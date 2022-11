Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wertheim vor 50 Jahren

Im November 1972?

Wertheim 09.11.2022 - 11:39 Uhr 1 Min.

Für die drei Kirchengemeinden und die politische Gemeinde verabschiedet Alfred Diehm aus Bettingen (links) den scheidenden Pfarrer Julius Assmann. Die Lindelbacher Akkordeongruppe mit Oberlehrer Rolf Mohr beim Gemeindeabend in Urphar.

Erich Bolg hält einen Lichtbildervortrag über Urphar und Umgebung und Generalmajor a.D. Gerd Kobe, der aus Bettingen stammt, spricht über »Bettingen vor 50 Jahren«. Dekan Feist stellt bei der Verabschiedung von Pfarrer Assmann fest, der Wunsch der drei Gemeinden, weiterhin eine Kirchengemeinde zu bilden, sei sehr stark. Der Bettinger Gemischte Chor unter der Leitung von Alfred Diehm sowie die Urpharer Sänger mit dem Dirigenten Günther Stephan leiten den Abend mit Liedern ein.

Für die Kirchengemeinden begrüßt Ortsvorsteher Heinrich Kuhnmünch die zahlreichen Gäste. Kirchengemeinderat Alfred Diehm aus Bettingen dankt dem Seelsorger für das in den drei Gemeinden seit 21 Jahren Geleistete. So habe die Renovierung der drei Kirchen große Anforderungen an den Pfarrer gestellt. Die weitere musikalische Umrahmung des Abends gestaltet die Lindelbacher Akkordeongruppe unter Leitung von Oberlehrer Rolf Mohr.

• ? genehmigt der Wertheimer Gemeinderat die neue, ab 1. Januar 1973 gültige Müllabfuhrsatzung. Wie Bürgermeister Scheuermann erläutert, bringt diese drei Neuerungen: Es dürfen nur noch 50-Liter-Eimer aus Kunststoff oder Müllgroßbehälter verwendet werden. Die Kunststoffeimer müssen eine Klebemarke tragen, die bei der Stadtkasse erhältlich ist. Eine Jahresmarke zu 36 Mark muss jeder Haushalt beziehen. Für die Großbehälter auf dem Wartberg und in Bestenheid-Süd, die 1,1 Kubikmeter fassen, zahlen 20 Haushaltungen jeweils drei Mark im Monat. Die Satzung legt außerdem fest, dass einmal im Quartal eine Sperrmüllabfuhr stattfindet. Der Bürgermeister weist darauf hin, dass gefüllte 50-Liter-Kunststoffeimer leichter sind als die leeren 20- oder 30-Liter Blecheimer. Deshalb und außerdem wegen des größeren Volumens und des geringeren Geräusches habe man die Anschaffung, in der Satzung vorgeschrieben.

• ? holt sich eine Wertheimer Mannschaft beim bundesoffenen Wanderpokalfrisieren im Herren-Mannschaftswettbewerb der Friseure in Landau/Pfalz einen 3. Platz. Christel Sührer, Bernd Kolb (beide aus Wertheim) sowie Klaus Sebold aus Großheubach müssen, wie auch die sechs weiteren Teams, einen modischen Herrenhaarschnitt sowie einen Kinderhaarschnitt vorführen. Der Wettbewerb dauert neun Stunden, anschließend werden die Sieger geehrt.

• ? öffnet das Geschäftshaus der Firma August Schelhaas am Wertheimer Engelsbrunnen wieder nach sechs Wochen Umbauzeit.

Hier finden die Kunden nun weiterhin alle einschlägigen Markenartikel des Bürobedarfs, von Schreibwaren und Spielzeugen. Besonders die Spielwaren sind in großer Auswahl und mit einem großen Sortiment vertreten.

Gerade in der vorweihnachtlichen Zeit dürfte dies ein kleines Paradies für die Kinder sein.

Siegfried Albert