant, der durch einen Gewinn aus dem Jahr 2019 in etwa gleicher Höhe hätte ausgeglichen werden sollen.

Die durch Corona bedingten Einschränkungen der Arbeiten des Baubetriebshofs ließen den Verlust zum 31. Dezember 2020 allerdings auf rund 103 000 Euro steigen. Unterm Strich blieb abzüglich des Gewinnvortrags so ein Verlust von rund 27 400 Euro in den Büchern des Eigenbetriebs stehen, der im laufenden Jahr, da gab sich Achim Hörner zuversichtlich, ausgeglichen werden könne.

Rund 83 Prozent aller Aufträge erhält der Baubetriebshof von der Stadtverwaltung. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten allerdings weniger Aufträge für die Stadt ausgeführt werden, genauso wie für Eigenbetriebe und Eigengesellschaften.

Systemrelevanter Betrieb

In der Summe wurden rund 165 000 Euro weniger aus Aufträgen erlöst, bilanzierte Hörner. Am 19. März vergangenen Jahres war der Baubetriebshof zum »systemrelevanten Betrieb« erklärt worden. Im Ergebnis wurde der Betrieb in zwei räumlich und personell getrennte Einheiten aufgeteilt. Diese pandemie-bedingte Betriebsführung habe allerdings zu einem permanenten Mehraufwand geführt. Personelle Ausfälle, etwa durch Quarantäne-Maßnahmen, Freistellungen zur Kinderbetreuung und sich verzögernde Wiederbesetzungen freier Stellen führten zwar zu Einsparungen bei den Personalkosten, so Hörner. Gleichzeitig sei es aber auch zu Einnahmeausfällen gekommen, weil Personal zur Abarbeitung von Aufträgen fehlte.

