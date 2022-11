Wertheim vor 50 Jahren

Sämtliche Straßen und Wege in Niklashausen wurden 1972 ausgebaut, so auch die Einmündung der Pfeifferstraße in die Kreisstraße 9. Hier führte früher eine Brücke über den nun verdolten Lauerbach. Die Gestaltung eines Vorgartens wie die im Hintergrund ist in Niklashausen auch keine Seltenheit.