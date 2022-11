Wertheim vor 50 Jahren

Im November 1972?

Wertheim 03.11.2022 - 13:19 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Weihe des Kirchlichen Kindergartens Wartberg mit Pfarrer Udo Köser, ganz links Dekan Feist, rechts Bürgermeister Scheuermann und Landrat Rühl. Repro: Siegfried Albert Amerikanische Schülerinnen und Schüler basteln Modelle historischer Bauten Wertheims. Besonders gut gelungen ist das Wertheimer Rathaus (das heutige Grafschaftsmuseum). Repro: Siegfried Albert

Die gemeinsame Führung des Kindergartens durch die beiden Kirchen wird von mehreren Festrednern als beispielhaft für andere Projekte herausgestellt. Beide Kirchen wollen gemeinsam auch noch ein Gemeindezentrum Wartberg bauen, für das die Pläne in Kürze vorgelegt werden. Bürgermeister Karl Josef Scheuermann weist darauf hin, dass es der 5. Kindergarten-Neubau im letzten Jahrzehnt in Wertheim ist. Als Vorsitzender des Kuratoriums Kirchlicher Kindergarten Wartberg nennt Pfarrer Udo Köser es etwas Neuartiges, dass drei Gruppen der Gesellschaft, die Stadtverwaltung und die beiden großen Kirchen, diesen Kindergarten geschaffen haben. Er werde von einer Gesellschafterversammlung »Kirchliche Gemeindearbeit Wartberg« verwaltet, deren Vorsitz jährlich wechsle. Stadtpfarrer Hugo Werle als amtierender Vorsitzender dankt der Stadt Wertheim, den beiden Kirchengemeinden und den kirchlichen Stellen für die Unterstützung dieses Bauvorhabens, das eine »konzertierte Aktion« darstelle. Im Bundes-Demonstrativ-Bauvorhaben werde damit Ökumene demonstriert.

• ? wird in einer Feierstunde die neue Leichenhalle auf dem Dörlesberger Friedhof eingeweiht. Architekt Günther Friedrich, Planer und Bauleiter der Halle, übergibt dabei einen symbolischen Schlüssel an Bürgermeister Ludwig Busse. Die Weihe nimmt Pfarrer Hofmann vor, der Männergesangverein gibt der Feier den musikalischen Rahmen. Die Leichenhalle wurde mit rund 70.000 Mark Baukosten in viermonatiger Arbeit errichtet. Das Gebäude ist in Kalksandstein-Sichtmauerwerk ausgeführt worden, der sechs Meter hohe, freistehende Glockenturm für die 60 Kilogramm schwere Bronzeglocke besteht aus Stahlbeton. Das Gebäude hat eine 35 Quadratmeter große nach einer Seite offene Aussegnungshalle, zwei Leichenzellen, Geräte- und Sanitärräume. Die Halle ist mit Schiefer gedeckt.

• ? befürwortet der Gemeinderat von Sachsenhausen die Eingliederung nach Wertheim mit sieben gegen eine Stimme. Bei diesem einzigen Punkt der Tagesordnung wählen die Gemeinderäte Karl Schaber als Vertreter Sachsenhausens im Wertheimer Gemeinderat. Bei eventuellen Streitigkeiten werden Willi Beck, Friedrich Lotz und Erwin Wolpert im Schiedsgericht vertreten sein.

• ? beteiligen sich Schülerinnen und Schüler der 3. bis 6. Klassen der amerikanischen Grundschule der Peden Barracks in Wertheim an der Aktion »Das Gastland kennenlernen« unter der Leitung ihrer deutschen Lehrerin Hilde von Koch.

Während des Deutschunterrichts gehen die Kinder mit Zeichenblock und Stiften in die Stadt und skizzieren die historischen Bauten, die sie dann ausschneiden und dreidimensional zusammenkleben. An den mehr als zwei Dutzend Modellen arbeiten rund 100 Kinder. Das Wertheimer Rathaus (das heutige Grafschaftsmuseum) wird dabei besonders gut modelliert.

Siegfried Albert