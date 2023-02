Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wertheim wächst durch Zuwanderung

Einwohnerzahlen: Zuwachs vor allem in den Stadtteilen - Nassig größte Ortschaft

Wertheim 12.02.2023 - 10:28 Uhr 1 Min.

Nassig war Ende 2022 Wertheims größte Ortschaft mit 1342 Menschen. Foto: Axel Häsler

Dabei wächst die Stadt entgegen der Prognosen des Statistischen Landesamtes deutlich stärker. Das ergibt sich aus einer Auswertung des Bürger-Servicezentrums der Stadtverwaltung auf der Grundlage eigener Zählungen. Vor allem Flüchtlinge, die nach Wertheim kommen, begründen den Anstieg der Einwohnerzahlen.

Demnach konnten alle Stadtteile und zehn von 15 Ortschaften Einwohnerzuwächse verzeichnen, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung weiter. Auffällig dabei: Das Statistische Landesamt lag mit seinen Vorausberechnungen zur Bevölkerungsentwicklung der Großen Kreisstadt deutlich zu niedrig. Erwartet hatten die Statistiker Ende 2022 lediglich 22.895 Einwohner, was ein Plus von lediglich drei Personen seit Jahresbeginn 2022 bedeutet hätte.

Zuwanderung steigt

Einen, wenn auch geringen Geburtenüberschuss gab es nur in zwei Stadtteilen und sechs Ortschaften. Deshalb beruht der Anstieg der Wohnbevölkerung vor allem auf einem deutlichen Plus bei den Zuzügen. Insgesamt ließen sich im vergangenen Jahr 1779 Neubürger in Wertheim nieder. Im gleichen Zeitraum sind nach den Zahlen des Bürger-Servicezentrums 1218 Menschen verzogen.

Bei den Personen, die neu nach Wertheim zugezogen sind, handele es sich bei zwei von drei Neubürgern um Menschen mit einem Migrationshintergrund. Maßgeblich sei dabei die Aufnahmen von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine gewesen, rund 400 Menschen waren es im Jahr 2022. Schon im Jahr 2021, für das das Statistische Landesamt zuletzt Zahlen erhoben hat, waren es vor allem Personen in den Altersgruppen zwischen 21 und 40 Jahren, die nach Wertheim kamen. Ein verstärkter Zuzug von Männern und Frauen im Ruhestand war zumindest in dem Jahr nicht zu beobachten.

Bestenheid größter Stadtteil

Größter Stadtteil blieb auch im vergangenen Jahr Bestenheid mit 3385 Einwohnern. Hier gab es allerdings auch, nach Vockenrot, die geringsten Zuwächse, sodass die Kernstadt links und rechts der Tauber mit 3207 Menschen dichter heranrückte. Dabei sei vor allem "die gestiegene Attraktivität der Innenstadt" durch die Stadtsanierung und verstärkten Geschosswohnungsbau für den Anstieg von 108 Menschen innerhalb eines Jahres verantwortlich, heißt es in der Pressemitteilung zur Entwicklung der Innenstadt. Noch größer fiel das Wachstum am Wartberg aus, wo jetzt 3034 Menschen wohnen und damit 135 mehr als 2021.

Größte Ortschaft ist nach wie vor Nassig mit 1342 Einwohnerinnen und Einwohnern, gefolgt von Reicholzheim mit 1216 Menschen. Den größten Zuwachs mit 35 Personen gab es in Urphar. Hier lebten Ende des Jahres 576 Bürgerinnen und Bürger. Hingegen gingen die Einwohnerzahlen in Mondfeld um 21 auf 880 Personen zurück. gufi

