Wertheimer Altstadtsatzung für Photovoltaik ändern?

Preisspirale: Alle Möglichkeiten zur Energieerzeugung überprüfen

Luftbild - Luftbildaufnahme von Wertheim - Altstadt, Marktplatz

Manfred Busch (Freie Bürger) regte an, dass man sich bei den Stadtwerken auch einmal Gedanken machen müsse über ungewöhnliche Formen der Energiegewinnung, die nicht auf Exporte von Energieträgern aus dem Ausland angewiesen sind. Als Beispiel nannte er ein Projekt, bei dem Wärme aus einem See gewonnen werden könne. Und fragte, ob eine solche Technik etwa auch am Mondfelder See eingesetzt werden könne.

Brigitte Kohout (SPD) regte in diesem Zusammenhang an, über eine Änderung der Altstadtsatzung nachzudenken, um auf den Dächern der Häuser Photovoltaikanlagen zu ermöglichen. Der Leiter der Bauabteilung, Armin Dattler, erinnerte daran, dass es ab Mai für größere Sanierungen und für Neubauten in Baden-Württemberg eine Photovoltaikpflicht gebe. Dann stelle sich auch in der Altstadt die Frage, wie bei größeren Sanierungen mit dieser Pflicht umgegangen werden könne. Dattler geht deshalb schon jetzt davon aus, dass es in Zukunft »größere Veränderungen« der Dachstrukturen in der Altstadt geben werde. Bei einzelnen Gebäuden, aber auch Denkmälern werde es dann immer wieder auch zu Diskussionen mit dem Landesamt für Denkmalpflege kommen, prognostizierte er.

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez machte erneut deutlich, dass die Ausstattung der Dächer in der Altstadt mit Photovoltaikanlagen »keinen entscheidenden Beitrag« zur Energiewende leisten könne. Er verwies auf den vom Bau- und Umweltausschuss in Auftrag gegebenen »Kommunalen Wärmeplan«, dessen Ziel es sei, eine klimaneutrale Wärmeversorgung der Großen Kreisstadt bis zum Jahr 2050 zu erreichen.

