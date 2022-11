Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wertheim vor 50 Jahren

Im November 1972?

Wertheim 14.11.2022 - 14:27 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Was für die Winzer Mühe und Arbeit, ist für die amerikanischen Schüler ein Heidenspaß. Laut dem Deutsch-Programm der Elementary School der Peden Barracks verbringen sie drei Stunden im "Bronnbacher Kemelrain" und ernten dort einen Müller-Thurgau.

Dies gehört zum neuen Deutsch-Programm der Schule. Anton Beissel von der fürstlichen Verwaltung Wertheim-Rosenberg und Hilda von Koch von der Elementary School beaufsichtigen die Schüler.

Hilda von Koch, die als Deutschlehrerin an der Schule arbeitet, erklärt dazu, ein solches Deutsch-Progamm bestehe seit 1971. Die jungen Amerikaner sollen deutsche Betriebe, Schulen und die Landwirtschaft kennenlernen.

Dadurch will man schon jetzt den Grundstein für eine spätere gute Beziehung zwischen Deutschen und den Amerikanern legen. In der Kelterei in Kreuzwertheim kann man nach der Weinberg-Arbeit die Weiterverarbeitung der Reben miterleben.

• ? findet die Generalversammlung des SC Kreuzwertheim im »Schober« in Bettingen statt. Altbürgermeister und Ortsvorsteher von Bettingen, Georg Adler, wird dabei »SC-Mitglied des Jahres«. Er war der erste Bettinger, der dem Verein beigetreten ist. Er habe sich, so Vorsitzender Adalbert Schmitt, um den Verein außerhalb der sportlichen Wettbewerbe besonders verdient gemacht. Georg Adler erhält außer einer Ehrenurkunde die Goldmünze des Markts Kreuzwertheim. Auf 413 Mitglieder sei der SC Kreuzwertheim im Geschäftsjahr 1971/72, angewachsen, sodass der erst sechs Jahre alte Verein nach Ansicht von Adalbert Schmitt zu den größten des Landkreises gehöre. Erfreut stellt Vorsitzender Schmitt die Erfolge und Leistungen der einzelnen Jugendabteilungen heraus. Anita Fröhlich wird als Schriftführerin, Günther Schneider als stellvertretender Schriftführer, Rolf Mohr als Pressewart, Reiner Franke und Jutta Mohr für den Vergnügungsausschuss, Heinz Kirchner als Kassierer für die Tennis-Abteilung gewählt. Geehrt werden schließlich noch der ehemalige Schriftführer Lothar Teichert und der ehemalige Pressewart Harald Britz.

• ? geht es im Kreuzwertheimer Gemeinderat um die Erhöhung der Kanalbenutzungsgebühr. Vorausgegangen war 1968 die Erhöhung von 35 auf 60 Pfennige je Kubikmeter Abwasser. Jetzt müssen infolge Preissteigerung, Erhöhung der Unterhaltskosten und der Erstellung neuer Kanäle (Kreuzwertheim hat jetzt 15 Kilometer Kanalleitung) die Gebühren wieder erhöht werden. Als Grundlage nennt Marktkämmerer Krenz Schuldenzahlen aus diesem Ressort: 1970 waren es 12.000 Mark, 1971 bereits 22.000 Mark, und 1972 werden es 45.000 Mark sein. Da der Markt diese Schulden unbedingt decken müsse, keinen Baugrund mehr zu verkaufen hätte und mit dem Argument, kein Betrieb könne mit laufenden Schulden existieren, beschließt der Rat den Kubikmeterpreis Kanalabwasser von 60 auf 90 Pfennige zu erhöhen mit einem Stimmenverhältnis von 12:1.

• ? beteiligen sich außer dem Turnverein Wertheim weitere 36 Schwimmvereine aus allen Teilen der Bundesrepublik beteiligten am Schwimmwettbewerb in Pforzheim. Insgesamt liegen 1100 Meldungen vor. Erfolgreichste Teilnehmerin des TV Wertheim ist wieder Helga Väth, die zwei erste Plätze, einen dritten Platz und einen 9. Platz erringt.

Die Kinderstaffel erreicht gegen harte Konkurrenz zwei 6. Plätze. Die Schülermannschaft kommt in der Lagenstaffel auf den 11. und in der Freistilstaffel schließlich auf den 12. Platz.

Siegfried Albert