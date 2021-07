Wertheim will fließenden Verkehr stärker überwachen

Stichwort: Enforcement Trailer

Der sogenannte Enforcement Trailer ist teilstationärer Radarmessanhänger, der von jeder Kupplung eines Fahrzeuges an den Platz gezogen werden kann, wo er die Geschwindigkeit messen soll. Solche Laser-Messgeräte sind bereits in zahlreichen Kommunen und Landkreisen im Einsatz, so etwa in der Stadt und im Landkreis Würzburg oder auch im Kreis Miltenberg. Die gepanzerte Hülle des Anhängers soll das Gerät vor Sachbeschädigungen, ein internes Löschsystem vor Brandstiftung schützen. Ein Alarmsystem soll zusätzlich Vandalismus am Gerät verhindern. Weil das Gerät über Akkus verfügt, kann es fünf Tage am Stück im Dauerbetrieb an einer Straße aufgestellt werden und dort nicht nur unterschiedliche Geschwindigkeiten messen, etwa die von Pkw oder Lkw getrennt, sondern auch Durchfahrtsverbote überwachen. Das Gerät kann ohne Personal betrieben werden, die Daten werden per Funk übertragen, es kann per Fernzugriff gesteuert werden. gufi