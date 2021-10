Wertheimer Affe für bestes Kabarett

Hintergrund

Hintergrund: Kunstverein Convenartis

Seit rund einem Jahr ist der neue Vorstand mit Bernadette Latka und Nadine Schmid an der Spitze und Walter Hörnig ist für die Programmgestaltung verantwortlich. Nach quälenden Monaten der Schließung kommen Kunst und Kultur langsam wieder in Schwung. Im Gespräch mit unserem Medienhaus gaben Schmid und Hörnig einen Einblick in die Planungen für das kommende Jahr.

Wir hoffen, dass wir im Frühjahr wieder in unseren Gewölbekeller in der Mühlenstraße oder auf die Wertheimer Burg umziehen können. So lange werden müssen wir die Aula Alte Steige nutzen, wo es einfacher ist die Regeln einzuhalten.

"Ab dem kommenden Jahr werden sich die Programmschwerpunkte etwas verschieben", kündigt Hörnig an, der neben dem Kabarett auch mehr Musik präsentieren möchte. "Zudem soll neben dem Humor auch ernsteren Themen Platz geboten werden", so Schmid. Als Beispiel nennt sie das Gastspiel des Fliegenden Theaters Berlin, das mit ihrem multimedialen Puppen und Figurenspiel "Anne Frank - Verstecktes Leben" in der Stiftskirche gastieren wird.

Für den Rest dieses Jahres stehen noch Auftritte von Holger Paetz am 30. Oktober, Ludger Wilhelm am 13. November und Stefan Waghubinger am 27. November auf dem Programm. Beginn ist jeweils um 20 Uhr in der Aula Alte Steige. (riff)