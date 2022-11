Wertheim vor 50 Jahren

Im November 1972?

Wertheim 07.11.2022

Die Ballettschule Dittrich aus Würzburg mit einer Szene aus Webers "Aufforderung zum Tanz". Der Reicholzheimer Bürgermeister Ludwig Stang im Gespräch mit der Weinkönigin und ihren Prinzessinnen.

Bürgermeister Ludwig Stang begrüßt unter anderen die Taubergründer Weinkönigin Edeltrud Sack aus Oberlauda. Er beglückwünscht die Winzergenossenschaft zu ihren Erfolgen bei den großen Weinprämiierungen. Fritz Graas aus Würzburg übernimmt die Ansage des Programms. Gekonnt bietet die Ballettschule Dittrich aus Würzburg Carl Maria von Webers »Aufforderung zum Tanz« und Tänze aus der »Csardasfürstin«. Fritz Graas und Ursula Papcok, beide vom Stadttheater Würzburg, singen Arien aus »Martha« und »Der Wildschütz«. Humorist Martin Lang berichtet über eine Italienreise und seinen Erlebnissen bei der Bundeswehr. Der Western-Club Würzburg demonstriert mit zwei Auftritten Geschicklichkeit im Umgang mit Peitschen und Messern, bevor die Kapelle Albert Wolf zum Tanz aufspielt.

• ? beschließt der Dertinger Gemeinderat in öffentlicher Sitzung bei einer geheimen Abstimmung mit sieben Ja- und zwei Nein-Stimmen die Eingliederung der Gemeinde zum 1. Dezember 1972 in die Stadt Wertheim. Als Vertreter der Gemeinde im Wertheimer Stadtrat wird Altbürgermeister Valentin Götz (NPD) gewählt. Wie Bürgermeister Hergenhan sagt, wurde über die Fusion mit der Stadt Wertheim bereits in 14 Sitzungen des Gemeinderats gesprochen. In zwei Bürgeranhörungen wurde außerdem die Meinung der Bürger erforscht. Zu den Wünschen der Gemeinde Dertingen gehören die beschleunigte Weiterführung der Kanalisation und der Bau einer Kläranlage, der Ausbau der Ortsstraße, Erschließung eines neuen Baugeländes, der Bau eines Schwimmbads und der Bau einer Sportanlage, der Bau einer Leichenhalle sowie von Kinderspielplätzen. Besonders der Sportverein wünscht die Anlage eines Sportplatzes mit Sportheim, da der jetzige Sportplatz zu klein und unzureichend ist. Als Stellvertreter des Stadtrats Götz werden Horst Hagmaier und Wilhelm Hörner bestimmt. In den Schlichtungsausschuss werden Roland Häfner, Wilhelm Hörner und Karl Baumann gewählt.

• ? erweitert die »Fundgrube« in der Wertheimer Maingasse ihre Geschäftsräume. Rund 50 Quadratmeter Fläche kommen hinzu, so dass jetzt insgesamt 180 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Diese Vergrößerung wird für die Kundschaft jedoch nicht nur mehr Platz bedeuten, sondern auch ein größeres Sortiment und vor allem eine größere Auswahl, so Geschäftsführer Hubert Englert. Erst nach der Michaelismesse wurde mit dem Vergrößerungsbau begonnen.

Wie Englert erklärt, kann man besonders das Angebot an Pullovern, das Spezialgebiet der Fundgrube, die erst seit einem Jahr In Wertheim ist, für Damen, Herren und Kinder erweitern.

Siegfried Albert