Wertheimer Adelige waren politisch für den Katholizismus engagiert

Vortrag über die Rolle der Fürsten Löwenstein-Wertheim-Rosenberg kommt gut an

WERTHEIM-BRONNBACH 16.10.2022 - 13:48 Uhr 2 Min.

Frank Kleinehagenbrock mit dem 1924 erschienenen Werk von Paul Siebertz über Karl Fürst zu Löwenstein

Der Blick zurück lohne sich immer, so Archivleiterin Monika Schaupp bei der Einführung. Im Bronnbacher Archiv gebe es viele Unterlagen des Hauses Löwenstein, die schon freigegeben seien. Gemeinsam mit dem Referenten sei die Idee entstanden, sich mit der katholischen Seite des Fürstenhauses zu beschäftigen. Kleinehagenbrock bekräftigte, er wolle ein Schlaglicht auf das katholische Wertheim werfen. In Bronnbach habe Geschichte stattgefunden und werde heute hier dokumentiert.

Bisher habe, ausgehend von der Reformation, die protestantische Linie im Fokus der Forschungen gestanden. Es seien aber auch regelmäßig katholische Gottesdienste in der Stiftskirche abgehalten worden, bis im 19. Jahrhundert die Kirche Sankt Venantius gebaut wurde. Auch ein Kapuzinerkloster habe es in Wertheim gegeben.

Das Fürstenhaus Löwenstein-Wertheim-Rosenberg stehe bis heute für den organisierten Laienkatholizismus, so der Historiker. Im Vorfeld der Revolution von 1848 wurden »Piusvereine für religiöse Freiheit« gegründet. Im Deutschen Bund fanden heftige Diskussionen statt, an denen die Bevölkerung teilnahm. Am Beispiel »Mischehe« erläuterte Kleinehagenbrock Details. Die Katholiken forderten, dass die Kinder aus einer solchen Verbindung generell katholisch erzogen werden müssten, die Regierung verlangte die Erziehung nach der Religion des Vaters.

Von 1868 an haben die jeweiligen Fürsten von Löwenstein-Wertheim-Rosenberg im Sinne von Papst Pius IX. gegen den Eintritt des Staates in die Belange der Bevölkerung agiert. Katholischer Religionsunterricht in den Schulen war da beispielsweise ein Dauerthema. Frauenvereine bildeten sich. Der Katholizismus organisierte sich.

Im September des Jahres 1868 wurde schließlich in Bamberg das »Zentralkomitee der katholischen Vereine« von sieben Adligen gegründet. Präsident war bis 1898 Fürst Karl Heinrich zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg. Die katholischen Adligen sahen sich laut Kleinehagenbrock als Anwälte der Katholiken. Fürst Karl Heinrich war 1871 Mitglied des Reichtags geworden und Gründungsmitglied der Zentrumspartei. Seiner Affinität zu Papst Pius, der das katholische Europa stärken wollte, tat das keinen Abbruch. Der Kulturkampf, der unter Bismarck ab 1887 die Trennung von Kirche und Staat forderte, fand wohl auch in Wertheim statt. Dazu müsse noch geforscht werden, so der Historiker.

Unter der Leitung von Aloys Fürst zu Löwenstein, der 1920 den Vorsitz des Zentralkomitees übernahm, gab es 1947 unter schwierigen Bedingungen einen Katholikentag. Sein Sohn Karl Friedrich Fürst zu Löwenstein leitete von 1949 bis 1967 das Zentralkomitee deutscher Katholiken (ZdK). Es kam zum Bruch zwischen Lehre und Praxis, was Kleinehagenbrock am Beispiel der »Pille« deutlich machte. Wichtige Themen aus dem sozialen Bereich seien eingebracht worden, die Ökumene sei vorangetrieben worden. Das Misstrauen in den Staat sei nach einem einhundert Jahre dauernden Umbruchprozess allmählich verschwunden. Fürst Karl Friedrich trat 1967 von seinem Amt zurück, womit das unbestreitbar verdienstvolle Engagement des Fürstenhauses für das Zentralkomitee der deutschen Katholiken endete, wie der Referent betonte.

Alois Konstantin, der aktuelle Chef des Hauses Löwenstein-Wertheim-Rosenberg, ist Kuratoriumsmitglied des Forums Deutscher Katholiken, das in Konkurrenz zum ZdK steht. Der 80-Jährige leitet die jährlichen Kongresse «Freude am Glauben«, die alternativ zum Katholikentag stattfinden, und denen er seit 2001 als Präsident vorsteht.

Petra Folger-Schwab