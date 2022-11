Wertheim vor 50 Jahren

Wertheim 16.11.2022

Die Klasse 9c der Realschule Wertheim mit MdB Klaus Richter (Mitte) und Realoberlehrer Arno Seidel (links) vor dem Gebäude des Europarats. Repro: Siegfried Albert Als einen Ort der Trauer, aber auch der Freude bezeichnet Pfarrer Uihlein (rechts) die Leichenhalle in Uissigheim, zu deren Einweihung viele Einwohner gekommen sind. Der Bau kostet einschließlich Friedhofserweiterung rund 135.000 Mark. Repro: Siegfried Albert

Für einen solchen Zusammenschluss gebe es mehrere Möglichkeiten. Als erste Baumaßnahme ist ein Sportheim schon 1973 geplant: Die Gemeinde werde dafür nochmals einen ansehnlichen Betrag zur Verfügung stellen und auch Bauträger sein. Die Bauarbeiten und die spätere Bewirtschaftung stehen unter der Regie des Sportvereins. Um allen Interessenten die Benutzung des Sportheims zu gewährleisten, müsse eine schriftliche Vereinbarung zwischen Gemeinde und Sportverein getroffen werden.

• ? weiht die Gemeinde Uissigheim in einer Feierstunde ihre neue Friedhofshalle ein. »Der Friedhof ist die Visitenkarte einer Gemeinde«, erklärt Bürgermeister Haag. Das Projekt habe insgesamt 135.000 Mark gekostet. Einbezogen in die Kosten sei auch eine Friedhofserweiterung. Das Land Baden-Württemberg habe die Friedhofshalle mit 50.000 Mark bezuschusst. Erfreulich auch die Spendenaktion in Uissigheim, bei der die Einwohner rund 16 000 Mark für die Finanzierung der Leichenhalle zugesteuert hätten. Lobend stellt der Bürgermeister auch heraus, dass die Einwohner etwa 1600 Stunden an Eigenleistung erbrachten. Pfarrer Uihlein spricht über den Sinn der Friedhofshalle als Ort des Todes, weil hier Jung und Alt Abschied nehmen, für Christen sei sie aber auch ein Ort der Freude, da hier das Tor zur Ewigkeit sei. Umrahmt wird die Feierstunde vom Kirchenchor und der örtlichen Musikkapelle.

• ? unternimmt die Klasse 9 c der Realschule Wertheim einen zweitägigen Ausflug nach Straßburg ins Elsass. Mit ihrem Klassenlehrer Arno Seidel dürfen sie im Europarat sogar einer Debatte über Schwangerschaftsunterbrechung zuhören.

Bundestagsabgeordneter Klaus Richter, der Mitglied des Europarats ist, betreut die Wertheimer Schulklasse und fährt mit ihr auch zum Kloster Odilienberg und in das frühere KZ Struthof-Matz. Nach der Übernachtung in der Jugendherberge Straßburg wird die Stadt besichtigt. Bei der Rückfahrt lernen die Schüler das Gebiet um den Kaiserstuhl und den Schwarzwald kennen.

• ? gibt es im Vorfeld der am 19. November stattfindenden Bundestagswahl auch im Raum Wertheim zahlreiche Wahlveranstaltungen. So richtet der SPD-Ortsverein 16 Wahlversammlungen mit Karl Josef Scheuermann, Gernot Schulz, Professor Rendtorff (Heidelberg) und MdB Klaus Richter aus. Der CDU-Ortsverband hat vier Wahlversammlungen mit den Ortsvorsitzenden der Jungen Union, mit MdL Erhard, Junghans und mit CDU-Kreisvorsitzenden Werner Rössy.

